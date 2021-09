An Aargauer Berufsschau werden Tausende Jugendliche erwartet

Berufswahl «Vielleicht werde ich auch Polizistin»: Tausende Jugendliche besuchen die Aargauer Berufsschau in Wettingen Es ist die bisher grösste Veranstaltung mit Zertifikatspflicht im Kanton Aargau: Über 35'000 Besucherinnen und Besucher werden an der Aargauer Berufsschau bis am Sonntag erwartet. Ann-Kathrin Amstutz 08.09.2021, 05.00 Uhr

Zielgenau in die Vene: Die 14-jährige Luana wird von Mario Müller beim Üben einer Blutentnahme angeleitet. Chris Iseli

Trotz Gedränge und hohem Lärmpegel rundherum ist Luana ruhig und konzentriert. Mehrere Leute schauen der 14-Jährigen zu, als sie sich die blauen Handschuhe überstreift. Nadel und Röhrchen sind zur Hand, die Nierenschale steht bereit. Jetzt heisst es: Blut stauen, die richtige Stelle am Unterarm desinfizieren und dann zustechen – zielsicher in die Vene. Dass Luana gut getroffen hat, zeigt sich an der roten Flüssigkeit, die herausquillt und das Röhrchen füllt.

Neben Luana sitzt Mario Müller, Leiter Bildung Pflege bei den Psychiatrischen Diensten Aargau. Er leitet Luana in jedem Schritt an, als sie die Blutentnahme an einem Injektionsarm übt. «Gut gemacht», lobt er am Schluss.

Luana ist eine von hunderten Jugendlichen, die am Dienstag die Aargauer Berufsschau besuchen. Schulklassen aus dem ganzen Kanton reisen an, um die über 200 ausgestellten Lehrberufe kennenzulernen. Bis am Sonntag läuft die Berufsschau - insgesamt werden über 35'000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Ein Szenario, das lange undenkbar war - nun ist es möglich, dank Schutzkonzept und Zertifikatspflicht für alle über 16-Jährigen. Es ist der bisher grösste Anlass mit Zertifikatspflicht im Kanton Aargau.

Strenge Kontrolle am Eingang, Klassenfahrtstimmung drinnen

Am Eingang, wo auch ein Testzentrum aufgebaut ist, herrscht strikte Kontrolle: Ein Sicherheitsdienst kontrolliert das Zertifikat jeder Einzelperson, die das abgeriegelte Areal betreten möchte. Separat hineingeschleust werden die Klassen: Dort geben die Lehrpersonen an, ob alle unter 16 Jahre alt sind oder ob ein Zertifikat gezeigt werden muss.

Nach der strengen Eingangskontrolle herrscht drinnen legere Klassenfahrtstimmung. Viele tragen die Maske auf Halbmast. So ist die Lehrerin kein Einzelfall, die zwei ihrer Schüler mit herausragender Nase ermahnen muss: «Zieht die Maske richtig an!»

Am Drogistenstand kann man sich die eigene Teemischung zusammenstellen. Chris Iseli An diesem Stand werden die Berufe der Chemie- und Pharmapraktiker/in sowie der Chemie- und Pharmatechnologe/-login präsentiert. Chris Iseli Hunderte Jugendliche tummeln sich auf dem Tägi-Areal in Wettingen. Chris Iseli Die Aargauische Berufsschau im Tägi in Wettingen. Chris Iseli Der richtige Umgang mit den Röhrchen will gelernt sein. Chris Iseli Zur Mittagszeit gönnen sich die Jugendlichen eine Pause. Chris Iseli Die Aargauische Berufsschau im Tägi in Wettingen. Chris Iseli

Zurück zu Luana. Die 14-Jährige interessiert sich für den Beruf der Pflegefachfrau: «Ich finde die Pflegearbeit sehr interessant.» Schon vor der Coronazeit habe sie gedacht: «Das wäre ein Beruf für mich.» Nun ist sie umso mehr davon überzeugt. Die hohe Arbeitsbelastung und die Aussicht auf Schichtarbeit machen der 14-Jährigen zwar Eindruck, schrecken sie aber nicht ab: «Von allen Berufen gefällt er mir am besten: Ich mag die Teamarbeit und den Menschenkontakt.»

Die Menschentraube um die Stände der Pflegeberufe zeigt an: Das Interesse der Jugendlichen ist gross. Pflegefachfrau Delia Suter bestätigt dies. Sie relativiert aber: «Wir haben an Berufsmessen immer grossen Andrang.» Dass sich das Bild der Pflege in der Gesellschaft spürbar verändert habe, habe sicher auch einen Effekt: «Man sieht und bemerkt uns viel mehr als vorher.»

Die Stände der Gastroberufe werden nicht überrannt

Weniger gross ist der Ansturm bei den Gastroberufen. Das Bild an der Berufsschau stimmt mit den Berichten überein, dass im Gastrobereich viele Lehrstellen frei blieben. Hotelkommunikationsfachmann Cedric Abderhalden, der einen Stand betreut, wird noch nicht überrannt. Er sagt: «Ich hatte erst jemanden, der wirklich Interesse am Beruf gezeigt hat.»

Abderhalden meint, die unregelmässigen Arbeitszeiten könnten sicher abschreckend wirken - vor allem für die Jugendlichen, wo Ausgang und Kollegen an erster Stelle stünden. Er betont aber:

«Es wäre wichtig, das Bild der Branche zu verändern und auf die positiven Aspekte zu fokussieren: Etwa, dass es cool ist, Gastgeber zu sein und denn Leuten eine Freude zu bereiten.»

Zudem seien Fachkräfte in der Gastrobranche sehr gesuchte Leute: «Da eröffnen sich viele Möglichkeiten für jene, die in die Branche einsteigen wollen.»

Nebenan hat der Stand der Restaurantfachpersonen Zulauf. Die Jugendlichen können sich selbst einen Drink mixen - ein attraktives Angebot, von dem viele Gebrauch machen.

Drinks selber mixen: Diese Attraktion lockt viele Jugendliche an den Stand der Restaurantfachpersonen. Chris Iseli

So auch die 14-jährige Mirjam aus Aarburg. Sie möchte allerdings keinen Gastroberuf erlernen, sondern Detailhandelsassistentin werden. Das ist mein Traumberuf, erklärt sie. «Ich möchte gerne im Verkauf und an der Kasse arbeiten.»

Mitten im ganzen Trubel ist es kaum vorstellbar, doch die Berufsschau stand bis im letzten Moment auf der Kippe. Das berichtet Claudio Erdin vom Aargauischen Gewerbeverband, der als Geschäftsführer für die Berufsschau verantwortlich ist:

«Wir haben bis zum Aufstellen der Stände gebibbert, ob der Anlass stattfinden kann.»

Trotz der Ungewissheit, ob die Berufsschau nicht noch im letzten Moment abgesagt wird, habe das Personal enorm viel investiert. «Es ist alles andere als selbstverständlich, dass die Berufsschau überhaupt stattfinden kann», so Erdin.

Der Start ist geglückt: Rundum zufriedene Gesichter

Umso zufriedener ist er über den geglückten Start: «Es herrscht ein grosser Andrang, und rundum sehe ich nur glückliche Gesichter.» Für die Berufswahl sei die Veranstaltung von grundlegender Bedeutung, ist Erdin überzeugt: «Ohne die Berufsschau kann es sein, dass ein interessanter Beruf gar nicht auf den Radar der Jugendlichen kommt. Oder sie merken im Gespräch mit den Berufsleuten, dass ihr Wunschberuf vielleicht doch nicht ihren Vorstellungen entspricht.» Das Erleben vor Ort, das in der Pandemiezeit zu kurz kam, sei hier endlich wieder möglich.