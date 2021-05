Bezirksgericht Kulm Psychisch kranker Mann raste mit 140 km/h auf Polizisten zu: Jetzt steht das Urteil fest Ein Mann, der mit 140 km/h auf zwei Polizisten zuraste, obwohl diese ihn zum Anhalten aufforderten, wurde unter anderem wegen eventualvorsätzlichen Tötung angeklagt. Heute Freitag hat das Bezirksgericht Kulm sein Urteil verkündet. Zara Zatti

28.05.2021, 09.39 Uhr

Die Ursache für die Raserfahrt blieb vor Gericht unklar. (Symbolbild) Donato Caspari / caspfoto.ch

Vor zwei Jahren fuhr ein Schweizer mit viel zu hoher Geschwindigkeit nur knapp an zwei Kantonspolizisten vorbei. Nun ist das Urteil bekannt: Der Angeklagte wird der Gefährdung des Lebens, der qualifizierten Verletzung der Verkehrsregeln, des Fahrens ohne Führerscheins, des Fahrens in unfähigem Zustand, der versuchten Vereitelung der Blutprobe und der schweren Verkehrsregelverletzung schuldig gesprochenn.

Vom Vorwurf der versuchten eventualvorsätzlichen Tötung wird er freigesprochen. Ein bewusster Schlenker in Richtung des Kantonspolizisten konnte nicht nachgewiesen werden. Der Angeklagte wird zu einer Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren verurteilt. Hinzu kommt eine Massnahme nach Art. 60. Er muss sich also in Therapie begeben, um seine Alkohol- und Kokainsucht und seine Persönlichkeitssörung zu behandeln. Zusätzlich muss der Verurteilte den beiden Kantonspolizisten eine Genugtuung von je 500 Franken zahlen und trägt die Verfahrenskosten zu drei Vierteln. Das Motorrad wird beschlagnahmt.

