Der Kanton Aargau erhält das beste Rating AAA

Bestnoten Der Kanton Aargau erhält das Top-Rating AAA Die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) hat den Kanton Aargau neu mit dem besten Rating AAA bewertet. Die Ratingagentur rechnet zwar mit einer Abkühlung der Wirtschaftsentwicklung sowie begrenzten Haushaltsdefiziten, schätzt aber die finanzielle Zukunft des Kantons als «stabil» ein. 17.12.2022, 09.09 Uhr

Die Ratingagentur Standard & Poor’s unterstreicht die konstant positiven Jahresergebnisse der letzten Jahre, die stark gesunkene Verschuldung sowie das umsichtige Finanzmanagement. Wie die Aargauer

Staatskanzlei in ihrer Mitteilung schreibt, erfolgt die hervorragende Bewertung der Finanzqualität des Kantons Aargau im Wissen um das Finanzhilfegesuch von 240 Millionen Franken für das Kantonsspital Aarau (KSA) und die voraussichtlich ausbleibende Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB). In ihrer Analyse betont S&P die hohen Reserven und die sehr gute Liquidität.

Die Ratingagentur schätzt die finanzielle Zukunft des Kantons als «stabil» ein. Walter Schwager / ARC

Die Reserven erlauben es dem Kanton, die geplanten Defizite und auch die finanzielle Unterstützung des KSA ohne Aufnahme von neuen Schulden zu finanzieren. «Es freut mich sehr, dass unserem Kanton Aargau wieder das Rating AAA und damit die Höchstwertung erteilt wird.», schreibt Finanzdirektor Dr. Markus Dieth in der Mitteilung.

Rating-Steigerung dank tiefer Verschuldung und hohen Reserven

Standard & Poor’s begründet die Verbesserung des Ratings unter anderem mit dem straffen Finanzmanagement, der im nationalen und internationalen Vergleich tiefen Schuldenlast und der ausgezeichneten Liquiditätslage als Folge der Einlagen in die Ausgleichsreserve. die starke und stabile Wirtschaft der Region sowie das anhaltende Steuerwachstum wird ebenfalls gelobt.

Aufgrund diverser Herausforderungen wie der Ukraine-Krieg, Inflation und Lieferengpässe geht die Ratingagentur für die kommenden Jahre allgemein von weniger guten Haushaltsergebnissen aus. Dennoch wird ein weiterer Abbau der Finanzverbindlichkeiten dank der aktuell sehr hohen Liquiditätsreserven erwartet. Für die künftige Entwicklung des Ratings wird entscheidend sein, wie die Politik im Kanton Aargau auf die hohen Unsicherheiten und die sich abzeichnende anspruchsvolle Entwicklung des Umfelds reagieren wird.

«Es war finanzpolitisch richtig und klug, dass wir in den vergangenen fünf guten Jahren vorausschauend unsere Schulden reduziert und zusätzlich einen grossen Teil der Überschüsse in die Ausgleichsreserve eingelegt haben», sagt Finanzdirektor Dieth. Dies gäbe dem Kanton Handlungsspielraum, um auch finanziell herausfordernde Jahre, wie das Jahr 2023, gut zu überstehen.

Weiterhin umsichtige Finanzpolitik gefordert

Die konstant guten Ergebnisse der letzten Jahre führen dazu, dass die Schuldenlast seit 2017 um fast 1,3 Milliarden Franken reduziert werden konnten. Und das trotz weiterhin schwierigen äusseren Umständen wie Inflation, die unsichere internationale Entwicklung der Märkte und der ausbleibenden Gelder der SNB wird der Kanton Aargau ab 2024 schuldenfrei sein.

Zudem hat der Kanton Aargau dank der vorausschauenden Finanzpolitik in den letzten Jahren eine Ausgleichsreserve von 722 Millionen Franken angespart. Der Kanton möchte trotz anspruchsvollen Rahmenbedingungen an seine disziplinierten und vorausschauenden Finanzpolitik festhalten. So könne auch in Zukunft über den nötigen finanziellen Handlungsspielraum verfügen werden.

Tiefere Zinsen dank erstklassigem Rating

Dank der besten Ratingstufe von AAA verfügt der Kanton Aargau über eine ausgezeichnete Schuldnerbonität. Diese ermöglicht dem Kanton, Geld zu tiefen Zinsen aufzunehmen. Von den heute in der Schweiz durch Standard & Poor’s direkt bewerteten acht Kantonen weisen nebst dem Kanton Aargau die Kantone Basel-Stadt, Basel-Land, Waadt und Zürich ein Rating 3 von 3 von AAA auf. Genf, St. Gallen und Solothurn Kantone verfügen über das zweithöchste AA-Rating. (cam)