Bezirksgericht Aarau Ein «falscher Polizist» trifft vor Gericht auf sein Opfer und entschuldigt sich – ins Gefängnis muss er trotzdem Dreimal wurden Seniorinnen von Gaunern um 15'000 Franken gebracht. Die Frauen deponierten das Geld unter Müllcontainern, im Glauben, die Polizei bei Ermittlungen zu unterstützen. Ein Mazedonier, der das Geld für die Betrüger abholte, wurde erwischt und stand vor dem Bezirksgericht Aarau. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 05.09.2022, 14.00 Uhr

Drei Seniorinnen wurden Opfer der Betrugsmasche «falscher Polizist». Keystone

«Heute berichten sie ja überall von den falschen Polizisten, aber damals habe ich davon noch nichts gewusst», sagt Heidi (alle Namen geändert) zu ihrer Freundin. Die beiden Damen sind vor Gericht erschienen, um den Prozess gegen Milan zu verfolgen, auch wenn es sich um ein abgekürztes Verfahren handelt: Milan gibt zu, dass er 15'000 Franken abgeholt hat, die Heidi unter einem Müllcontainer deponiert hatte.

Heidi und ihre Freundin betreten auf Rollatoren gestützt den Gerichtssaal, Heidi wechselt mehrmals den Platz, weil sie Mühe hat, die Richterin zu verstehen, und platziert sich schliesslich vor dem Staatsanwalt. Die Anklage wirft Milan und seinen Mittätern vor, sich bewusst Opfer in hohem Alter ausgesucht zu haben, in der Erwartung, dass sich die betroffene Person leichter hinters Licht führen lasse.

Dreimal hat Milan Geld abgeholt

Es war an einem Donnerstag im März 2020, als die damals 84-Jährige mehrmals von einer unbekannten Täterschaft kontaktiert wurde, wie es in der Anklageschrift heisst. Die angeblichen Polizeibeamten erzählten Heidi, es seien am Vorabend zwei Einbrecher festgenommen worden, die einen ihrer Kontoauszüge dabei gehabt hätten.

Weiter erzählten die falschen Polizisten, es gehe bei der Geschichte um ein Cybercrime-Phänomen. Heidi müsse zur Bank gehen und 15'000 Franken abheben. Das Geld solle sie nach Hause nehmen und die Seriennummern der Banknoten bekanntgeben. Nachdem Heidi diesen Anweisungen Folge geleistet hatte, teilten die Betrüger ihr mit, mit den Banknoten stimme etwas nicht. Sie solle diese in einem Couvert unter einen Container legen, wo die Polizei das Geld abhole. «Machen Sie sich keine Sorgen, Sie bekommen das Geld morgen zurück», hat man ihr versichert.

Im Glauben, der Polizei bei den Ermittlungen zu helfen, deponierte Heidi die 15'000 Franken unter dem Müllcontainer, wo Milan sie abholte. Ganz ähnlich liest sich die Anklageschrift in zwei weiteren Fällen. Eine Woche nachdem Heidi auf die Betrugsmasche hereingefallen war, nahmen die Täter einer 69-Jährigen mit der gleichen Masche 15'500 Franken ab. In Zollikon (ZH) legte zwei Monate später eine 78-Jährige ebenfalls 15'000 Franken unter einen Müllcontainer.

Milan gibt Heidi die Hand – auf das Geld muss sie noch warten

Milan muss die 15'000 Franken an Heidi zurückzahlen, auch wenn er davon nach eigenen Angaben nur einen ganz kleinen Anteil bekommen hat. Das Geld hat er momentan nicht. «Ich bin arbeitslos, beim RAV angemeldet und passe auf die Kinder auf, wenn meine Frau arbeitet», erklärt der Mazedonier. Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) biete ihm aber die Möglichkeit, eine Ausbildung zu beginnen.

Doch zuerst muss Milan für ein Jahr ins Gefängnis, abzüglich der 82 Tage, die er in Untersuchungshaft verbracht hat. «Haben Sie einen Plan, wie Sie dem Opfer das Geld zurückzahlen wollen?», will Gerichtspräsidentin Karin von der Weid wissen. Milan verneint. «Den sollten Sie aber haben, auch wenn es nur 200 Franken pro Monat sind, irgendwie müssen Sie das Geld zurückzahlen.»

Milan hat das letzte Wort. «Es tut mir sehr leid, was ich getan habe», sagt er zu Heidi, geht zu ihr und reicht ihr die Hand. «Wie komme ich denn jetzt an mein Geld?», will Heidi wissen, die nicht alles verstanden hat. «Er muss es Ihnen zurückzahlen, und wenn er das nicht macht, können Sie ihn betreiben», erklärt von der Weid. «Gibt es dafür eine Frist?», will Heidi wissen. «Nein, eine Frist kann ich nicht verhängen», erklärt ihr die Gerichtspräsidentin. Heidi ist enttäuscht. «Vermutlich sterbe ich, lange bevor er mir mein Geld zurückzahlen kann.»

