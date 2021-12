Eine Aargauerin 7000 Franken Prämienverbilligungen zurückzahlen

Bewegende Geschichten (6/8) Sie machte nichts falsch – trotzdem muss eine junge Aargauerin 7000 Franken Prämienverbilligungen zurückzahlen Diese Geschichte bewegte unsere Leserinnen und Leser 2021: Als eine junge Frau ihr Pensum aufstockt, meldet sie das fristgerecht den Behörden. Trotzdem bekommt sie für zwei weitere Jahre Prämienverbilligungen. Als der Fehler auffliegt, muss sie über 7000 Franken aufs Mal zurückzahlen. Ihre Einsprache war chancenlos. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 25.12.2021, 05.00 Uhr

70'000 Aargauerinnen und Aargauer melden sich jedes Jahr für Prämienverbilligungen bei der SVA Aargau an.

Sarah* ist Lehrerin im Kanton Aargau. Bis 2017 arbeitete die heute 33-Jährige zu 50 Prozent, die anderen 50 Prozent studierte sie. Damals verdiente sie knapp 2000 Franken im Monat. Stipendien bekam sie keine, dafür individuelle Prämienverbilligungen (IPV). «Das war mir eine enorme Erleichterung», sagt sie heute. Damit kam sie gerade so über die Runden.

Im Sommer 2017 stockt Sarah ihr Pensum auf. Sie meldet der SVA Aargau, die für die Prämienverbilligungen zuständig ist, dass sie nun mehr verdienen würde. Sie solle trotzdem Prämienverbilligung fürs kommende Jahr beantragen, bekommt sie als Antwort. Sobald die Steuerveranlagung für das Jahr 2017 vorliege, würde man anhand dieser berechnen, ob sie weiterhin unterstützt werde.

Im Sommer 2018 schaut sich ein Sacharbeiter der SVA Sarahs Steuerveranlagung an. Er rechnet das Ganze durch und kommt zum Schluss: Sie hat weiterhin Anspruch auf Prämienverbilligungen. 2018 und 2019 wird Sarah weiterhin unterstützt.

Im Herbst 2019 beantragt Sarah auch für das Jahr 2020 Prämienverbilligung. Mittlerweile hat sie ihr Pensum wieder reduziert, sie arbeitet wieder nur noch 50 Prozent. Der Antrag wird abgelehnt. Und nicht nur das: Sarah wird darüber informiert, dass sie die vergangenen Jahre zu viel Prämienverbilligungen erhalten habe, dieses Geld werde sie zurückzahlen müssen. Kurz darauf bekommt sie eine Rechnung von ihrer Krankenkasse: 7200 Franken.

Wie konnte das passieren?

Ob jemand Anspruch auf Prämienverbilligung hat, wird normalerweise anhand der Steuerveranlagung von vor drei Jahren berechnet. Hätte jemand für 2020 Prämienverbilligung beantragen wollen, hätte sich die SVA die Steuerveranlagung von 2017 angeschaut. Ausser das Einkommen hätte sich in der Zwischenzeit stark verändert. Das müsste man sofort melden und die SVA würde den Fall individuell beurteilen. So wie bei Sarah, als der Sachbearbeiter 2018 auf die Steuerveranlagung von 2017 wartete, um einen Entscheid zu fällen.

Als Sarah nun auf ordentlichem Weg für 2020 IPV beantragte, schaute sich die SVA ihre Steuererklärung von 2017 an. Also dieselbe Steuererklärung, die bereits der Sachbearbeiter 2018 angeschaut hatte. Und da stellt die SVA fest: Der Sachbearbeiter hat 2018 einen Fehler gemacht. Aufgrund ihres Einkommens hätte Sarah weder im Herbst 2017, noch 2018, noch 2019 Anspruch auf IPV gehabt. Sie sagt:

«Als ich die Rückforderung bekam, bin ich fast zusammengeklappt.»

Sarah verbringt schlaflose Nächte, in denen sie Existenzängste plagen. Dann entschliesst sie sich, Einsprache zu erheben. Das dauert allerdings seine Zeit. Deshalb muss Sarah zuerst mit ihrer Krankenkasse eine Lösung für die offene Rechnung finden. Nach einem anfänglichen Mahnstopp droht die Krankenkasse, sie zu betreiben, wenn sie nicht bezahlt.

Sarah wird angeboten, die Schulden innert eines Jahres zurückzuzahlen. 600 Franken pro Monat, plus die aktuelle Krankenkassenprämie von 300 Franken. 900 Franken hätte Sarah damit monatlich an die Krankenkasse bezahlen müssen, die Hälfte ihres gesamten Einkommens. «Dieses Angebot brachte mir gar nichts», sagt sie. Also zahlt sie alles aufs Mal zurück: «Ich konnte in der Zeit, in der ich mehr gearbeitet habe, zum Glück ein wenig auf die Seite legen.»

Die Einsprache wird abgelehnt

Wehren wollte sich Sarah dann aber trotzdem. Sie habe die Veränderung ihres Einkommens immer korrekt gemeldet und das Geld in gutem Glauben erhalten, schreibt sie in ihrer Einsprache. Man solle bitte darauf verzichten, das Geld zurückzufordern.

Ihre Einsprache wird abgelehnt. Im Entscheid wirft die SVA Sarah unter anderem vor, sie hätte merken müssen, dass der SVA ein Fehler unterlaufen sei und sie keinen Anspruch hätte. «Das finde ich nicht in Ordnung,» sagt Sarah.

«Ich habe es von der SVA schriftlich, dass – nach einigem Hin und Her – jetzt alles richtig berechnet sei. Wie könnte ich da denken, es sei immer noch nicht korrekt?»

Das war allerdings gar nicht der Hauptgrund, dass Sarahs Einsprache abgelehnt wurde: Eine Prämienverbilligung muss zurückerstattet werden, wenn sie unrechtmässig bezogen wurde. So steht es im Gesetz. Egal, was der Grund dafür war, dass sie unrechtmässig bezogen wurde. «Unter Einhaltung der rechtlichen Grundlagen können wir Ihnen leider keinen besseren Bescheid geben», schreibt die SVA abschliessend.

Die SVA ist Sarah dann aber doch ein wenig entgegenkommen: So muss Sarah «nur» die Prämienverbilligung für 2018 und 2019 zurückbezahlen, nicht diejenige für den Herbst und Winter 2017. Diesen Spielraum hat die SVA. Und diesen Spielraum würde man zu Gunsten der Kunden auch nutzen, sagt Linda Keller, Mediensprecherin der SVA. So auch bei Sarah:

«Der Fehler war sehr unschön und tut uns leid.»

Den Entscheid hätte Sarah ans Versicherungsgericht weiterziehen können. Sie hat allerdings keine Rechtsschutzversicherung und kann sich keinen Anwalt leisten. Darum hat sie darauf verzichtet.

Gerichte bestätigen Rückforderungsrecht

Ob Sarah vor einem Gericht eine Chance gehabt hätte, ist sowieso fragwürdig. Zumindest gemäss Angaben der SVA: «In sämtlichen Urteilen betreffend Prämienverbilligung wurde das Rückforderungsrecht von den Gerichten bestätigt.»

Wie häufig es vorkommt, dass jemand aufgrund eines Fehlers der SVA so viel Geld zurückbezahlen muss, kann die SVA nicht beantworten. Diese Statistik würde man nicht erheben. Die AZ hat mindestens von einem weiteren Fall Kenntnis, in dem einer Frau praktisch identisches widerfahren ist wie Sarah.

Rund 70'000 Aargauerinnen und Aargauer melden sich jedes Jahr für Prämienverbilligungen an. Zusätzlich nimmt die SVA rund 35'000 Neuberechnungen vor, weil sich die finanziellen oder persönlichen Verhältnisse eines Kunden verändert haben.

*Name geändert

