Bezirksgericht Bremgarten Pädophiler nahm über Spieleplattform Kontakt zu seinen Opfern auf – das müssen Eltern wissen Ein aktueller Fall aus dem Aargau verdeutlicht, wovor die Polizei schon lange warnt: Pädosexuelle nehmen oft im Internet Kontakt zu ihren Opfern auf. Eltern können dem vorbeugen, unter anderem, indem sie mit ihren Kindern über die Gefahren reden. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Beschuldigte hatte Kinder über eine Online-Spielplattform kennen gelernt. (Symbolbild) iStockphoto

Beim Lesen der Anklageschrift macht sich Wut, Ekel und Unverständnis in der Magengegend breit. Der Beschuldigte hat elf- und zwölfjährige Mädchen dazu überredet, Nacktvideos von sich aufzunehmen und zu versenden. Besonders erregend fand er es offenbar, wenn er den Mädchen beim Pinkeln zuschauen konnte.

Seine Opfer hat er hauptsächlich auf der Internetseite Roblox.com gefunden, eine Plattform, die Kinderspiele anbietet. Weil man andere Spielerinnen und Spieler anschreiben kann, ist es ein Leichtes, mit Kindern in Kontakt zu kommen – der Beschuldigte hat dann die Mädchen nach ihrer Natelnummer gefragt und über Whatsapp mit ihnen gechattet.

Der Beschuldigte kann sich plötzlich an nichts mehr erinnern

Vor dem Bezirksgericht Bremgarten erscheint ein 24-jähriger Mann, der einen kindlichen, unbekümmerten Eindruck macht, nervös und peinlich berührt. Auf die Frage der Richterin, ob er die Taten begangen habe, erklärt er: «Ich weiss es nicht mehr. Schon möglich. Ich bin extrem vergesslich. Ich habe vor fünf Minuten die Zeitung gelesen und könnte Ihnen nicht mehr sagen, was drin steht.»

Diese Aussage wird die Richterinnen und Richtern ganz besonders beschäftigen, weil es sich um ein abgekürztes Verfahren handelt. Der Beschuldigte hat seine Taten zugegeben und sich mit der Staatsanwaltschaft auf eine Strafe geeinigt, das Gericht muss prüfen, ob diese angemessen ist, und ob der Beschuldigte auch verstanden hat, auf was er sich einlässt – was in diesem Fall alles andere als klar ist.

Richterin: «Sie müssen sich mit der Tat befassen»

Die vereinbarte Strafe ist eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten, die aber zu Gunsten einer ambulanten Massnahme aufgeschoben wird. «Wenn Sie in die Therapie gehen und an Ihrem Problem arbeiten, sodass das in Zukunft nicht mehr vorkommt, dann müssen Sie nicht ins Gefängnis», erklärt Gerichtspräsidentin Corinne Moser dem Mann. «Ich mache die Therapie, aber mir ist wichtig, dass ich meine Arbeitsstelle nicht verliere», entgegnet der Beschuldigte, der im Detailhandel arbeitet. Er habe seine Stelle sogar ohne Hilfe der IV gefunden und sei in einem wahnsinnig guten Team.

Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, ein Grenzfall, erklärt schliesslich Gerichtspräsidentin Moser, doch das Gericht sei mit der vereinbarten Strafe einverstanden und die Anklageschrift werde zum Urteil erhoben. Dies unter anderem auch, weil die Taten gut dokumentiert seien: Die Chatverläufe auf dem Handy des Beschuldigten zeigen ein klares Muster auf.

Dass sich der Beschuldigte nicht mehr so genau an seine Taten erinnern könne oder wolle, hänge sicher auch mit seiner Nervosität und der Anwesenheit der Presse zusammen. «Es ist verständlich, dass sie das aus Ihrem Gedächtnis löschen wollen, aber sie müssen sich im Rahmen der Therapie damit beschäftigen», erklärte Moser.

«Grooming» – das raten die Experten

Doch was können Eltern tun, um ihre Kinder vor ähnlichen Straftätern zu schützen? Die Polizei verweist auf die Internetseite der Schweizerischen Kriminalprävention (SKP). Die Expertinnen und Experten bezeichnen das Phänomen als «Grooming»: Die Kontaktaufnahme erwachsener Personen zu Minderjährigen mit dem Zweck, Vertrauen aufzubauen, um einen sexuellen Missbrauch zu begehen, sexuelle Handlungen vorzunehmen oder das Opfer sexuell auszubeuten. «Heute findet Grooming meist im Internet statt, sogenanntes Cybergrooming», heisst es auf der Seite.

Präventionsvideo zu Grooming. Schweizerische Kriminalprävention

«Die beste Prävention ist eine frühzeitige und der jeweiligen Entwicklung angepasste Aufklärung», raten die Experten. Das Kind sollte wissen, dass es Menschen gibt, die gleichzeitig «lieb und böse» sein können und dass manche während des Spielens fliessend zum Missbrauch übergehen. Wichtig sei auch, dem Kind klarzumachen, dass es das Recht hat, «Nein» zu sagen und dass es an einem sexuellen Übergriff niemals schuld ist, denn die Verantwortung liegt immer beim Erwachsenen.

Die Schweizerische Kriminalprävention weisst weiter darauf hin, dass einem Kind vermittelt werden sollte, dass es nicht feige ist, Angst zu haben, wegzulaufen oder sich Hilfe zu holen. «Das Kind soll seinem schlechten oder unguten Gefühl vertrauen. Ist dem Kind eine Situation aus irgendwelchen Gründen nicht geheuer, soll es weggehen und vertraute Orte oder Menschen aufsuchen.»

Bilder können auch zur Erpressung dienen

Die Pädosexuellen sind nicht immer nur auf das Bild- und Videomaterial aus, oft versuchen sie, das Kind oder den Jugendlichen dazu zu bringen, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen, um sie im Anschluss mit dem intimen Bildmaterial zu erpressen, zu nötigen oder gar zu einem reellen Treffen zu bewegen, um das Opfer sexuell zu missbrauchen.

Wie eine Studie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften gezeigt hat, wurden beinahe die Hälfte der Jugendlichen (44%) bereits online von einer fremden Person mit unerwünschten sexuellen Absichten angesprochen. Mädchen sind fast doppelt so häufig betroffen wie Jungen. «Grooming passiert oft», schreibt auch die SKP. «Gemäss Aussagen der Strafverfolgung dauert es im Durchschnitt drei Minuten von der ersten Kontaktaufnahme eines Pädosexuellen zu einer minderjährigen Person im Internet bis zum ersten Kommentar mit sexuellem Bezug.»

Auch der vom Bezirksgericht Bremgarten verurteilte Mann hatte kurz nach der Kontaktaufnahme nach dem Alter gefragt und rasch auch anzügliche Bemerkungen gemacht. Wie er vor Gericht betonte, habe er seine Opfer nie zu etwas gezwungen – aus den Akten geht hervor, dass die Mädchen teilweise auch angaben, aus Mitleid mitgemacht zu haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen