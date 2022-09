Kantonspolizei Aargau gibt Senioren Sicherheitstipps

Betrugsmaschen «Ich habe auch schon die 117 angerufen» – Polizist gibt Senioren Sicherheitstipps und erzählt von einem peinlichen Missgeschick Seniorinnen und Senioren werden überdurchschnittlich oft Opfer von Betrugsdelikten. Ein Experte der Kantonspolizei klärte über die gängigsten Strategien der Kriminellen auf und gab wertvolle Tipps, um sich davor zu schützen. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Die Seniorinnen und Senioren holen sich Rat von Marco Dössegger, dem Experten der Kantonspolizei Aargau. Dominic Kobelt

Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Lenzburg hat 650'000 Franken an eine Internet-Liebschaft überwiesen, die er noch nie zuvor gesehen hat. Ein 74-Jähriger aus dem Bezirk Zofingen hat 40'000 Franken in eine Anlage investiert, danach nochmals zwei Millionen Euro, und hat dann gemerkt, dass die erhofften Gewinne nicht auf sein Konto zurückfliessen. Nur um danach nochmals 30'000 Franken zu «verlochen», weil er seinen Verlust ausgleichen wollte.

Diese beiden realen Fälle hat Marco Dössegger, Sicherheitsberater bei der Kantonspolizei Aargau, an einem Anlass des Aargauischen Seniorenverbands präsentiert – und noch etliche mehr. Im Aargau gab es im letzten Jahr 68 Fälle von «Romance Scam», also falsche Internet-Romanzen, bei denen die Täter ihr Opfer umgarnt und dann um ihr Geld gebracht haben. 3,7 Millionen Franken haben sie so erbeutet.

«Wir haben festgestellt, dass Frauen auf zwei Faktoren schauen: Der Mann muss einigermassen gut aussehen und er muss eine wichtige Funktion haben», erklärt der Experte. Er zeigt Fotos eines Kapitäns, die Betrüger von einem Instagram-Profil geklaut und verwendet haben, um ihre Opfer zu täuschen. «Ein Kapitän einer Yacht, ein Arzt in einem Kriegsgebiet, das sind Funktionen, die beeindrucken – Kantonspolizist zählt übrigens nicht dazu», sagt Dössegger mit einem Schmunzeln.

Auch die Männer reagieren auf zwei Eigenschaften, erklärt der Kantonspolizist weiter: «Jung und hübsch. Der Intellekt scheint keine Rolle zu spielen», lautet die vernichtende Erkenntnis.

Vom Opfer zum Beschuldigten

Besonders ernüchtert dürfte ein Mann gewesen sein, der scheinbar sogar von zwei Frauen kontaktiert wurde. Nachdem er seiner neuen Liebschaft Geld überwiesen hatte, meldete sich eine zweite Frau, die angeblich früher mit ersterer befreundet war, jetzt aber nicht mehr mit ihr auskomme. «Ich habe noch Schulden bei ihr, könnte ich dir Geld überweisen, damit du es ihr weiterleiten kannst?», bat die zweite Frau. Als der Mann diese Geschichte auf dem Polizeiposten erzählte, war die Sache für den Beamten klar: Hier geht es um Geldwäsche. «Der Mann kam zu uns als Opfer und ging als Beschuldigter», erklärte Dössegger.

Auch der Anlagebetrug nimmt zu, im letzten Jahr waren es 77 Fälle, pro Fall im Schnitt 93'500 Franken Schaden, macht über 7 Millionen Franken – und das alleine im Aargau.

Die Polizei ruft niemals an

Schon länger bekannt, und trotzdem in manchen Fällen noch erfolgreich, ist die Masche mit dem falschen Polizisten. Diese gibt es in verschiedenen Variationen. So wurde eine 63-Jährige aus dem Bezirk Zurzach angerufen, der angebliche Polizist erzählte der Frau, ihr Sohn habe einen schweren Unfall verursacht. Sobald er aus dem Spital entlassen werde, müsse er für sechs Jahre ins Gefängnis. Und so liess sich die Frau überreden, Kaution zu zahlen, damit ihr Sohn wenigstens noch nach Hause kann, bevor er ins Gefängnis muss. Dössegger schärft den Seniorinnen und Senioren ein:

«Wir rufen nie an. Wenn etwas ist, dann kommt eine Patrouille vorbei.»

Wenn man sich bei einer Person nicht sicher sei, dann dürfe man immer einen Ausweis verlangen.

Gute Nachrichten brachte der Experte der Kantonspolizei zum Thema Einbrüche mit: «1997 verzeichneten wir noch 5400 Einbrüche, im letzten Jahr waren es noch 1084.» Das habe nicht nur mit der Arbeit der Kantonspolizei zu tun, die Schlösser und Alarmanlagen hätten sich weiterentwickelt. Trotzdem sei der Trend erfreulich, auch wenn natürlich jeder Einbruch einer zu viel sei. «Die Betroffenen sagen mir oft, das Schlimmste an einem Einbruch sei das Gefühl danach.»

Im Zweifelsfall den Notruf wählen

Dössegger gab den Seniorinnen und Senioren viele nützliche Tipps auf den Weg. «Wissen Sie, in welchem Laden-Abteil am häufigsten das Portemonnaie geklaut wird? Früchte und Gemüse.» Dies wohl deshalb, weil das Einkaufswägeli unbeaufsichtigt bleibe, wenn man sich zur Waage begebe und sich darauf konzentriere, welche Nummer man für den Blumenkohl drücken müsse.

Ganz allgemein riet Dössegger seinen Zuhörerinnen und Zuhörern: «Haben sie keine Angst, aber einen gesunden Respekt, bleiben Sie wachsam.» Im Zweifelsfalle solle man immer die Nummer 117 anrufen, ganz egal, ob man eine auffällige Person im Quartier beobachtet habe oder von einem falschen Polizisten angerufen wurde.

Mit viel Humor über ernste Themen informiert

Er selbst habe auch schon den Notruf angerufen, erzählt der Kantonspolizist: «Es war an einem Morgen im Januar, kurz nach 6 Uhr in Aarau, und ich sah einen Mann, der mit einem Werkzeug, einem Geissfuss, ein Gebäude betrat.» In dem Gebäude war auch eine Zahnarztpraxis. Und so war der Fall für Dössegger klar, der Mann wollte offensichtlich einbrechen. Weil er alleine war, kontaktierte er aber seine Kollegen über den Notruf – innerhalb von acht Minuten waren drei Patrouillen vor Ort.

Die Kantonspolizisten fanden den Mann, der sie erschrocken anschaute. Wie sich herausstellte, war ein Container zugefroren. Der vermeintliche Einbrecher war der Hauswart, der mit dem Brecheisen den Container öffnen wollte. Die Geschichte sorgte für herzhaftes Lachen im Saal. «Trotzdem, ich habe alles richtig gemacht – viel schlimmer wäre es gewesen, ich hätte nichts unternommen und später im Einsatzjournal von einem Einbruch gelesen», schloss Dössegger seinen Vortrag.

Der Kantonspolizist schaffte es, die ernsten Themen mit viel Witz und Charme zu vermitteln. «Mir ist wichtig, dass die Leute nicht mit einem schlechten Gefühl nach Hause gehen – sie sollen wachsam sein, aber sich dadurch nicht runterziehen lassen», erklärt Dössegger beim Apéro. Dort holen sich die Seniorinnen und Senioren noch persönlich Tipps vom Fachmann.

Sicherheit im Alter Am Anlass des Aargauischen Seniorenverbands «Sicherheit im Alter» informierte nicht nur die Kantonspolizei, sondern auch die Aargauische Kantonalbank: Raphaela Müller sprach zu den Themen Nachlassplanung, Vorsorgeauftrag und neues Erbrecht. Dominik Puck informierte zum Thema E-Banking und was man beachten muss, um sicher unterwegs zu sein. Die Unterlagen können auf der Website asv-ag.ch heruntergeladen werden. (kob)

