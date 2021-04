Betrugsverdacht

Dubioser Aargauer Arzt vermittelt Impfstoff an ausländische Regierungen –Gesundheitsbehörden wussten von nichts

Doktor O. (Name der Redaktion bekannt) bietet über seine Firma mit Sitz in Bünzen offenbar Millionen von Impfdosen massiv überteuert anderen Ländern an. Impfstoffhersteller sprechen von Fälschungen oder Betrug, die kantonalen Gesundheitsbehörden wollen den Fall des Mannes untersuchen, der im Aargau für die Mobilen Ärzte tätig ist.