Betrugsmasche Falsche Polizisten weiterhin aktiv: Mehr als 30 Meldungen an einem Tag – 2021 schon über eine halbe Million erbeutet Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, sind weiterhin sehr aktiv. So plump die Masche auch ist, fordert sie laufend neue Opfer. Die Deliktssumme beläuft sich allein für dieses Jahr auf über eine halbe Million Franken. 06.08.2021, 14.00 Uhr

Allein am Donnerstag verzeichnete die Kantonspolizei Aargau über 30 Meldungen von Aargauerinnen und Aargauern, die Anrufe von falschen Polizisten erhalten hatten. Dabei sei von Einbrechern die Rede, welche in der Nachbarschaft ihr Unwesen trieben und nun nach dem Vermögen der angerufenen Person trachteten. Dieses sei nur sicher, wenn es der Polizei übergeben würde. Glücklicherweise durchschauten am Donnerstag alle Angerufenen den Schwindel, wie die Kantonspolizei mitteilt.