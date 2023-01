Mordversuch an Tochter: Vater entschuldigt sich vor Gericht

Bezirksgericht Brugg Versuchter Mord an eigener Tochter: Vater entschuldigt sich – das geschah am zweiten Prozesstag Am 17. August 2019 hat ein damals 50-jähriger Iraker im Neumarkt Brugg seine vierjährige Tochter mehrmals mit voller Wucht kopfvoran auf den Boden geschleudert. Am zweiten Prozesstag wurden die Plädoyers gehalten – und der Beschuldigte nutzte die Möglichkeit für das letzte Wort. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 11.01.2023, 18.20 Uhr

Die Gerichtsverhandlung findet in den Räumlichkeiten der Mobilen Polizei in Schafisheim statt. Mathias Förster

«Ich möchte mich entschuldigen. Ich weiss, dass es mein Fehler war. Es ist einfach geschehen, ich kann es nicht rückgängig machen. Ich möchte mich bei meiner Ex-Partnerin und meiner Tochter entschuldigen und bedanke mich beim Gericht, dass es sich Zeit genommen hat.» Das waren die letzten Worte des 53-jährigen Irakers, der wegen versuchten Mordes vor dem Bezirksgericht Brugg steht. Der Mann hat im August 2019 seine vierjährige Tochter im Neumarkt Brugg mit voller Wucht und kopfvoran auf den Boden geschleudert. Zwei Mal.

Der Tathergang wurde auch von der Verteidigung nicht bestritten – dies wäre auch schwer möglich gewesen: Am zweiten Prozesstag wurden im Gerichtssaal die Bilder einer Überwachungskamera gezeigt, die festgehalten hatte, wie der Mann unvermittelt seine Tochter an den Beinen packte und über seinen Kopf hob. Dabei hat er an ihr eine unbeschreibliche Wut ausgelassen. Diese Wut, so hat es die Verhandlung gezeigt, hegte er eigentlich gegen die Grossmutter des Opfers.

Text- und Sprachnachrichten, die ebenfalls gezeigt und abgespielt wurden, belegten in x-facher Ausführung, was der Beschuldigte von der Mutter seiner Ex-Partnerin hält. In schlechtem Deutsch beschimpfte er sie immer wieder als «Schlampe» und «Hure». Die Staatsanwältin erklärte, der Beschuldigte habe in einer Befragung sein Motiv damit erklärt, dass ihn «die Grossmutter genervt» habe. «Eine Erklärung, die keine ist», so die Staatsanwältin.

Verteidiger: «Sie war der Sonnenschein seines Lebens»

Warum sich dann am 17. August 2019 diese Wut auf die Tochter übertrug, klärte sich auch am zweiten Prozesstag nicht vollends. «Trotz des sehr bedrückenden Konflikts mit der Mutter und der Grossmutter des Kindes, war sie der Sonnenschein seines Lebens», sagte sein Verteidiger. «Er gab sich grosse Mühe, war zuverlässig, liebend und eine Stütze für die Frau, die überfordert war, zum gemeinsamen Kind zu schauen.»

Die Provokationen, die an jenem Tag von den beiden Frauen ausgegangen seien, seien der «Funke im Pulverfass» gewesen. Im Streit soll es einerseits darum gegangen sein, dass der Vater seine Tochter nicht sehen dürfe, wenn er keinen Unterhalt zahle, zudem sei ihm gedroht worden, er werde bald aus der Schweiz ausgewiesen.

Weiter sagte der Anwalt, sein Mandant habe die Tochter nicht umbringen wollen. «Dass er sie noch weitere Male auf den Boden werfen wollte, ist reine Spekulation.» Mehrere Zeugen hatten ausgesagt, dass sie diesen Eindruck hatten. «Ein juristischer Beweis ist das nicht», sagte der Anwalt des Beschuldigten. Der Verteidiger stellte auch die schwere Körperverletzung in Abrede. «Das soll keine Bagatellisierung sein. Aber ein Schädelhirntrauma als solches ist noch keine schwere Körperverletzung im juristischen Sinn.»

Kind hat mit psychischen Problemen zu kämpfen

Die Opferanwältin warf dem Verteidiger vor, er zeichne das Bild des «perfekten Vaters». Sie monierte, dass sich der Beschuldigte während der Einvernahmen kein einziges Mal nach dem Befinden seiner Tochter erkundigt habe. «Mit nichts konnte er seiner Partnerin und der verhassten Grossmutter mehr schaden, als mit dem Tod seiner eigenen Tochter», führte sie ein mögliches Motiv an. Seine Tochter sei ihm dabei schlichtweg egal gewesen.

Die Anwältin, welche die Mutter des Opfers vertritt, führte aus, dass ihre Mandantin seit dem Vorfall ihren Alltag nicht mehr selbstständig bestreiten könne. «Sie fühlt sich schuldig, weil sie die Tat nicht verhindern konnte, und weil sie für ihr Kind nicht voll da sein kann.» Die Mutter ist IV-Rentnerin.

Die Staatsanwältin führte in ihrem Plädoyer aus, dass auch heute noch nicht abschätzbar sei, ob beim Kind körperliche Schäden zurückbleiben würden. Sicher sei aber, dass ihr das Erlebnis psychisch geschadet habe: «Das zeigte sich schon im Spital, als man ihr sagte, sie sei auf den Kopf gefallen – sie hat gesagt: ‹Nein, das stimmt nicht, Papa hat mich auf den Kopf geworfen.›» Die Tochter habe seither Angst und Mühe im Umgang mit männlichen Bezugspersonen, Schlafstörungen, Wutausbrüche, und spreche nicht über ihren Vater. Die inzwischen Siebenjährige lebt bei Pflegeeltern und wird therapiert.

Forderungen gehen weit auseinander

Auch die Strafzumessung war Thema am zweiten Prozesstag: Die Staatsanwaltschaft plädiert auf versuchten Mord und schwere Körperverletzung, sie fordert eine Freiheitsstrafe von 19 Jahren und 9 Monaten, eine ambulante Massnahme und eine Landesverweisung von 15 Jahren. Für seine frühere Partnerin ist eine Genugtuung von 10'000 Franken gefordert, für die Tochter 30'000 Franken.

Die Verteidigung sieht die Tat als versuchte schwere Körperverletzung und will eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten, eine ambulante Massnahme und eine Landesverweisung von 10 Jahren. Sollte das Gericht nicht auf versuchte schwere Körperverletzung, sondern auf versuchte Tötung entscheiden, fordert die Verteidigung eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren. Die Urteilseröffnung ist für Freitag, 16 Uhr, angesetzt.

