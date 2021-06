Bezirksgericht Brugg Er soll Frau und Schwägerin erstochen haben: Ab heute steht der mutmassliche Mörder von Hausen vor Gericht – was die Anklageschrift zeigt Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslängliche Freiheitsstrafe für einen 57-jährigen Kosovaren, der im Januar 2018 zwei Frauen erstochen haben soll. Zuvor hatte der Beschuldigte seine Ehefrau überwacht, weil sie sich von ihm scheiden wollte und weil er den Verdacht hegte, dass sie ihn mit anderen Männern betrüge. Raphael Karpf 07.06.2021, 05.00 Uhr

Es war ein grausiger Fund, den die Polizei am 8. Januar 2018 in einem Mehrfamilienhaus in Hausen machte. Zwei tote Frauen lagen auf einem Bett. Beide waren erstochen worden. Noch am Tatort nahm die Polizei einen damals 54-jährigen Kosovaren fest. Er war der Ehemann der einen und Schwager der anderen ermordeten Frau.