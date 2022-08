Tötungsdelikt Bruggerberg: So wird die Verhandlung ablaufen

Bezirksgericht Brugg Tötungsdelikt Bruggerberg: Ab dem 17. Oktober kommt es zur Gerichtsverhandlung – so wird sie ablaufen Im Strafverfahren gegen den Beschuldigten des Tötungsdelikts Bruggerberg kommt es ab Montag, 17. Oktober 2022 zur Gerichtsverhandlung vor dem Bezirksgericht Brugg. Die Verhandlung dauert voraussichtlich vier Tage. 17.08.2022, 09.31 Uhr

In den Räumlichkeiten der Mobilen Polizei in Schafisheim wurde auch der Vierfachmord von Rupperswil verhandelt. (Archivbild vom März 2018) Chris Iseli

Die Verhandlung findet in den Räumlichkeiten der Mobilen Polizei in Schafisheim statt, wie das Generalsekretariat der Gerichte Kanton Aargau am Mittwochmorgen mitteilt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, einen jungen Mann in einer Höhle am Bruggerberg eingesperrt und den Höhleneingang verschüttet zu haben. Weiter soll der Beschuldigte das spätere Opfer bereits eine Woche zuvor auf einem Berggrat so geschubst haben, dass er einen Steilhang hinunterstürzte.

Die Anklage lautet unter anderem auf Mord und versuchten Mord. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren und vier Monaten sowie die Anordnung einer stationären Massnahme.

So wird die Verhandlung ablaufen

Die Verhandlung findet in den Räumlichkeiten der Mobilen Polizei in Schafisheim statt. Sie beginnt am Montag, 17. Oktober 2022, um 8 Uhr mit der Befragung von Auskunftspersonen und Sachverständigen. Im Anschluss wird der Beschuldigte befragt.

Verhandlungsbeginn am Dienstag, 18. Oktober 2022, und am Mittwoch, 19. Oktober 2022, ist ebenfalls jeweils um 8 Uhr. Vorgesehen sind die Parteivorträge beziehungsweise Plädoyers der Parteien. Am Donnerstag, 20. Oktober 2022, ist voraussichtlich um 16 Uhr die Urteilseröffnung geplant. Eine Endzeit der Verhandlungsdauer an den Abenden gibt das Generalsekretariat nicht an, sie richte sich nach dem konkreten Zeitbedarf. Das Gericht werd im Lauf der Verhandlung über den genauen zeitlichen Ablauf orientieren.

Täter gesteht Höhlenmord am Bruggerberg (Tele M1-Beitrag vom 30. April 2022). Tele M1