Bevölkerung Die Menschen im Aargau werden älter: Wo wir in Zukunft wohnen und uns pflegen lassen – ein Überblick über alle Regionen Die Zahl der Über-79-Jährigen nimmt in den nächsten Jahrzehnten im Aargau stark zu. Die AZ hat bei sämtlichen Regionalplanungsverbänden nachgefragt, wie sie auf die Alters-Entwicklung reagieren. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede. Mark Walther 13.03.2021, 05.00 Uhr

Im Aargau leben bis in 30 Jahren rund 905'000 Menschen. Das ist fast ein Drittel mehr als heute. Davon geht der Kanton in seinem aktuellsten Bevölkerungsszenario aus.

Dabei fällt auf: Die Gesellschaft wird älter. Insbesondere die Über-79-Jährigen legen stark zu. Die Zunahme erfolgt im Aargau aber nicht gleichmässig. Im Bezirk Baden fällt sie am grössten aus:

Das ist nicht verwunderlich, denn im Bezirk Baden leben am meisten Menschen. Prozentual ist das Wachstum in fast allen Bezirken grösser – zuvorderst in Muri (+331%), Lenzburg (+255%) und Bremgarten (+250%). Baden folgt auf dem zweitletzten Platz mit 177 Prozent – was aber immer noch fast eine Verdreifachung ist.

Die folgende Grafik zeigt farblich, wie die Altersstruktur sich verändert: je dunkler, desto mehr Menschen. Die 50- bis 59-Jährigen bilden die grösste Altersgruppe und bleiben es auch. Der Abstand zu anderen Gruppen, etwa zu den 60- bis 69-Jährigen, schmilzt aber. Gut sichtbar ist auch, wie die Farbe bei den 80- bis 89-Jährigen markant dunkler wird.

CH Media/mwa

Zudem interessant: Heute gibt es mehr Menschen, die zwischen 30 und 40 Jahre alt sind als 60- bis 69-Jährige. Künftig ist es umgekehrt.

Betagte wollen länger zuhause bleiben

Die Lebenserwartung steigt und damit der Bedarf nach Alterswohnungen. Auch Betten in Pflegeheimen braucht es mehr – allerdings nicht so viel mehr, wie man beim Blick auf die obenstehenden Zahlen erwarten würde. Denn die Betagten leben tendenziell weniger lange in Pflegeheimen. Dafür gibt es mehrere Gründe: Die Menschen können dank altersgerechter Wohnungen und ausgebauten Spitex-Leistungen länger zu Hause wohnen. Das entspricht einem Bedürfnis vieler Senioren, wie Christina Zweifel von der Aargauer Fachstelle Alter und Familie im Interview (unten) sagt. Ausserdem sind wir am Lebensende weniger lange pflegebedürftig. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik.

In vielen Regionen im Aargau stehen heute mehr Pflegebetten leer als gewünscht. Gemäss Kanton wäre eine Auslastung zwischen 97 und 98 Prozent optimal. Derzeit liegt sie bei rund 94 Prozent. Deshalb bewilligen viele Gemeinden keine neuen Pflegeplätze. Gleichwohl arbeiten sie an der Zukunft der Alterspflege, denn sie sind dafür zuständig, dass das Angebot stimmt. Auf regionaler Ebene übernehmen im Aargau zwölf Regionalplanungsverbände (Repla) die Planung der Pflegeplätze. Die AZ wollte von ihnen wissen, welche Projekte im Aargau laufen, um der Altersentwicklung gerecht zu werden.

Die daraus resultierende Zusammenstellung ist nicht vollständig. Es dürfte zum Beispiel mehr Projekte für Alterswohnungen geben als unten beschrieben. Sie entstehen oft durch private Initiative und sind in keinem zentralen Verzeichnis aufgeführt.

Zu diesem Regionalplanungsverband gehört Ihre Gemeinde

In der Region Baden gibt es derzeit 1334 Pflegebetten. Sie sind zu 89 Prozent belegt – das ist einer der tiefsten Auslastungsgrade im Kanton. Allerdings entstanden in den letzten vier Jahren keine neuen Pflegeplätze. Das ändert sich in nächster Zeit. Eine Übersicht:

In Wettingen wird das Alterszentrum St. Bernhard neu gebaut. Im Neubau entstehen nebst den bisherigen Pflegeplätzen zusätzlich rund 30 kleinere Wohnungen. Die Mieter haben die Möglichkeit, vom Pflegezentrum Dienstleistungen zu beziehen und erhalten ambulante oder stationäre Pflege. Der Neubau soll in zwei Jahren in Betrieb gehen.

So soll der Neubau in Wettingen aussehen. zvg/St. Bernhard

In Mellingen wird das Alterszentrum Grüt erweitert. Das neue Haus umfasst Kleinwohnungen (1,5 Zimmer) und hat einen direkten Zugang zum bestehenden Pflegheim. Es soll rund 20 stationär Pflegebedürftigen ein neues Zuhause bieten.

Der Ersatzneubau der Prosenio Bethesda Alterszentren AG in Ennetbaden wird nebst 14 zusätzlichen stationären Pflegeplätzen auch Kleinwohnungen für Betreutes Wohnen sowie autonome 2,5- und 3,5-Zimmer-Wohnungen beinhalten. Der Baubeginn ist 2022 geplant, der Bezug 2024.

In Würenlos soll ein neues Alterszentrum mit 48 stationären Pflegebetten und 30 bis 32 Wohnungen entstehen. Die örtliche Spitex wird ins Alterszentrum integriert. Die Inbetriebnahme soll in fünf Jahren erfolgen. Das Projekt «Margerite» traf in der Bevölkerung auf Widerstand.

Das Siegerprojekt «Margerite» für den Neubau des Alterszentrums Würenlos.

Daniel Vizentini

Das Pflegezentrum Baden hat ein Vorprojekt für einen Neu- und Umbau erstellt. Das Zentrum will neue und ergänzte Dienstleistungen in den Bereichen «Wohnen, Pflegen und Sterben» anbieten. Mit diversen Bauten entstehen rund 300 Pflegebetten sowie 80 Alterswohnungen. Die Bauarbeiten sollen in diesem Frühjahr beginnen. Es könnte aber zu Verzögerungen kommen, weil eine Mehrheit des Einwohnerrats die Grünflächen besser schützen will. 2025 soll der Neubau bezugsbereit sein.

Der Haupteingang des neuen Regionalen Pflegezentrums Baden mit Blick auf das «Dörfli». (Visualisierung)

zvg/Graber Pulver Architekten

In Bergdietikon soll das Alters- und Pflegezentrum Hintermatt mit 44 stationären Pflegeplätzen und 71 Alterswohnungen entstehen. Das kantonale Baudepartement hat im Oktober 2020 Beschwerden zum Gestaltungsplan abgewiesen.

Rechts steht das Gebäude des Pflegezentrums Hintermatt, weiter hinten die Häuser mit den Alterswohnungen. zvg/Oase Service AG

In Würenlingen wird das Alters- und Pflegeheim um betreute Wohnungn erweitert. Dazu soll ein Neubau mit 22 Eineinhalb- und Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen entstehen. Er wird über eine unterirdische Verbindung mit dem bestehenden Alters- und Pflegeheim verbunden. Die Wohnungen sollen im Frühjahr 2022 bezugsbereit sein.

Weitere Heimbetreiber prüften derzeit, ihr Angebot zu verändern oder erweitern, schreibt Baden-Regio-Präsident und Wettinger Gemeindeammann Roland Kuster. Die meisten streben demnach eine Kombination aus stationärer Pflege und betreutem Wohnen an.

Rund ein Sechstel der Pflegeheimbewohnenden braucht nur wenig Pflege und könnte gemäss Kuster mit Unterstützung zu Hause wohnen. Mit weniger einfachen Pflegefällen in den Heimen und den zusätzlichen Angeboten soll der Bedarf an stationärer Pflege für mindestens zehn Jahre gedeckt sein.

Für die Pflege zu Hause sind in der Region Baden derzeit sechs gemeinnützige Spitex-Organisationen sowie private Akteure tätig.

In der Region Aarau stehen 979 Pflegebetten zur Verfügung, am zweitmeisten nach Baden. Mit 96 Prozent liegt der Auslastungsgrad nur knapp unter dem Zielwert des Kantons. Dennoch sieht der Kanton laut André Liniger, bis Ende des letzten Jahres Geschäftsstellenleiter von Aarau Regio, in den nächsten acht Jahren keinen Bedarf an zusätzlichen Pflegebetten. Den Gemeinden empfehle man darum, keine neuen Pflegeplätze zu bewilligen.

Dafür geht bei den bestehenden Plätzen etwas, insbesondere in der Stadt Aarau. Sie renoviert ihre Pflegeheime für an die 70 Millionen Franken. Zuerst ist das Pflegeheim Golatti an der Reihe. In der Station Milchgasse werden unter anderem rollstuhlgerechte Nasszellen mit WC und Duschen eingebaut. Der Umbau soll Ende Sommer fertig sein.

Als nächstes folgt der Neubau des Pflegeheims Herosé ab 2023. So soll das Siegerprojekt «Auberge» aussehen:

zvg

Mit dem Neubau der Alterssiedlung Herosé ab 2026 sollen dann alle städtischen Heime auf dem neuesten Stand sein.

Derzeit entsteht in Beinwil am See für 13 Millionen Franken der Neubau der Stiftung Dankensberg. Die Bauarbeiten sollen bis Sommer fertig sein.

Die beiden neuen Häuser bieten fünf zusätzliche Betten in der Langzeitpflege – und WLAN in den Zimmern.

Einige der Zimmer im Beinwiler «Dankensberg» werden Seesicht haben Britta Gut

Wer in der Region einen Pflegeplatz sucht, kann das mit dem «Heimfinder» tun. Der Regionalplanungsverband bietet auf dieser digitalen Plattform einen schnellen Überblick über freie Heimplätze und Alterswohnungen.

In den letzten drei Jahren wurden in der Region 40 Pflegeplätze geschaffen. Der grösste Ausbau liegt allerdings schon fünf Jahre zurück: Im Juni 2015 wurde in Lenzburg ein Wohn- und Pflegezentrum mit 70 Pflegebetten und 43 angeschlossenen Alterswohnungen eröffnet.

Insgesamt verfügt die Region über 542 Pflegebetten, die zu rund 94 Prozent belegt sind. Die Steuerungsgruppe der Pflegeregion Aarau-Lenzburg und der Kanton sind sich einig, dass es in den nächsten zehn Jahren keine zusätzlichen Pflegeplätze braucht.

Die Region Brugg hat ein grosses Angebot, was die stationäre Pflege angeht: 508 Betten in sieben Häusern in Brugg, Lupfig, Schinznach, Veltheim und Windisch. Darunter befindet sich das «Süssbach», das mit 239 Betten das grösste Pflegezentrum im Aargau ist. Dazu gehören aber auch das Hospiz Aargau und die Psychiatrischen Dienste (PDAG) mit je zehn Betten.

Die Gemeinden sollen die Zukunft von Alter und Pflege miteinander planen. Darum wurde im Dezember die Gesundheitsregion Brugg gegründet. Der Brugger Stadtrat Jürg Baur (CVP) hat das Projekt angestossen. Es sei das Ziel, einen Mehrwert für die ganze Region zu schaffen. Die Angebote müssen laut Baur dort stattfinden, wo sie Sinn ergeben. Man habe in der Region so viele gute Institutionen, könne aber sicher noch günstiger, effizienter und bedarfsgerechter werden.

Das Projekt ist eben erst angelaufen. Konkrete Pläne liegen noch nicht vor, dafür einige Ideen und ein Zielbild. Baur nennt als Beispiele ein Demenzaltersheim für die ganze Region oder eine zentrale Anlaufstelle, die älteren Menschen hilft, für sie geeignete Angebote zu finden. Derzeit kümmern sich acht Personen um den Aufbau der Gesundheitsregion.

Im Zurzibiet gibt es derzeit 305 Pflegebetten in Bad Zurzach, Döttingen, Lengnau und Leuggern. Drei Bauprojekte sind am Laufen oder jüngst fertig geworden:

Derzeit wird das Regionale Altersheim Unteres Aaretal in Döttingen saniert und erweitert. Zu den bisher 64 Betten kommen 24 neue hinzu. Auch ein Mehrzweckraum für 100 Personen ist geplant. Ende 2022 soll das 22-Millionen-Franken-Projekt fertig sein und so aussehen:

zvg/Renderisch

Der Ausbau des Asana Spitals Leuggern ist letztes Jahr fertig geworden. Unter anderem wurde das Pflegeheim neu gebaut. Es bietet Platz bietet für 59 Betten sowie vier Wohngruppen. Auch das Personal kommt darin unter. Durch das angrenzende Spital kommen die Bewohnerinnen und Bewohner einfacher zu ärztlicher Betreuung. Die beiden bestehenden Pflegeheime der Asana-Gruppe in Leuggern waren seit längerem nicht mehr konkurrenzfähig.

Im September vor einem Jahr hat das neue Alters- und Pflegeheim «Pfauen» in Bad Zurzach eröffnet. Im Generationenhaus mit 96 Pflegebetten ist auch die Kindertagesstätte «Chestenebaum» zu Hause. Ausserdem werden zwölf Alterswohnungen angeboten. Es gibt Aktivierungsprogramme, die von den Bewohnern selbst bestimmt werden, ein Bistro und hauseigene Coiffeur- und Podologie-Studios, die auch der Bevölkerung offen stehen.

Das Generationenhaus «Pfauen» in Bad Zurzach. Severin Bigler

Neue Projekte im Hinblick auf die nächsten 20 Jahre gibt es keine. «Wir kommen mit den bestehenden und geplanten Angeboten längerfristig über die Runden», sagt Felix Binder, Präsident von Zurzibiet Regio. In seinem Einzugsgebiet ist die Auslastung der Betten so tief wie nirgends im Aargau: Rund 86 Prozent sind belegt.

Die 330 Betten in den Gemeinden von Aargau Süd Impuls waren letztes Jahr zu rund 93 Prozent ausgelastet (Ziel des Kantons: 97-98 Prozent). Im Gegensatz zum Oberen Freiamt gibt es ausserdem ein Überangebot an Alterswohnungen.

Oberste Priorität hat deshalb für den Regionalplanungsverband ein anderes Thema: die ärztliche Grundversorgung. Im Wynental fehlten schon vor drei Jahren zehn Hausärzte. 2024 könnten es bereits 15 sein. Das geht aus einer Analyse hervor, die der Verband und das Regionalspital Menziken in Auftrag gaben. Um dem Problem zu begegnen, habe man mehrere Empfehlungen der Analyse umgesetzt, schreibt Karin Faes, Vorstandsmitglied des Verbands. So wurden etwa die ambulanten Pflegedienste (siehe Glossar unten) gestärkt. Dazu wurden die Spitex Reinach Leimbach mit dem Altersheim Sonnenberg in Reinach und die Spitex Mittleres Wynental mit dem Alterszentrum Mittleres Wynental zusammengeschlossen. Zudem wurden die Kinderbetreuungsangebote ausgebaut und die Zusammenarbeit der Ärzte mit dem Regionalspital enger gestaltet.

Derzeit ist im Wynental ein Alters-Bauprojekt im Gang: Neben dem Hauptgebäude des Altersheims Sonnenberg in Reinach entsteht ein neues Bettenhaus. Die Zahl der Betten soll nicht steigen. Sobald der Neubau realisiert ist, wird der Altbau saniert und bis 2023 zu betreuten Alterswohnungen umgenutzt. Die Zahl der Wohnungen wird von heute acht auf 25 erhöht.

Der «Sonnenberg» bekommt einen Neubau und wird anschliessend saniert und für Alterswohnungen genutzt.

Archiv/Michael Küng

Die Auslastung der 395 Pflegeplätze ist mit rund 98 Prozent kantonsweit überdurchschnittlich. Bis 2029 sehe man in der Region Mutschellen-Reusstal-Kelleramt keinen erhöhten Bedarf im Bereich Pflegebetten, sagt der Bremgarter Stadtammann Raymond Tellenbach.



In diesem Sinne wird der Umbau des dringend sanierungsbedürftigen Alterszentrums Bärenmatt in Bremgarten geplant. Das Pflegezentrum kommt in einem Neubau unter und das bestehende Haus wird zu Alterswohnungen ausgebaut, deren Bewohner die Leistungen des Pflegezentrums bestellen können. Dadurch sinkt die Zahl der Pflegebetten in der Bärenmatt. Die Wohnungen werden allerdings so gebaut, dass sie bei steigendem Bedarf wieder in Pflegeplätze umgewandelt werden können. Das Bauprojekt kostet rund 26 Millionen Franken. Spätestens im Sommer 2022 sollen die Arbeiten am Neubau starten.

Kritischer als in der Pflege sieht es bei der ärztlichen Grundversorgung aus. «Es ist generell eine Überalterung der Ärzte festzustellen», sagt Tellenbach. Es sei schwierig, junge Ärzte dazu zu bewegen, eine Praxis zu übernehmen. Am ehesten würden sie in eine Gemeinschaftspraxis einsteigen. Eine Arbeitsgruppe des Regionalplanungsverbands befasst sich derzeit mit der ärztlichen Grundversorgung. Tellenbach sagt:

«Es nützt nichts, wenn wir eine gute Gesundheitsversorgung mit Spitex und Spitälern haben, dafür aber zu wenig Ärzte und Apotheken für den ‹täglichen Bedarf›, was dann die Notfallaufnahmen der Spitäler belastet.»

Wie in anderen Regionen ist im unteren Bünztal die ambulante Pflege die Hauptsorge und nicht die Pflegeplätze. «Die kleinteiligen Strukturen können mit den steigenden Anforderungen nicht mehr nachhaltig funktionieren», teilt der Wohler Gemeinderat Paul Huwiler mit. Der Regionalplanungsverband hat sich deshalb angeschickt, die Spitex zu reorganisieren.

Aus seiner Gemeinde berichtet Huwiler, dass es bei den Hausärzten Handlungsbedarf gibt: Einige erreichen in den nächsten Jahren das Pensionsalter oder haben es schon erreicht. Deshalb laufen Bestrebungen, die ärztliche Grundversorgung zu untersuchen.

Im unteren Bünztal liegt die Zahl der Pflegeplätze seit Jahren konstant bei 349. Davon sind rund 95 Prozent belegt. Zusätzlicher Bedarf wird erst ab 2030 prognostiziert. Huwiler schwebt darüber hinaus vor, dass das Angebot an verschiedenen Wohnformen im Alter ausgebaut wird. Ein sogenanntes Case Management soll die Angebote der Region bündeln und dafür sorgen, dass jede Person die passende Lösung für das Leben im Alter findet. «Das wäre ideal», so Huwiler.

Das Obere Freiamt ist gut ausgestattet mit Pflegeplätzen. Fünf Heime in Muri (2), Boswil, Sins und Auw bieten 411 Betten an. Davon sind überdurchschnittlich viele leer. Ausserdem besteht ein «Pflege-Import» aus anderen Regionen und Kantonen, wie Hans-Peter Budmiger sagt. Der Murianer Gemeindepräsident (GLP) steht der Fachgruppe Alter und Gesundheit im Regionalplanungsverband vor. Weil der Import zurückgehe und die Menschen weniger lange im Heim sind, ist für ihn klar: «Für die nächsten 15 Jahre brauchen wir keine zusätzlichen Pflegeplätze.» Deshalb würden keine neuen Betten bewilligt.

Man habe aber erkannt, dass es an vorgelagerten Angeboten fehle. Er meint beispielsweise das betreute Wohnen (siehe Glossar unten). Budmiger sagt:

«Davon haben wir weniger, als es Bedarf gibt.»

In diese Richtung gibt es Bewegung: Neun neue altersgerechte Wohnungen des Alterswohnheims St. Martin in Muri waren letzten Oktober bezugsbereit.

Im Fricktal gibt es 651 Pflegebetten – davon sind 98 Prozent besetzt, was dem oberen Zielwert des Kantons entspricht. Stehen in vielen Regionen zu viele Betten leer, braucht das Fricktal in den nächsten Jahren Nachschub. Bis 2025 soll es rund 100 zusätzliche Plätze geben, sagt der Rheinfelder Stadtammann Franco Mazzi.

Zwei Organisationen prüften derzeit, wie die zusätzlichen Plätze bereitgestellt werden können. Entstehen sollen sie dort, wo sich die Bevölkerungsschwerpunkte befinden. Ob ein neues Pflegeheim gebaut wird oder ein bestehendes erweitert, ist noch unklar. Die Bezirke sollen bei der Planung abwechselnd zum Zug kommen. Werde per 2025 im Bezirk Laufenburg gebaut, sei 2030 wieder Rheinfelden dran, sagt Mazzi.

Der Salmenpark in Rheinfelden ist das jüngste Pflegeheim im Fricktal. Seit 2016 bietet es 101 Pflegeplätze an. Nach nur einem Jahr waren bereits 90 Prozent der Betten belegt.

So sah es aus, als der Salmenpark 2016 eröffnet wurde.

Heidi Rombach

Im Einzugsgebiet der Repla Suhrental gibt es heute 154 Pflegebetten, die meisten davon in Schöftland (125). Die übrigen befinden sich in Schmiedrued-Walde (19) und Holziken (10). Das reiche derzeit für die Region, schreibt Repla-Geschäftsführerin Lis Lüthi. Der Verband berechnet jedes Jahr, wie viele Betten es in Zukunft braucht. Ausserdem findet ein regelmässiger Austausch mit Pflegeheimen, der Spitex, dem Kanton und dem Verband der aargauischen Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen statt.

Wie man auf die Zunahme von Über-80-Jährigen reagiert, schreibt Lüthi nicht. Man sei sich der Herausforderungen aber sehr bewusst. Visionen für die Zukunft seien vorhanden, konkrete Projekte, zum Beispiel bauliche, aber noch nicht spruchreif.

Lüthi hebt die Spitex Suhrental Plus als leistungsfähig hervor. Der Verein verzeichnete 2019 ein grosses Wachstum an erbrachten Pflegeleistungen, was allerdings höhere Kosten für die Gemeinden zur Folge hatte.

Die Alterskommission Schöftland engagiert sich stark für Seniorinnen und Senioren. Sie hat verschiedene Projekte ins Leben gerufen, unter anderem eine Quartierbegehung, ein Repair Café und das Plauderbänkli: Wer vor dem Haus eine Bank stehen hat, kann diese zur freien Benutzung, eben als Plauderbänkli, zur Verfügung stellen.

Sibylle Haltiner

Ausserdem gibt es verschiedene Angebote für Seniorinnen und Senioren in der Region – von der Pro Senectute bis zum Seniorenmittagstisch.

Zu den 746 Pflegebetten im Gebiet von Zofingen Regio werden in den nächsten Jahren keine dazukommen. Mit den bestehenden Betten könne das prognostizierte Wachstum aufgenommen werden, schreibt Zofingens Stadtammann Hans-Ruedi Hottiger. Letztes Jahr waren 98,3 Prozent aller Betten belegt – Spitzenwert im Aargau und leicht über dem Zielwert des Kantons (97-98 Prozent).

Zofingen Regio setzt sich für eine stärkere Spitex ein. «Ihre Bedeutung wird weiter zunehmen», ist Hottiger überzeugt. Die Anforderungen an die Pflege würden steigen, weil die Gesellschaft altert, aber auch wegen immer früherer Spitalentlassungen und der Umsetzung des Grundsatzes «ambulant vor stationär». Künftig werde die Spitex auch jüngere Erkrankte unterstützen oder sterbende Menschen begleiten.

Sieben Gemeinden haben vor zwei Jahren ihre Zusammenarbeit im Spitex-Bereich verstärkt: 2018 wurde die Spitex Region Zofingen AG gegründet. Das gesamte Personal von fünf Spitex-Vereinen wurde in die Aktiengesellschaft überführt. Sie bietet ihre Dienstleistungen im Auftrag von Brittnau, Murgenthal, Oftringen, Rothrist, Strengelbach, Vordemwald und Zofingen an.

Projekte für altersgerechte Wohnformen seien in der Region in den letzten Jahren mehrere realisiert worden – teils auf privater Ebene, teils durch die Gemeinden oder durch von ihnen kontrollierte Trägerschaften. Einige weitere solcher Vorhaben würden derzeit ausgeführt oder geplant.

Die Arbeitsgruppe Pflegebereich von Zofingen Regio unterstützt ferner das Pilotprojekt «Ambulante flexible Pflegebetten in den Alterswohnungen» des Alterszentrums Lindenhof in Oftringen, bei dem ambulante Pflegebetten flexibel eingesetzt werden können.

Christina Zweifel.

Chris Iseli

Christina Zweifel leitet die Fachstelle Alter und Familie des Kantons Aargau. Die Fachstelle unterstützt die Gemeinden bei der Umsetzung ihrer Alters- und Familienpolitik.

Sie wollen gleich zu Beginn etwas loswerden.

Über die demografische Alterung wird häufig als Problem berichtet. Dabei ist sie die grösste Errungenschaft der Menschheit. Wir haben es geschafft, viele Krankheiten zu heilen, an denen wir in den 1970ern noch gestorben sind. Wir beklagen uns aber über das Alter, anstatt dass wir uns darüber freuen. Wir sollten die Chancen sehen.

Welche sind das?

Zum Beispiel können die Grosseltern die Enkelkinder hüten und eine enge Beziehung aufbauen. Oder noch nie haben so viele Menschen Freiwilligenarbeit geleistet. Die Über-65-Jährigen arbeiten im Aargau schätzungsweise zwölf Millionen Stunden pro Jahr unentgeltlich. Das ist ein immenser Beitrag für die Gesellschaft. Ausserdem bezahlen sie Steuern, und zwar nicht zu knapp. Es ist zu kurz gegriffen, ältere Menschen nur als Kostenpunkt zu sehen.

Von betagten, pflegebedürftigen Menschen hört man zuweilen, dass das Alter eine Bürde sei und sie lieber sterben wollten.

Sterben ist meist ein längerer Prozess, wenn die Todesursache nicht ein Unfall ist. Er ist in keinem Alter angenehm. Die Leute sind heute aber oft nicht mehr über eine lange Dauer pflegebedürftig. Gemäss Bundesamt für Statistik nehmen die behinderungsfreien Jahre sogar zu.

Wir leben länger, leiden am Schluss aber nicht länger?

Genau. Die gesunden Jahre nehmen zu, während die Jahre mit Pflegebedürftigkeit am Lebensende leicht abnehmen.

Welche Alters-Themen beschäftigen die Menschen am meisten?

Wohnen im Alter ist aktuell das grösste Thema. An Veranstaltungen zu Wohnen im Alter haben wir deutlich mehr Publikum als bei anderen Themen, zum Beispiel bei Demenz, die auch ein grosses Thema ist. Interessant ist, dass es nicht nur um die Wohnungen geht, sondern um die Infrastrukturen in den Gemeinden: Wo und wie kann ich einkaufen gehen? Wo gibt es kulturelle Angebote? Wo ist der nächste Arzt? Und so weiter.

Wo steht der Aargau bezüglich Wohnen im Alter?

Von 97 Pflegeheimen im Kanton Aargau bieten rund 40 Pflegeheime selbständiges Wohnen mit Dienstleistungen an. Dazu kommen private und genossenschaftliche Angebote, die nicht statistisch erfasst werden. Wir sind auf einem guten Weg, haben aber noch Luft nach oben.

Was sind die Vorteile von altersgerechten Wohnungen?

Wenn ältere Menschen in altersgerechten Wohnungen leben, können sie länger zu Hause bleiben. Das ist ein Bedürfnis der Seniorinnen und Senioren. Es braucht aber nicht in jeder Gemeinde Alterswohnungen, denn diese müssen in eine passende Infrastruktur eingebettet sein.

Welche Probleme gilt es zu lösen?

Auf gesellschaftlicher Ebene kommen Veränderungen auf uns zu. Die Familien werden kleiner, es gibt viele Scheidungen, viele Kinder leben nicht mehr in der Nähe ihrer Eltern und die Erwerbstätigkeit, insbesondere der Frauen, nimmt zu. In Zukunft können die Angehörigen ihren älteren Verwandten die benötigte Unterstützung in Form von Betreuung, Pflege und Organisation im Haushalt nicht mehr bieten. Das bedeutet, dass diese Aufgaben ein grosses Thema sein werden.

Gibt es weitere Herausforderungen?

Das andere Thema, das in meinen Augen sehr wichtig ist, ist die Information der Bevölkerung. In jeder Gemeinde im Kanton Aargau gibt es eine grosse Anzahl an Angeboten und Anbietern von Dienstleistungen für ältere Menschen: Vom Fahrdienst bis zu verschiedenen Entlastungsangeboten. Es ist für ältere Menschen und ihre Angehörigen zum Teil schwierig, sich in dieser Vielfalt an Angeboten zurecht zu finden. Um die Gemeinden bei diesen Kommunikationsaufgaben zu unterstützen, bietet die Fachstelle Alter und Familie des Kantons die Broschüre «Älter werden in…» an. Jede Gemeinde kann sie auf ihre Bedürfnisse anpassen und veröffentlichen. So erhalten die Seniorinnen und Senioren einen Überblick über die existierenden Dienstleistungen in der Gemeinde.

Wohnen im Alter: Überbegriff für diverse Wohnformen. Die Pro Senectute listet folgende Möglichkeiten auf:

Generationendurchmischte Siedlungen

Wohnen zu Hause mit Serviceleistungen

Wohn- oder Hausgemeinschaften

Seniorenresidenzen

Betreute Alterswohnungen

Pflegewohngruppen

Alterszentren

Pflegeheime

Betreutes Wohnen: Darunter versteht man meist die Möglichkeit, in einer an ein Pflegeheim angeschlossenen Wohnung zur Miete zu wohnen. Die Bewohner, in der Regel Einzelpersonen oder Ehepaare, können Dienstleistungen des Heims individuell in Anspruch nehmen, beispielsweise Mahlzeiten, Putzhilfe, Aktivitäten oder einfache Pflege.

Ambulante Pflege: Damit ist die Pflege und Versorgung beim pflegebedürftigen Menschen zu Hause gemeint. Sie wird durch professionelle mobile Pflegedienste wie zum Beispiel die Spitex erbracht.

Stationäre Pflege: Die stationäre Pflege meint die Betreuung in Pflegeheimen.