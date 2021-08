Berufsschule Aarau Schulstart ohne Maskenpflicht: «Es war schon etwas komisch – aber gut» Vor den Sommerferien mussten Kantischüler und Berufsschülerinnen noch einen Mundschutz tragen. Jetzt ist die Maske freiwillig. Die Aarauer Berufsschülerinnen und Berufsschüler freut's. Noemi Lea Landolt 09.08.2021, 18.09 Uhr

Auch an der Berufsschule Aarau gilt seit Montag keine Maskenpflicht mehr.

Valentin Hehli

«Wir sind alle froh, dass wir keine Maske mehr tragen müssen», sagt ein Berufsschüler. Seine Kollegen, die mit ihm vor der Berufsschule Aarau stehen, nicken. Einige hätten am Morgen im Klassenzimmer schon noch eine Maske getragen. «Aber nur aus Gewohnheit. Als sie gemerkt haben, dass sie nicht mehr müssen, haben sie alle ausgezogen.»

Etwas abseits sitzen Jael und Michelle auf einer Mauer. Die beiden 15-Jährigen haben in diesen Tagen ihre Lehre als Medizinische Praxisassistentinnen angefangen und waren am Montag zum ersten Mal an der Berufsschule. Während der Arbeit müssen sie Mundschutz tragen. Im Klassenzimmer nicht. «Sie haben uns am Morgen einfach gesagt, wir sollen darauf achten, dass wir den Abstand einhalten und natürlich dürften wir freiwillig einen Mundschutz tragen.» Das haben die beiden jungen Frauen aber nicht getan.

Genauso die drei angehenden Chemie- und Pharmatechnologinnen und -technologen, die am Montag ins zweite Lehrjahr gestartet sind. «Es war schon etwas komisch, plötzlich ohne Maske im Klassenzimmer zu sitzen. Aber es war gut.»

Keine Angst vor einer Ansteckung

Besorgt, dass sie sich ohne Maske im Schulzimmer einem unnötigen Ansteckungsrisiko aussetzen, ist niemand der befragten Lernenden. Und sie haben es auch nicht pressant mit der Impfung. Einer bezeichnet sie als «unnötig, weil man sich trotzdem anstecken kann» und sagt, er lasse sich erst impfen, wenn es Pflicht sei.

Ein 16-jähriger angehender Logistiker ist der einzige in der Gruppe, der zweimal geimpft ist. «Mein Vater hat gesagt, ich solle mich impfen lassen, deshalb habe ich es getan.» Das Covid-Zertifikat habe er bisher nur am Flughafen und in der Türkei gebraucht.

Chef empfiehlt die Impfung, die Lernenden zögern

Bisher nicht geimpft sind auch die beiden angehenden Medizinischen Praxisassistentinnen Michelle und Jael. Ihre Chefs hätten ihnen eine Impfung nahegelegt – auch zum Schutz der Patientinnen und Patienten. «Mich verunsichert einfach, dass der Impfstoff so schnell entwickelt und zugelassen worden ist», sagt Jael.

Nicht geimpft sind auch zwei der drei angehenden Chemie- und Pharmatechnologen, welche die AZ trifft. Er mache sich schon Gedanken, sagt einer. «Vor allem, wenn man immer hört oder liest, dass man sich impfen lassen soll.» Bisher spricht für ihn aber noch zu wenig für den Piks.

Seine Kollegin zögert ebenfalls. Sie glaubt auch nicht, dass ein mobiles Impfangebot bei der Berufsschule, wie es der Kanton plant, sie spontan umstimmen könnte. «Ich hätte bereits im Betrieb die Möglichkeit gehabt, mich impfen zu lassen und habe es nicht getan.»

Der einzig Geimpfte in der Runde bereut seinen Entscheid nicht. Die meisten in seinem Kollegenkreis seien geimpft, sagt er. «Ich habe es getan, um mehr Freiheiten zu haben. Dank des Zertifikats kann ich ohne viel Aufwand in die Ferien reisen und in den Ausgang.»