Aarau: iPhone-Betrüger wird des Landes verwiesen

Bezirksgericht Aarau Seine Kunden wollten ein iPhone kaufen und bekamen nur ein Display – Betrüger wird des Landes verwiesen Mit Anzeigen auf Facebook Marketplace hat ein Deutscher seine Kunden in die Irre geführt. Weil es nicht das erste Mal war, dass er getrickst hatte, muss der Beschuldigte nun ins Gefängnis – und dann für fünf Jahre die Schweiz verlassen. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Ein Betrüger hat missverständliche Inserate auf Facebook Marketplace geschaltet. (Symbolbild) Dominic Kobelt

«iPhone 11 Pro schwarz, neuer Bildschirm + 256 GB SD», so oder ähnlich stand es in den Anzeigen, die Denis (Namen geändert) auf Facebook schaltete. Dazu ein Bild mit dem Mobiltelefon des entsprechenden Typs. Im Text schrieb Denis, «es» funktioniere einwandfrei und weise keine Kratzer auf. Der Preis: Zwischen 245 und 355 Franken. Ein Schnäppchen, könnte man meinen.

Doch geliefert wurde kein iPhone, sondern lediglich ein Display und eine Speicherkarte. Mit manchen Kundinnen und Kunden hat Denis auch geschrieben, hat sie aber nie darauf aufmerksam gemacht, dass sie das Inserat «falsch» interpretiert haben. «Wir hatten in unserer Konversation ein Durcheinander, wir haben uns einfach falsch verstanden», sagt der heute 26-jährige Deutsche vor dem Bezirksgericht Aarau.

Die Displays kamen aus China

Gerichtspräsident Reto Leiser befragte Denis zu den Angaben, die er über seine Produkte auf Facebook Marketplace gemacht hat. «Macht es Sinn, dass man zu einem Display schreibt, es funktioniere einwandfrei?», wollte Leiser wissen. «Ja sicher, es könnte ja Pixelfehler oder einen Gelbstich haben.» Darauf angesprochen, dass es beispielsweise auch Kunden gab, die explizit nachfragten, wann das Handy bei ihnen eintreffe, sprach Denis von Sprachbarrieren, der Kunde habe sich öfters unklar ausgedrückt.

Darauf angesprochen, dass die Kundinnen und Kunden etwa den doppelten Preis von dem bezahlen sollten, was die entsprechenden Displays und Speicherkarten wert waren, sagte Denis, er habe die marktüblichen Preise nicht recherchiert. «Ich habe ja niemandem aufgezwungen, die Produkte zu kaufen.» Er selber hatte diese über den chinesischen Onlinehändler Aliexpress erworben.

Staatsanwaltschaft fordert Landesverweis

Für Denis ging es an der Gerichtsverhandlung um viel. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gewerbsmässigen Betrug vor, forderte eine unbedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten und eine Landesverweisung. Dies, obwohl es «nur» um Beträge von etwa 250 Franken pro Monat ging, die Verteidigung betonte gar, abzüglich der Kosten für die verschickten Artikel habe Denis allerhöchstens einen Gewinn von 80 Franken pro Monat gemacht. Der Anwalt betonte:

«Er hat die Leute verärgert, aber niemanden um sein Vermögen gebracht.»

Doch Denis ist kein unbeschriebenes Blatt, geriet, seit er volljährig ist, immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. So verkaufte er SBB-Gutscheine, die nicht mehr gültig waren, auch Verkehrsdelikte und das in Umlauf bringen von Falschgeld – er bestellte falsche Fünfliber im chinesischen Internetshop Wish – wurden ihm zum Verhängnis. Sein Verteidiger erklärte, Denis habe sich zwar falsch verhalten, in der Zwischenzeit aber die Kurve gekriegt, er habe in der Schweiz engen Kontakt zu seinen Eltern, eine Freundin, und eine Festanstellung.

Betrug war gewerbsmässig, findet eine Mehrheit

Die Bezirksrichterinnen und -richter waren sich nicht einig darüber, ob der von Denis begangene Betrug tatsächlich als gewerbsmässig einzustufen sei, eine Mehrheit befürwortete die Frage schliesslich. Einig war man sich darüber, dass Denis seine Kunden täuschen wollte. «Wenn Sie von einem iPhone schwarz schreiben, ist klar, dass ein Handy gemeint ist – was sollte die Farbe bei einem Display für eine Rolle spielen?», erläuterte Leiser.

Ausschlaggebend waren aber auch die Vorstrafen. Der Betrug sei nach dem gleichen Muster abgelaufen, wie bei einem früheren Delikt. Denis war bereits vom Bezirksgericht Bremgarten und vom Bezirksgericht Lenzburg zu Bewährungsstrafen verurteilt worden, noch eine Chance wollte man dem Deutschen nicht einräumen. Das Gericht folgte den Anträgen der Staatsanwaltschaft, Denis muss für 15 Monate ins Gefängnis und danach für fünf Jahre das Land verlassen. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht, Denis hat noch die Möglichkeit, den Entscheid am Obergericht anzufechten.

Falsche Kleinanzeigen nehmen stark zu Wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage erklärt, hat das Phänomen der «Falschen Kleinanzeigen» in den letzten Jahren enorm zugenommen. Alleine in diesem Jahr, bis zum 6. September, gingen im Aargau insgesamt 439 Strafanzeigen in diesem Zusammenhang ein. Über das ganze letzte Jahr waren es 497 Fälle. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum gab es 73 Fälle von Investitionsbetrug, oder 63 Fälle von «Romance Scam». Experten raten zur Vorsicht, besonders wenn Luxusprodukte, beliebte, rare oder von Lieferknappheit betroffene Artikel zu unrealistisch tiefen Preisen angeboten werden. Wertvolle Tipps liefert die Schweizerische Kriminalprävention: www.skppsc.ch

