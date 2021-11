10 neue Stellen und 4,6 Millionen gegen Covidbetrüger?

Betrug Regierung will zehn neue Stellen und 4,6 Millionen Franken gegen Covid-Betrüger – so sieht die Situation im Aargau aus Damit Staatsanwaltschaft und Polizei nicht durch Covid-Betrugsfälle überlastet werden, beantragt der Regierungsrat mehr Mittel. Das Team soll einst in Buchs arbeiten. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 12.11.2021, 18.14 Uhr

Die Hilfsgelder sollen rasch und unkompliziert zu den Unternehmen gelangen, die in der Coronakrise gelitten haben – doch es gibt auch Betrüger. (Symbolbild) Keystone

Die vom Bund und Kanton Aargau geschaffenen Hilfsprogramme, mit denen die Wirtschaft in der Coronakrise unterstützt wird, wurden bewusst so gestaltet, dass das Geld möglichst schnell und unbürokratisch die Betroffenen erreicht. Es ist wenig erstaunlich, dass es auch Fälle gibt, in denen Unternehmen die Gelder rechtswidrig bezogen haben.

Der Regierungsrat schätzt, dass rund 400 Verfahren eröffnet werden müssen, um den Betrügern das Handwerk zu legen. Er rechnet mit 270 Fällen von unrechtmässigem Bezug oder Verwenden von Covid-19-Krediten, mit etwa 50 Fällen, in denen Selbstständigerwerbende unrechtmässig Erwerbsersatz beantragt haben, ebensoviele Fälle betreffen die Kurzarbeitsentschädigung, und in schätzungsweise 30 Fällen könnten unrechtmässig kantonale Hilfsgelder beantragt worden sein.

Diese Zahlen beruhen auf den bisherigen Verfahren: So sind per 28. September bei der Staatsanwaltschaft 139 Betrugsverfahren bezüglich Covid-19-Krediten eingegangen. Diese betreffen nur jene des Bundes, die zwischen dem 26. März und 31. Juli 2020 vergeben wurden. Die Deliktsumme beträgt etwa 15 Millionen Franken. Der grösste Teil stehe im Zusammenhang mit der Baubranche, obwohl diese nicht direkt vom Lockdown betroffen war, wie Sandra Olar, Leiterin Kommunikation beim Departement Volkswirtschaft und Inneres, erklärt.

Aus der Gastronomiebranche liegen dagegen nur sehr wenige Fälle vor. Bisher kam es zu sechs Einstellungen, fünf Strafbefehlen und drei Anklagen. «Das ergibt jedoch kein repräsentatives Bild, da bisher erst einfache Verfahren behandelt werden konnten. Strafbefehle kommen nur bei kleinen Kreditsummen zur Anwendung», sagt Olar.

Falsch Angaben, Gelder für private Zwecke verwendet

Wie sieht denn ein «typischer» Betrug aus? Am häufigsten seien falsche Angaben zum Umsatz, erklärt Olar: «In weiteren Fällen geht es um Kredite, die nicht für unternehmerische Zwecke, sondern privat verwendet wurden.» Diese Verfahren seien aufwendig, weil hier die Geldspur verfolgt werden müsse. Eine weitere Betrugsmöglichkeit: «Gewisse Unternehmen haben falsche Angaben zum bisherigen Kreditbezug gemacht.»

Mit den heute zur Verfügung stehenden Ressourcen bei der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft könnten diese Covid-19-Betrugsverfahren nicht rechtzeitig bearbeitet werden, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. «Dies ist aber aus Sicht des Regierungsrats notwendig, wenn die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaats auch gegenüber den vielen ehrlichen Hilfebeziehenden gewahrt werden soll.»

Fälle sollen innert drei Jahren abgeschlossen sein

Die Bearbeitung der prognostizierten 400 Betrugsverfahren soll innerhalb von drei Jahren abgeschlossen werden. Deshalb werden für die Staatsanwaltschaft sieben und für die Kantonspolizei drei befristete Stellen beantragt. Geplant ist ein spezialisiertes Team an einem gemeinsamen Standort in Buchs.

Dabei prüft die Staatsanwaltschaft Unterlagen, zu den polizeilichen Aufgaben gehört dagegen die Durchführung von Zwangsmassnahmen, unter anderem Vorführungen, Hausdurchsuchungen oder die Sicherstellung von Vermögenswerten. «Die Polizei ist auch für die Auswertung von Computer- und Smartphone-Daten zuständig. Dies ist bei schwerer Betrugskriminalität im Zusammenhang mit Hilfsgeldern nötig», erklärt Olar.

Der Finanzbedarf für die zehn Projektstellen sowie die Mietkosten und die Infrastruktur beläuft sich auf knapp 4,6 Millionen Franken. Der Regierungsrat beantragt beim Grossen Rat einen entsprechenden Verpflichtungskredit.

Grosse Mehrheit der Firmen brauchte keine Hilfe



Zudem hat der Kanton am Freitag aufgezeigt, in welchem Umfang er bisher Unterstützungsgelder gewährt hat. FDP-Fraktionspräsident Silvan Hilfiker will vom Regierungsrat wissen, wie viele Unternehmen keine Hilfe vom Staat beansprucht haben und ob man gedenke, diesen eine einmalige Steuererleichterung zu gewähren.

Ein Grossteil der rund 46'000 Aargauer Unternehmen habe keine Staatshilfen beansprucht, schreibt die Regierung in ihrer Antwort. Wie viele genau, liesse sich nicht sagen, da manche mehrere Formen von Unterstützung bezogen haben, beispielsweise Kurzarbeitsentschädigung und Härtefallhilfe.

Dennoch liefert der Regierungsrat Zahlen zur Einordnung: Für rund 2370 bewilligte Gesuche wurde im laufenden Programm Härtefallhilfe im Umfang von 217 Millionen Franken an 2100 Unternehmen ausbezahlt. Im Rahmen des ersten kantonalen Hilfspakets erhielten rund 900 Unternehmen nicht rückzahlbare Beiträge von knapp 5 Millionen Franken und Kreditausfallgarantien von fast 27 Millionen Franken. Zudem hat die kantonale Arbeitslosenkasse seit März 2020 Kurzarbeitsentschädigung von 561 Millionen Franken ausbezahlt, wie der Regierungsrat schreibt. Der Bund hat im vergangenen Jahr 7936 Covid-Kredite an Aargauer Unternehmen im Umfang von 947 Millionen Franken vergeben. Seit dem 17. März 2020 hat die Sozialversicherung Aargau rund 19'500 Corona-Entschädigungen für Selbstständigerwerbende im Umfang von gut 150 Millionen Franken ausbezahlt.

Der Grosse Rat hat zur Umsetzung der Härtefallmassnahmen einen Verpflichtungskredit von 450 Millionen Franken und einen Nachtragskredit von 111 Millionen Franken bewilligt. Nach aktueller Schätzung werden sich bis zum Abschluss des Programms die Beträge lediglich auf 255 Millionen resp. 50 Millionen belaufen.

Trotzdem lehnt es der Regierungsrat ab, Unternehmen und Selbstständige, welche die Pandemie ohne Staatshilfe durchgestanden haben, mit zusätzlichen Massnahmen zu unterstützen. Unter anderem begründet er dies mit der raschen wirtschaftlichen Erholung und der geplanten Steuergesetzrevision, über die der Grosse Rat am 7. Dezember abstimmt.