Bezirksgericht Brugg Das Motiv bleibt im Dunkeln: Warum verletzte ein Iraker seine 4-jährige Tochter so schwer? Am 17. August 2019 hatte ein damals 50-jähriger Iraker im Neumarkt Brugg seine vierjährige Tochter schwer verletzt. Am ersten Prozesstag schilderten Zeugen ihre Erinnerungen, ein Gutachter beschrieb das Wesen des Beschuldigten. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 10.01.2023, 20.06 Uhr

Die Gerichtsverhandlung findet in den Räumlichkeiten der Mobilen Polizei in Schafisheim statt. Impressionen des ersten Verhandlungstages. Mathias Förster

Zwei Angehörige und drei weitere Zeugen sagten am ersten Prozesstag vor dem Bezirksgericht Brugg aus. Was sie berichteten, ist grausam und unerklärlich. Der Beschuldigte, ein damals 50-jähriger Iraker, hat im Neumarkt Brugg seine vierjährige Tochter schwer verletzt. «Bei der Drogerie stand eine Familie. Da war ein Streit, Frauen haben zu schreien begonnen», berichtete ein Zeuge. Er habe gesehen, wie ein Mann etwas hochgehoben und zu Boden geworfen habe. Dann ein zweites Mal. «Erst da habe ich verstanden, dass es ein Kind ist.» Aus der Entfernung habe er Blut gesehen.

Ein anderer Zeuge beschreibt den 17. August 2019 so: «Ich war beim Bankomat und musste Geld einzahlen. Ich hörte etwas hinter mir und drehte mich um.» Er habe alles stehen und liegen lassen und zusammen mit einem anderen Mann auf den Beschuldigten eingeschlagen. «Er hat das Kind nicht fallen lassen. Er hat es zu Boden geworfen. Mit voller Wucht. Es war brutal.»

«Wie hat sich der Beschuldigte unmittelbar nach der Tat verhalten?», wollte Gerichtspräsident Sandro Rossi wissen. «Er wollte wieder Richtung Kind gehen», so der Zeuge. Er habe auf ihn «eher aggressiv» gewirkt. «Als ich ihn an der Jacke gepackt und festgehalten habe, hat er gesagt, das sei seine Tochter.»

Das Mädchen hat ein schweres Schädelhirntrauma und drei Schädeldachbrüche erlitten. Es lebt bei einer Pflegefamilie, die Mutter ist IV-Rentnerin.

Konflikt bestand zwischen dem Paar

Glücklicherweise hatten die beiden Männer den Beschuldigten zurückgehalten, der weiterhin zu seinem Kind wollte. Dieses wurde von Mitarbeiterinnen in die Drogerie gebracht und versorgt, bis es ins Kinderspital Zürich geflogen werden konnte. Warum der Vater so reagierte, blieb bislang im Dunkeln, und könnte es für immer bleiben.

Angehörige schilderten, er habe seine Tochter immer gut behandelt, ihr alles durchgehen lassen. Der Konflikt schwelte offenbar zwischen dem Mann und der Mutter des Kindes, die sich von ihm getrennt hatte – auch vor der brutalen Tat kam es wohl zu einer verbalen Auseinandersetzung. Das Paar stritt sich offenbar oft wegen der Mutter, die ihre Tochter tatkräftig unterstützte, nachdem diese mehrere Operationen über sich hatte ergehen lassen müssen. Der Beschuldigte hatte das Gefühl, so berichten es die Angehörigen, die Mutter seiner Partnerin wolle sie auseinanderbringen. Belegt ist, dass er sie per Text- und Sprachnachrichten mit «Hure» und ähnlichen Schimpfwörtern beleidigt hat.

Warum richtete sich die Wut gegen das Kind?

Das für ihn Ungewöhnliche an diesem Beziehungsdelikt sei, dass sich die Gewalt gegen die Tochter gerichtet habe, die vorher in keiner Weise involviert gewesen sei, musste selbst Gutachter Elmar Habermeyer, Direktor der Klinik für Forensische Psychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, eingestehen: «Wenn ich den Beschuldigten vor dem Delikt hätte beurteilen müssen, hätte ich eine hohe Gefahr für die Mutter und die Grossmutter des Opfers gesehen, aber nicht für die Opfer selber.»

Auch wenn er aus pädagogischer Sicht den Beschuldigten nicht für einen guten Vater halte, könne er die Gewalt gegen das Kind nicht erklären. «Die Motivlage ist kaum greifbar.» Der Beschuldigte habe schon mit früheren Partnerinnen Schwierigkeiten gehabt, mehrere Male wurde auch die Polizei hinzugezogen. «Zudem hat er schon öfters Suizidabsichten geäussert», beschreibt Habermeyer. Auch mehrere Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken brachten bisher keinen Erfolg. Der Gutachter sieht den Beschuldigten als einen Mann mit verminderter Intelligenz, der sich rasch ungerecht behandelt fühlt.

Therapie ist möglich – Erfolgsaussichten gering

Zur verminderten Intelligenz – gemessen wurde ein IQ von 85 – sagte Habermeyer: «Für jemanden, der eine adäquate Förderung bekommt, ist das kein sehr grosses Entwicklungshindernis. In diesem Fall ist aber relevant, dass er sich in einem extrem herausfordernden Umfeld befunden hat, ohne soziale Unterstützung.» Der Beschuldigte ist im Alter von 31 Jahren aus dem Irak als Asylbewerber in die Schweiz gekommen. 2008 widersetzte er sich der Ausschaffung nach Erbil. Hinzu kommen sprachliche Schwierigkeiten. So brauchte der Beschuldigte auch nach über zwanzig Jahren in der Schweiz beim Gespräch mit dem Psychiater immer noch einen Dolmetscher.

Rossi wollte schliesslich wissen, von welchem zeitlichen Rahmen der Gutachter bei einer Therapie ausgehe. «Sicher eine längere Zeit. Dies scheint ein sehr herausfordernder Fall – ich will ihn aber nicht als unmöglich bezeichnen, nur weil es schwierig wäre.» Zudem müsste man den Beschuldigten später, wenn er sich wieder in eine Beziehung begeben würde, engmaschig begleiten, führte Habermeyer aus.

Obwohl der Verteidiger ankündigte, dass sein Mandant keine Aussagen machen werde, stellte Gerichtspräsident Rossi Fragen zu den persönlichen Verhältnissen. Diese drehen sich zuerst rund um die Vergangenheit des Beschuldigten im Irak. Der 53-Jährige hatte angegeben, im Irak an bewaffneten Kämpfen teilgenommen zu haben, machte dazu aber vor Gericht keine Aussagen und beantwortete auch nur wenige der weiteren Fragen, die sich um Arbeitsstellen, familiäre und finanzielle Verhältnisse und seine Integration drehten.

Die Verhandlung wird am Mittwoch fortgesetzt, das Urteil am Freitag erwartet.

