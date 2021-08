Schmuck-Diebstahl: Güzin Kars Mutter ist Betrug aufgesessen

Betrugsmasche Familienschmuck weg: Trickbetrüger bestehlen Regisseurin Güzin Kars Mutter in ihrer Fricktaler Wohnung Die ältere Dame lud zwei Unbekannte auf einen Kaffee ein, danach war der Schmuck weg. Die Aargauer Kantonspolizei warnt vor der perfiden Betrugsmasche und informiert, wie sich diese am besten vermeiden lässt. Ann-Kathrin Amstutz 11.08.2021, 16.34 Uhr

Der mittlerweile gelöschte Tweet von Güzin Kar. Twitter

Der Tweet von Regisseurin und Drehbuchautorin Güzin Kar schockiert: Ihre im Fricktal wohnhafte Mutter wurde Opfer eines Trickdiebstahls. Im Tweet spricht Kar die Täter direkt an: «Ein herzliches Fuck you an jene, die meine alte, kranke Mutter in ihrer Wohnung bestohlen haben. Sie hat euch Kaffee gemacht.»