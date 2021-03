Bezirksgericht Bremgarten Nötigung oder falsche Anschuldigung? Maskenstreit in Coop-Filiale endet vor Gericht Ein Mann wurde vom Filialleiter eines Coop Bau + Hobby angewiesen, die Maske anzuziehen oder den Laden zu verlassen. Der Maskenverweigerer zeigte den Filialleiter wegen Nötigung an, landete aber selbst als Beschuldigter vor Gericht. Stefania Telesca 24.03.2021, 05.00 Uhr

Wer in einem Laden einkaufen möchte, muss eine Maske tragen. Das sah der Beschuldigte anders. Symbolbild. Keystone

Er wollte keine Maske tragen, weder im Baumarkt, und am liebsten auch nicht im Gerichtssaal des Bezirksgerichts Bremgarten. Thomas (57, Name geändert) deutete gleich zu Beginn der Verhandlung an, dass er die Massnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie getroffen werden, in Frage stellt .

Genau dies brachte ihn vor Gericht: Am 1. Dezember des vergangenen Jahres wollte der 57-Jährige im Coop Bau + Hobby in Villmergen einkaufen. Ein Mitarbeiter machte ihn darauf aufmerksam, dass er eine Maske tragen solle. In einem Brief an die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten schildert Thomas das Geschehene:

«Da ich den allgemeinen Umgang mit dem Coronavirus als im höchsten Masse schädlich erachte, entsprach ich diesem Wunsch nicht.»

Weiter schreibt er: «Er wies mich darauf hin, dass das Geschäft geschlossen würde, sollte eine Kontrolle erfolgen. Das konnte ich ihm nicht glauben und bat ihn deshalb freundlich, mir den entsprechenden Verordnungstext zu zeigen.»

Da der Mitarbeiter den Text nicht zur Hand hatte, informierte der Angestellte umgehend den Filialleiter des Baumarktes. Auch dieser konnte dem Maskenverweigerer keinen Text vorlegen, wies ihn aber darauf hin, dass er entweder eine Maske tragen oder das Geschäft verlassen müsse.

Er forderte die Staatsanwaltschaft auf, Ermittlungen aufzunehmen

«Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass er mich mit diesem Vorgehen nötigt, er bestand aber darauf, mich aus dem Geschäft zu weisen.» Seine Haltung zu beurteilen oder ihm Weisungen zu erteilen, da war sich der 57-Jährige sicher, dazu sei der Filialleiter nicht befugt.

Der Beschuldigte sah sich in seiner Handlungsfreiheit eingeschränkt und zeigte den Filialleiter an - und landete dafür selber vor Gericht. Im Bild: Das Bezirksgericht Bremgarten. Bild: Sandra Ardizzone



Deshalb verfasste Thomas kurzerhand den Brief an die Staatsanwalt und bat sie darum, von Amts wegen Ermittlungen aufzunehmen und den fehlbaren Filialleiter zu bestrafen. Dies begründete er so:

«Durch die Einschränkung meiner Handlungsfreiheit, mich gegen meinen Willen zum Tragen einer Maske zu zwingen, hat er sich der Nötigung strafbar gemacht.»

Dies schrieb Thomas in seinem Brief an die Staatsanwaltschaft. Doch die Staatsanwaltschaft reagierte nicht so, wie es sich der 57-Jährige erhofft hatte. Im Gegenteil: Per Strafbefehl verurteilte diese Thomas wegen falscher Anschuldigung und Irreführung der Rechtspflege zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 160 Franken (total 9600 Franken) und einer Busse von 2000 Franken.

Filialleiter hat richtig gehandelt

Die Staatsanwaltschaft begründete: «Fakt ist, dass dem korrekt handelnden Filialleiter keinerlei Gesetzesverstösse nachzuweisen sind, was dem Beschuldigten von Anfang an klar gewesen sein muss.» Thomas habe die obligatorische Schutzmaske nicht getragen, was vom Filialleiter korrekt beanstandet wurde. «Von einer Nötigungshandlung ist nicht ansatzweise auszugehen», schrieb die Staatsanwaltschaft.

Der Beschuldigte habe mit der Lancierung seiner Strafanzeige gegen den Filialleiter eine klar nicht schuldige Person eines Vergehens beschuldigt und dessen strafrechtliche Sanktionierung gefordert.

Das Bezirksgericht spricht den Maskenverweigerer frei

Thomas reichte Einsprache gegen den Strafbefehl ein und zog vor Gericht. Ohne Verteidiger, aber mit Strafgesetzbuch unter dem Arm, erschien er vor dem Bezirksgericht Bremgarten. Er forderte, die Klage gegen ihn sei abzuweisen. «Ich bin nicht jemand, der Streit sucht», kommentierte er die Geschichte. «Ich hinterfrage aber die Umstände.»

Gerichtspräsident Peter Thurnherr machte deutlich, dass es sich bei der Verhandlung und auch beim Urteil nicht um einen Coronafall handelte. «Über Sinn und Zweck der Massnahmen diskutieren wir nicht.» Zu prüfen sei lediglich gewesen, ob Thomas eine Straftat begangen habe. Er sprach den Beschuldigten aber von Schuld und Strafe frei, denn der Straftatbestand der falschen Anschuldigung setze voraus, dass der Anzeigeerstatter einen Vorwurf macht, der sich so nicht zugetragen hat.

Es sei jedoch davon auszugehen, dass sich der Maskendisput zwischen Thomas und dem Filialleiter so zugetragen habe. Thurnherr betonte:

«Was der Filialleiter getan hat, ist ohne Zweifel keine Nötigung, der Mann ist völlig unschuldig.»

Doch Thomas habe in seiner Anzeige über das Geschehene richtig Bericht erstattet. Er sei deshalb unschuldig, auch wenn es sich um heisse Luft gehandelt habe und die Staatsanwaltschaft den Vorwurf gegen den Filialleiter zu Recht nicht verfolgt habe.