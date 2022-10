Bezirksgericht Brugg Zweiter Tag im Mordprozess Bruggerberg: Angeklagter liess seinen Freund «elend verrecken» – seine Worte an die Opferfamilie sind skurril Im April 2020 hat ein damals 19-Jähriger seinen 24-jährigen Kollegen bei lebendigem Leib begraben. Mit seiner Gutmütigkeit hatte das Opfer Neid statt Dankbarkeit geerntet. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 18.10.2022, 18.02 Uhr

Die Richter entscheiden am Donnerstag, wie die Strafe ausfällt – die Verteidigung findet 12 Jahre, die Staatsanwaltschaft 16 Jahre und 4 Monate Freiheitsstrafe angemessen. Erika Bardakci-Egli

Einen kaltblütigen Mörder stellt man sich gemeinhin wohl anders vor: Der 24-jährige Peter (alle Namen geändert) hat längere Haare, trägt Brille und eine Hygienemaske, wirkt kindlich, unbedacht, und völlig empathielos. Beinahe im Plauderton beantwortete er am ersten Tag die Fragen des Gerichts.

Dieser Eindruck findet seinen Höhepunkt im letzten Wort, dass er von einem Blatt Papier abliest, weil er sich nicht merken kann, was er sagen will: «Sehr geehrte Familie. Es tut mir sehr leid, dass ich euren Sohn auf brutalste Weise umgebracht habe. Ich vermisse ihn auch und bereue es sehr.» Kurz darauf fragt er: «War das gut so?»

Peter sitzt auch am zweiten Prozesstag zum Mordfall Bruggerberg nicht im Gerichtssaal, er wird per Video zugeschaltet. Der Anwalt der Opferfamilie unterstreicht, wie eiskalt der Beschuldigte gehandelt hat. Obwohl er selber an Platzangst leidet, schloss er sein Opfer in einer Höhle ein. «Und warum sitzt er heute nicht hier? Weil er Angst hat, den Gerichtssaal zu betreten, weil es so viele Leute hat. Das ist feige.»

«Er nutze ihn nach Strich und Faden aus»

Auf die Frage, wie grausam seine Tat auf einer Skala von 1 bis 10 war, antwortete Peter am Montag: «Zehn.» Ob er die Bedeutung dieser Worte vollumfänglich umfasst, ist zumindest fraglich, doch dass sie zutreffen, darüber ist man sich einig. Tom, das Opfer, vertraute Peter, «sah das Gute in ihm», wie sich der Anwalt der Hinterbliebenen vor Gericht ausdrückte.

Dabei sei Tom auch unbedacht gewesen, denn Peter «nutzte ihn nach Strich und Faden aus». Weil Peter von der IV lebt, bezahlte Tom für die gemeinsamen Ausflüge. Doch statt Dankbarkeit kam bei Peter immer mehr Neid auf, Neid auf Toms besseres Leben.

Laut Anklage ging es auch um Macht: «Tom hat sich gefügt, sobald Peter wütend wurde. So konnte er ihn manipulieren», sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Die Freundschaft bestand auch noch, nachdem Peter auf einer Wanderung Tom bei der Cimetta einen Abhang hinunter gestossen hat – dies bestreitet Peter heute. Es sei ein Unfall gewesen.

Die letzte «Challenge» kostete ihn das Leben

Kurz vor dem Mord schien sich Tom langsam von Peter zu lösen, hat ihm geschrieben, dass er weniger Zeit mit ihm verbringen wolle. «Der schon neidische Freund befürchtete, dass er die Kontrolle verliert», so die Staatsanwältin. Laut ihr sei es so zu der letzten, verhängnisvollen «Challenge» in der Sandsteinhöhle oberhalb von Brugg gekommen.

Bei dieser Aufgabe sollte Tom zehn Minuten in der Höhle verweilen, ohne Handy, ohne Uhr. Tom robbte durch den 30 cm hohen und 50 cm breiten Eingang. Nach etwa fünf Minuten löste Peter mit Hilfe eines Astes einen Stein, an die 60 Kilo schwer, und liess diesen vor das Loch rollen. Trotz der verzweifelten Hilferufe von Tom bedeckte Peter den Eingang weiter mit Erde, begrub ihn lebendig. Dann zündete er ein Feuer an und brätelte einen Cervelat.

Die Leiche des jungen Mannes wurde erst ein Jahr nach seinem Verschwinden in einer Höhle am Bruggerberg gefunden. az

Peter habe sein Opfer «elend verrecken lassen», sagte der Opferanwalt in seinem Plädoyer und entschuldigte sich für die Wortwahl – es gebe aber schlichtweg keinen anderen Ausdruck, der passe. «Toms blindes Vertrauen und die Gutmütigkeit wurden ihm zum Verhängnis.»

Peter wurde bereits wieder straffällig

Auch wenn er sich nicht zum Strafmass äussern könne, so halte er den Antrag der Staatsanwaltschaft für sehr milde, so der Anwalt der Hinterbliebenen. Diese fordert 16 Jahre und 4 Monate Freiheitsstrafe und eine stationäre Massnahme (kleine Verwahrung) nach Art. 59. Die Verteidigung hält eine Freiheitsstrafe von 12 Jahren und eine Massnahme nach für junge Erwachsene (Art. 61) für angemessen (Unterschied siehe Infobox).

Unterschied zwischen Art. 59 und Art. 61 Stationäre Massnahme für junge Erwachsene Art. 61 StGB Diese ordnet das Gericht an, wenn der Täter/die Täterin zur Zeit der Tatbegehung noch nicht 25 Jahre alt war und die Tatbegehung im Zusammenhang mit einer erheblichen Störung in der Persönlichkeitsentwicklung steht. Die Massnahme dauert höchstens 4 Jahre. Im Falle einer Rückversetzung nach bedingter Entlassung liegt die Höchstdauer insgesamt bei 6 Jahren; in jedem Fall ist die Massnahme nach Vollendung des 30. Altersjahrs des Täters/der Täterin aufzuheben. Stationäre Massnahme bei psychischen Störungen Art. 59 StGB Das Gericht ordnet eine stationäre therapeutische Massnahme nach Art. 59 an, wenn eine Tatbegehung im Zusammenhang mit einer psychischen Störung steht. Die Massnahme dauert in der Regel höchstens 5 Jahre. Allerdings kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens 5 Jahre anordnen.

Peter ist bereits jetzt, im vorzeitigen Massnahmenvollzug, in Therapie. Diese hat aber offenbar noch nicht gefruchtet, denn in der Justizvollzugsanstalt Solothurn hat er erneut einen anderen Insassen angegriffen, ihm «mit einem Messer eine Ohrfeige gegeben», wie sich Peter ausdrückt. Der andere Insasse hatte seine Mutter beleidigt.

Das Gericht wird sich am Mittwoch beraten, die Urteilseröffnung ist auf Donnerstag, 16 Uhr, angesetzt.

