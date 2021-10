Psychiatrie-Patient wegen Schändung verurteilt

Bezirksgericht Brugg Psychiatrie-Patient verurteilt – er hat in Königsfelden eine Patientin geschändet In einer Nacht Ende August 2019 legte sich ein Patient in der Psychiatrischen Klinik Königsfelden zu einer wehrlosen Patientin ins Bett und missbrauchte sie. Am Dienstag musste sich der 43-Jährige vor dem Bezirksgericht Brugg verantworten. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 19.10.2021, 19.40 Uhr

Das alte Hauptgebäude der Psychiatrischen Dienste Aargau.

Alex Spichale

Als die Pflegefachfrau in jener Nacht Ende August 2019 das erste Mal ins Zimmer der Patientin geht, liegt diese mit dem Gesicht zur Wand im Bett. Neben ihr der Beschuldigte. Die Pflegefachfrau weist den Beschuldigten aus dem Zimmer und begleitet ihn zurück in seines. Die Patientin bleibt regungslos im Bett liegen.

Als die Pflegefachfrau das zweite Mal in jener Nacht das Zimmer der Patientin betritt, springt der Beschuldigte vom Bett hoch und zieht seine Hose nach oben. Die Patientin liegt wiederum regungslos im Bett. Einer zweiten Pflegefachfrau fällt auf, dass ihre Füsse abgedeckt sind. Sie hebt die Decke und stellt fest, dass die Frau untenrum unbekleidet ist und die Hose neben ihr unter der Decke liegt.



Das Opfer war ihm wehrlos ausgeliefert

Der Beschuldigte und die Frau waren damals beide in der Psychiatrischen Klinik in Königsfelden untergebracht. Sie, damals 28 Jahre alt, leidet an einer paranoiden Schizophrenie. Er, damals 41 Jahre alt, ist bipolar und hat ein Suchtproblem.



Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Frau geschändet zu haben. Er soll sie gestreichelt, ihr die Hose ausgezogen und den Geschlechtsverkehr vollzogen haben, heisst es in der Anklage. Die Patientin habe sich aufgrund ihres Gesundheitszustands und der Medikamente nicht wehren können. Sie habe einmal aufstehen wollen, aber er habe sie mit der flachen Hand zurück aufs Bett gestossen.



Gericht ordnet eine ambulante Massnahme an

Am Dienstag hat das Bezirksgericht Brugg den Beschuldigten der Schändung und Sachbeschädigung schuldig gesprochen. Sachbeschädigung deshalb, weil er im gleichen Zeitraum mit einem Stein die Scheibe eines parkierten Autos eingeschlagen hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Für das Bezirksgericht Brugg ist eindeutig erstellt, dass die Patientin aufgrund ihrer erheblichen psychischen Beeinträchtigung nicht in der Lage war, sich zu wehren. Der Beschuldigte habe dies zumindest in Kauf genommen und «krass egoistisch» seine Lust befriedigt. Entlastend wirke sich einzig aus, dass er sich zum Tatzeitpunkt selbst in einem abgeschwächt manischen Zustand befand.



Das Bezirksgericht Brugg fällte eine Zusatzstrafe zu einem Urteil aus dem Kanton Luzern. Es verurteilte den Beschuldigten zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten, die zugunsten einer ambulanten Massnahme aufgeschoben wird. Zudem untersagt das Gericht dem Beschuldigten alle Tätigkeiten mit Minderjährigen oder im Gesundheitsbereich. Dem Opfer muss er 15'000 Franken Genugtuung bezahlen und ist ihr gegenüber schadenersatzpflichtig.



«Ich dachte nicht, dass ich etwas Böses tue»

Der Beschuldigte bestritt in der Befragung vor Gericht nicht, dass es zum Geschlechtsverkehr mit der Patientin gekommen war. Dafür sprechen auch die DNA-Spuren. Er führte aber aus, er habe nicht wahrgenommen, dass die Frau verängstigt war, gezittert habe oder ihn weggestossen habe. Er könne sich auch nicht vorstellen, dass er Gewalt angewandt habe. «Ich dachte nicht, dass ich etwas Böses tue», sagte er. Er sei nicht mit dieser Absicht in ihr Zimmer gegangen. Er hoffte vielmehr, dass er aus der Klinik geschmissen wird, wenn sie ihn in einem fremden Bett erwischen.



Im Gerichtssaal zeigte sich: Nebst der psychischen Erkrankung ist der Alkohol das Hauptproblem des Beschuldigten. Auf die Frage, ob er etwas zu seinen vielen Vorstrafen sagen möchte, sagte er nur: «Nie nüchtern.» Auch in jener Nacht als er sich zur Patientin ins Bett legte und sie schändete, war er alkoholisiert. Zusätzlich hatte er ein Medikament bekommen, das laut seinen Aussagen die Wirkung des Alkohols verstärkt. Das psychiatrische Gutachten attestiert ihm aber volle Schuldfähigkeit.



Der Beschuldigte hatte einen Freispruch verlangt

Die Staatsanwaltschaft verlangte vor Gericht eine unbedingte Freiheitsstrafe von fünf Jahren, eine vollzugsbegleitende ambulante Massnahme sowie ein Tätigkeitsverbot.

Der Verteidiger hingegen verlangte einen Freispruch vom Vorwurf der Schändung. Das, was sein Klient in jener Nacht getan habe sei ein No-Go. Aber das Gericht müsse ihm zusprechen, dass er geglaubt habe, die Patientin sei mit dem Geschlechtsverkehr einverstanden gewesen. Er habe in dieser Nacht eine ganz andere Situation erlebt. Die Patientin habe sich an ihn geschmiegt.



Momentan befindet sich der Beschuldigte in einer stationären Massnahme nach Artikel 60 StGB, die das Kriminalgericht des Kantons Luzern angeordnet hatte. Sie kommt infrage, wenn eine Tat im Zusammenhang mit einer Sucht steht. Die Massnahme läuft unabhängig vom Urteil des Bezirksgerichts weiter. Die zusätzlich verhängte ambulante Massnahme wird wohl greifen, sobald die stationäre Massnahme ausläuft.



Überblick über die Massnahmen Stationäre Massnahme Art. 59 StGB Diese Massnahme wird angeordnet, wenn eine Tat im Zusammenhang mit einer psychischen Störung steht. Sie wird auch «kleine Verwahrung» genannt. Die Massnahme dauert in der Regel höchstens fünf Jahre. Das Gericht kann aber die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen. Stationäre Massnahme Art. 60 StGB Diese Massnahme ordnet das Gericht dann an, wenn eine Tat im Zusammenhang mit einer Sucht oder einer anderen Abhängigkeit steht. Sie dauert in der Regel höchstens drei Jahre und kann einmal um ein weiteres Jahr verlängert werden. Ambulante Massnahme Eine ambulante Behandlung ist in der Regel auf die Dauer von maximal 5 Jahren beschränkt. Sie wird jährlich überprüft und findet entweder vollzugsbegleitend oder in Freiheit statt. Die Vollzugsbehörde kann veranlassen, dass die ambulante Behandlung in einem stationären Setting eingeleitet wird.

Für die Verantwortlichen der Psychiatrischen Klinik hat der Vorfall bisher keine rechtlichen Konsequenzen. Im Zusammenhang mit der Schändung seien keine weiteren Verfahren eröffnet worden, sagt Fiona Strebel, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft. «Sollten sich Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten geben, werden wir dies prüfen.»