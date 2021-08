Kassier der Lebensrettungsgesellschaft zweigt 91 000 Franken ab

Bezirksgericht Kassier zweigte über 91'000 Franken vom Konto der Lebensrettungsgesellschaft ab Seit über 20 Jahren machte er die Buchhaltung für den Verein, bis er seinen Job verlor und zum Dieb wurde. Zehn Jahre dauerte es, bis alles durch einen Zufall aufflog. Ann-Kathrin Amstutz 19.08.2021, 19.43 Uhr

Wegen mehrfacher Veruntreuung und Urkundenfälschung stand Hans (Name geändert) vor dem Bezirksgericht Bremgarten.

Alles begann, als Hans (Name geändert) seine Stelle als Finanzbuchhalter verlor und in Geldnot geriet. Das war 2006, Hans war damals 49 Jahre alt. Kein einfaches Alter, um auf Stellensuche zu gehen. «Ich habe mir alle Mühe gegeben, aber ich habe in Gottes Namen zwischen 50 und 60 keine Stelle mehr gefunden», sagte Hans sichtlich bewegt vor dem Bezirksgericht Bremgarten: «Ich sah keinen Ausweg.»

Keinen Ausweg, ausser den Griff in die Kasse der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) Region Nordwest. Seit über zwanzig Jahren war Hans deren Kassier - somit hatte er leichten Zugriff auf das Geld. 2007 begann Hans, regelmässig Geld auf sein eigenes Konto abzuzweigen, um damit die Hypothek zu bezahlen.

Zehn Jahre lang merkte niemand, dass Geld fehlt

Weil er anschliessend auch die jährliche Bilanz fälschte und Revisionsberichte unter falschem Namen verfasste und selbst unterschrieb, blieben seine Taten lange unbemerkt - über zehn Jahre lang. So erleichterte Hans das Konto der SLRG Nordwest in über 30 Transaktionen um mehr als 91'000 Franken.

Nur durch einen Zufall kam die Sache im Jahr 2017 ans Licht. Weil sich jener, dessen Name Hans unter die Revision gesetzt hatte, und ein anderer Vertreter der Lebensrettungsgesellschaft an einem Schwingfest trafen und dabei herauskam, dass der erste nie eine Revision verfasst hatte.

Er will alles zurückzahlen - vom Erbe seiner verstorbenen Mutter

So stand Hans vor dem Bezirksgericht Bremgarten - angeklagt der mehrfachen Veruntreuung und Urkundenfälschung. Er sei sehr nervös, sagte er zu Beginn, und Hans legte ein grosses Bedürfnis an den Tag, sich zu erklären: «Ich habe alles versucht, um vor der Pensionierung alles wieder in Ordnung zu bringen, aber es hat einfach nicht geklappt», rechtfertigte sich der 64-Jährige verzweifelt. Er wolle alles zurückzahlen, versprach Hans, vom Erbe seiner verstorbenen Mutter, das er bald bekomme.

Immer wieder drang in Hans’ Worten durch, dass er sich noch immer stark mit der Lebensrettungsgesellschaft identifiziert. Aber auch, dass er sich für seine jahrzehntelangen Verdienste im Verein zu wenig wertgeschätzt fühlt. So behauptete er:

«Ich habe verbissen auf das Geld der SLRG geschaut, ohne mich wäre das alles weg.»

Auch persönlich lebe er sehr sparsam. «Ich bin kein Staatsverbrecher, und ich gehe auch nicht ins Kasino», so Hans. Gerichtspräsident Raimond Corboz fragte, warum er trotz Geldnot nicht zur Sozialhilfe gegangen sei. «Weil ich mich nicht getraute», antwortete Hans. Heute lebt er von der AHV und einem Zustupf, den er sich als Zeitungsverträger verdient.

Guter Wille, aber erhebliches Verschulden

Da Hans von Anfang an kooperativ war und alles zugegeben hat, wurde sein Fall in einem abgekürzten Verfahren behandelt. Gemäss der Einschätzung von Staatsanwältin Fabienne Morf hat Hans die Taten nicht aus wirklicher Not begangen, aber auch nicht aus absoluter Geldgier. Sein Verschulden sei aber erheblich, weil Hans über zehn Jahre immer wieder Geld gestohlen habe. Hans’ Anwalt betonte dagegen den guten Willen seines Mandanten: Hans habe sich bereit erklärt, seine Erbschaft vollumfänglich an die Lebensrettungsgesellschaft abzutreten.

Schliesslich verurteile das Gericht Hans zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten und zu einer Busse von 5000 Franken. Zusätzlich muss er der SLRG die gestohlenen 91 000 Franken sowie eine Parteientschädigung von knapp 5000 Franken zahlen und die Verhandlungskosten übernehmen.