Bezirksgericht Bremgarten «Hausdurchsuchungen» und Beute gemacht: Falsche Polizisten müssen ins Gefängnis – einer von ihnen war mal ein echter Das Bezirksgericht Bremgarten behandelt einen Fall von zwei Betrügern, die sich in den Kantonen Aargau, Solothurn und Schwyz als Polizisten ausgaben und ihre ahnungslosen Opfer täuschten und beraubten. Brisant dabei: Einer der beiden Verurteilten war über 20 Jahre lang Polizist im Kanton Zürich. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 09.06.2022, 17.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jetzt wurden die beiden falschen Polizisten am Bezirksgericht Bremgarten verurteilt. Marc Ribolla

Zwei Schweizer – der eine 51-jährig und ehemaliger Polizist im Kanton Zürich, der andere 38-jährig – haben sich als falsche Polizisten ausgegeben, um sich Zugang zu Wohnungen verschiedener Opfer in Villmergen, Rheinfelden, Tägerig, Einsiedeln (SZ) und Niederbuchsiten (SO) zu verschaffen. Die Taten begingen die beiden Männer zwischen Oktober und November 2020.

Von wegen Freund und Helfer

Die beiden Betrüger gingen dabei immer nach dem gleichen Muster vor: Sie verkleideten sich als Polizisten, klingelten an der Haustüre ihrer Opfer – die sie im Vorfeld ausspionierten – und zeigten diesen einen gefälschten Hausdurchsuchungsbefehl. In mehreren Fällen entwendeten die beiden Angeklagten dabei Diebesgut, nachdem sie ihre ahnungslosen Opfer in die jeweilige Wohnung gelassen hatten.

In Einsiedeln entwendeten sie 600 Franken in Bargeld, in Tägerig gar mindestens 5000 Franken. In einer Wohnung Rheinfelden entwendeten die beiden «Polizisten» zudem drei Computer im Wert von mehr als 4000 Franken unter dem Vorwand, es bestehe der Verdacht auf einen Cyberbetrug vonseiten des Opfers.

Die zwei Angeklagten, die sich deshalb nun vor dem Bezirksgericht Bremgarten wegen mehrfachem Betrug, mehrfacher Nötigung, mehrfachem Hausfriedensbruch, mehrfacher Amtsanmassung sowie wegen Diebstahls verantworten mussten, hätten unterschiedlicher nicht auftreten können, obwohl sie bei ihren Taten als Komplizen und in Uniform auftraten.

Der Ältere (51) von ihnen, selbst ehemaliger Polizist im Kanton Zürich, kam im Anzug und mit Sonnenbrille an die Verhandlung, der Jüngere (38) derweil im Kapuzen-Pullover.

Ehemaliger Polizist plädiert auf nicht schuldig

Der ehemalige Polizist, der bereits 2019 am Bezirksgericht Horgen verurteilt wurde, ist heute als Chauffeur für die Fluggesellschaft Emirates in der Schweiz tätig. Bei der Befragung durch Gerichtspräsidentin Corinne Moser bestritt der heute 51-Jährige, an den Hausdurchsuchungen beteiligt gewesen zu sein und plädierte auf nicht schuldig. Er sei nur der Taxifahrer gewesen. Daraufhin holte er weiter aus und erzählte dem anwesenden Fünfergremium aus Bezirksrichterinnen und Bezirksrichtern, dass er sich – nachdem er bei der Kantonspolizei Zürich entlassen wurde – rehabilitieren wollte, indem er als Informant tätig wurde. Er sagte:

«Ich war lange Polizist, ich wollte das wiedergutmachen.»

Dabei erörterte er, dass er gegen eine kriminelle Organisation, welche er entdeckt habe, aussagen wolle. Er werde alle Beweise auch der Kapo Aargau vorlegen.

Auch die ihm zusätzlich vorgeworfene Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz durch den Besitz von Ecstasy und Marihuana sowie eine Widerhandlung gegen das Waffengesetz durch den Besitz von verbotenen Messern wies er zurück. Die Drogen und die Waffen wurden bei der Auto- und Hausdurchsuchung beim 51-Jährigen in Wohlen gefunden – und dabei fand die Polizei unter anderem auch Handfesseln sowie zerrissene Durchsuchungsprotokolle, die er wohl bei seinen Opfern verwendet hatte.

Seine Verteidigerin blies ins gleiche Horn wie er und bestätigte die Tätigkeit des 51-jährigen Vaters als Informant. Er sei Uber-Fahrer gewesen, habe die Gespräche seiner Gäste abgehört und so Drogendealer ans Messer geliefert. Er sei mit der Kapo Zürich in Kontakt gewesen, die von seiner Tätigkeit profitiert habe. Gegen ihren Mandanten gäbe es zudem keine objektiven Beweise. Sie beantragte einen vollumfänglichen Freispruch.

Der zweite im Bunde der falschen Polizisten verweigerte vor dem Bezirksgericht bei der Befragung die Aussage zu allen Anklagepunkten. Bei ihm kommen zum mehrfachen Betrug, der mehrfachen Nötigung, mehrfachem Hausfriedensbruch, mehrfacher Amtsanmassung und Diebstahl auch noch Veruntreuung, Autofahren ohne Berechtigung sowie versuchte Fälschung von Ausweisen dazu. Sein Verteidiger plädierte sodann auch auf schuldig, mit Bezug auf die Anklagepunkte betreffend der Hausdurchsuchungen als falscher Polizist.

Quellenschutz gilt nicht bei Straftaten

Die anwesende Staatsanwältin sagte: «Das ist kein alltäglicher Fall, denn es geht um falsche Polizisten.» Dass der ehemalige Polizist als Quelle für die Polizei gearbeitet habe, dürfe ihn nicht von der Strafe befreien. «Quellenschutz gilt nicht für Straftaten.» Mehrere Zeugen hätten zudem beide Angeklagten eindeutig als diejenigen «Polizisten» identifiziert, die ihre Wohnung durchsucht hätten.

Bei der Auswertung der Handydaten der beiden Betrüger habe man Bilder und Adressen der späteren Opfer gefunden. Beide Beschuldigten wurden zudem zu den Tatzeitpunkten von Überwachungskameras in der Nähe der jeweiligen Tatorte gefilmt. «Die Beweise sprechen eine klare Sprache», sagte sie. Und:

«Die Opfer haben zweifelsohne einen Vertrauensverlust in den Rechtsstaat erlitten.»

Die Opfer seien völlig überrumpelt worden. So sei es auch kein Wunder, dass sie sich auch von falschen Uniformen hätten täuschen lassen, so die Staatsanwältin weiter. Sie beantragte eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten und eine Busse von 2000 Franken für den ehemaligen Polizisten sowie eine unbedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten für seinen jüngeren Komplizen.

«Sie haben Ihr Wissen ausgenutzt»

Das Fünfergremium unter der Führung der vorsitzenden Gerichtspräsidentin Corinne Moser folgte der Argumentation der Staatsanwältin – und bestrafte insbesondere den ehemaligen Polizisten noch härter, als von der Staatsanwaltschaft gefordert: Er wurde in allen Anklagepunkten ausser mehrfachem Hausfriedensbruch schuldig gesprochen und muss für 2 Jahre ins Gefängnis. Die Gerichtspräsidentin sagte: «Sie haben gewusst, wie die Polizei vorgehen würde und haben die Menschen so getäuscht. Auch haben Sie dieses Wissen schon einmal ausgenutzt. Das wiegt schwer.»

Der 38-jährige Mittäter wurde vom Bezirksgericht ebenfalls in allen Anklagepunkten, ausser mehrfachem Hausfriedensbruch (weil die jeweiligen Opfer die beiden Betrüger freiwillig in ihre Wohnung liessen), für schuldig erklärt. Auch ihn erwarten 2 Jahre im Gefängnis. Die beiden Verurteilten können das Urteil noch vor dem Obergericht anfechten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen