Wegen Mängel: Bereits 14 Corona-Testcenter im Aargau geschlossen

Bewilligung Kanton musste schon 14 Corona-Testcenter schliessen – das sind die Hintergründe Nicht nur Spitäler, Apotheken und Ärzte stellen Testangebote. Im Aargau gibt es aktuell zwölf Standorte von privaten Betreibern. Eine grössere Zahl von Testcentern musste in der Vergangenheit wegen Mängeln geschlossen werden. Auch solche, die gar nie hätten öffnen dürfen.

«Testen auch ohne Voranmeldung möglich», heisst es auf einem gelben Schild, das an der Eingangstüre klebt. Fünfer- und Zehner-Abos werden angepriesen «schon ab CHF 175». Durch die Glastür ist ein schmaler, langer Raum ersichtlich. Auf einem Tisch steht Desinfektionsmittel, Tücher, Papier und Stift. Es scheint, als könnte das Corona-Testcenter im Suhre Park Center in Suhr in wenigen Minuten den ersten Kunden empfangen.

Geschlossene Türen: Testcenter im Suhre Park (27. Januar 2021). roc

Doch Testwillige werden hier nicht mehr bedient. Das Testcenter ist geschlossen. Es hätte gar nie öffnen dürfen, da die Betriebsbewilligung fehlte. Dies zeigen Recherchen der AZ. Ein entsprechendes Gesuch sei zwar nachgereicht, jedoch nicht genehmigt worden, bestätigt Matthias Gerth, Sprecher des Covid-19-Programms vom Kanton. Bei den Räumlichkeiten seien die Anforderungen des Kantons nicht erfüllt worden. In der Folge verfügte der kantonsärztliche Dienst die Schliessung.

«Mängel» führten auch dazu, dass das Testcenter an der Breitestrasse in Reinach (AG) diese Woche schliessen musste. Eine Leserin meldete der AZ, dass sie tags zuvor noch eine Terminbestätigung erhalten hatte. Doch dann erreichte sie dreieinhalb Stunden vor ihrem Testtermin eine Absage per SMS.

Eine Zuger Firma als grosser Player

Die Betreiberfirma ist in beiden Fällen dieselbe: die Zuger Firma Safetest AG, eine der grössten Anbieterinnen von Coronatests in der Schweiz. Allein im Aargau betreiben sie aktuell an fünf Standorten Testcenter: in Baden, in Würenlos, in Spreitenbach, in Lenzburg und wieder in Aarau. Dort neu an der Bahnhofstrasse. Zuvor boten sie Tests an der Frey-Herosé-Strasse an, doch auch bei diesem Testcenter gab es Dinge zu bemängeln, wie das Gesundheitsdepartement bestätigt. Zu den genauen Mängeln der einzelnen Standorte wollte sich Gerth vom Gesundheitsdepartement nicht äussern.

Auf Anfrage sagt Safetest-Mediensprecher Michael Wohlgenannt: «Es geht nicht primär um qualitative Mängel beim Testen, sondern um Fehler bei der Einschätzung der Eignung der Räumlichkeiten und Umsetzungspraxis durch die kantonalen und lokalen Behörden.»

So habe man das Testcenter in Aarau an einen geeigneteren Standort verschoben, um die Auflagen des Kantons besser zu erfüllen. Auch in Reinach seien die Räumlichkeiten das «Hauptproblem» gewesen, weshalb die provisorische Betriebsbewilligung nicht in eine permanente umgewandelt worden sei. Schon bald wolle man hier wieder ein Testcenter eröffnen. Aktuell sei man dabei, ein Gesuch für den neuen Standort einzureichen. Wohlgenannt sagt:

«Dass es zu Fehlern gekommen ist, bestreiten wir nicht.»

Die erforderlichen Infrastrukturen hätten angesichts der hohen Testnachfrage sehr schnell hochgefahren werden müssen. «Wir wurden mit symptomatischen Patienten überrannt.» Zudem stelle die sich laufend verändernde Pandemiepolitik und die unterschiedlichen Vorschriften und Umsetzungspraxen der Behörden die Testcenter vor Herausforderungen. Wohlgenannt sagt: «Dass die Vorschriften streng sind, finden wir richtig. Wir bitten aber auch um Verständnis, dass in dieser ausserordentlichen Situation Fehler passieren.»

Aargauer Coiffeur ist Präsident

Safetest AG bietet aktuell an diversen Standorten in der Deutschschweiz Corona-Testcenter an und beschäftigt über 600 Mitarbeitende. Auch in anderen Kantonen kam es zu Schliessungen. So zog die Nidwaldner Gesundheitsdirektion dem Testcenter in Stans wegen «erheblicher Qualitätsmängel» den Stecker. Auch in Solothurn, Olten, Basel und Reinach (BL) mussten die Testcenter schliessen wegen fehlender Bewilligungen und Konzepte oder Qualitätsmängel.

Wie Recherchen der bz Basel zeigen, amtiert Ludovic Tunaj als Präsident der Firma. Tunaj stammt aus Oberentfelden und machte sich als Promi-Coiffeur einen Namen. Er stylt und schneidet die Haare von Schauspielerinnen und Sängern – in den sozialen Medien verbreitet er Selfies mit Models wie Kendall Jenner oder Sängerin Katy Perry. Gegenüber der bz sagte Tunaj, er sei lediglich Investor bei Safetest und helfe, die richtigen Leute zusammenzubringen.

14 Testcenter im Aargau geschlossen

Insgesamt mussten im Aargau bereits 14 Testcenter von privaten Anbietern schliessen, weil sie die Vorgaben des Kantons nicht erfüllten. In den meisten Fällen wurden laut Gesundheitsdepartement bei Kontrollen Mängel festgestellt. Etwa bei den Räumlichkeiten – Testräume müssen klar von anderen Räumen abgetrennt werden, es darf auch keinen Luftaustausch geben – oder es gab Probleme mit dem Personal, weil ihnen beispielsweise die nötige Expertise fehlte.

Stellen die Behörden Mängel fest, verlangen sie Verbesserungen. Werden diese Mängel nicht behoben, wird die Bewilligung entzogen. Laut Gerth vom Gesundheitsdepartement gab es neben Suhr auch weitere Fälle, in denen Testcenter eröffnet wurden, bevor eine Betriebsbewilligung ausgestellt oder überhaupt beantragt worden war.

