Bezirksgericht Baden Mordfall von Killwangen: Der Angeklagte wird schuldig gesprochen und muss 17 Jahre ins Gefängnis Der dreitägige Prozess wegen des Mordes in Killwangen kam am Mittwoch zu einem Abschluss. Die Richterinnen und Richter aus Baden sprachen den Angeklagten schuldig. Er muss 17 Jahre ins Gefängnis. Raphael Karpf 19.05.2021, 16.01 Uhr

Am 5. Mai 2019 war in Killwangen ein Mann vor seinem Haus niedergestochen worden. Er verblutete zwei Stunden später im Spital. Zwei Jahre später ist der Mörder verurteilt: Der Mann der Nichte des Opfers wurden diesen Mittwoch vor dem Bezirksgericht Baden schuldig gesprochen. Er muss 17 Jahre ins Gefängnis.

Nach dem Prozesstag wird der Beschuldigte wieder abgeführt. Tele M1 Der Beschuldigte am ersten Prozesstag vor dem Bezirksgericht Baden am 17. Mai 2021. Tele M1 Vor dieser Garage in Killwangen wurde der 57-jährige Montenegriner erstochen. Philipp Ammann Der Mann hinterlässt eine Frau und drei erwachsene Kinder. Bildquellen: Google Streetview/zVg, Montage: sam Auf der Strasse ist ein Fleck zu sehen – ist es abgewaschenes Blut des Opfers? Philipp Ammann Das Tötungsdelikt ereignete sich an der Zelgmattstrasse in Killwangen. Philipp Ammann Blick von oben auf die Zelglimattstrasse in Killwangen - hier wurde ein Mann in der Nacht auf Sonntag getötet Screenshot Google Street View In diesem Block wohnte das Todesopfer. Philipp Ammann In der Nähe des Tatortes hängt eine Videokamera - es handelt sich laut Informationen von Tele M1 aber um eine Attrappe. Philipp Ammann

Die Verhandlung hatte drei Tage gedauert. Der Beschuldigte hatte dabei stets seine Unschuld beteuert und teils abenteuerlich anmutende Geschichten aufgetischt, die die Indizien der Staatsanwaltschaft entkräften sollten. So soll etwa in der Tatnacht eine ominöse Vermittlerin von Prostituierten, von der niemand weiss, ob es sie überhaupt gibt, mit der SIM-Karte des Täters sowie seinem Auto in der Nähe des Opfers unterwegs gewesen sein. Und auch diese Frau soll es gewesen sein, die vom Handy des Täters aus das spätere Opfer via Facebook kontaktiert hatte und sexuelle Avancen gemacht hatte, und zwar mit erotischen Bildern der Frau des Täters.

Laut Staatsanwalt sei das alles erstunken und erlogen gewesen. Der Täter habe verzweifelt versucht, sich mit Lügengeschichten zu retten.

