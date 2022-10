Der Aargau ist bei den Stipendien der knausrigste Kanton

Berufsbildung Der knausrigste Kanton: Der Aargau gewährt mit Abstand am wenigsten Stipendien – Bildungspolitiker besorgt Im Durchschnitt erhalten finanziell schwache Waadtländer Studierende jährlich über 10'000 Franken an Stipendien. Im Aargau waren es im letzten Jahr nur 4252 Franken. Viereinhalb Jahre nach der Abstimmung zeigt sich: Das neue, strenge Stipendiengesetz wirkt.

22.10.2022, 05.00 Uhr

Die Stipendien-Beträge, die Aargauerinnen und Aargauer zum Beispiel während eines Studiums erhalten, sinken seit Jahren. Keystone

Es ist viereinhalb Jahre her, dass die Aargauerinnen und Aargauer dem revidierten Stipendiengesetz zugestimmt haben. Seither sind die Kantonsbeiträge auf Tertiärstufe – Universitäten, Fachhochschulen, Höhere Fachschulen und Pädagogische Hochschulen – für finanziell schwache Studierende nur noch Teildarlehen: Den ihnen zustehenden Kantonsbeitrag können sie zu zwei Dritteln als Stipendium beziehen und zu einem Drittel als zinsloses Darlehen. Letzteres muss innerhalb von zehn Jahren nach Abschluss der Ausbildung zurückbezahlt werden, Stipendien nicht.

Das sogenannte Splittingmodell zwischen Darlehen und Stipendien auf Tertiärstufe wurde damals von der Grossratsmehrheit in der Debatte zum Stipendiengesetz eingebracht. Es bedeutet für Studierende mit Anspruch auf Kantonsbeiträge eine klare Verschlechterung. Die Gegner warnten vor Chancenungleichheit, die Befürworter begrüssten die Einsparungen. Mit 2,5 Millionen Franken pro Jahr rechneten sie.

1500 Franken weniger in vier Jahren

Das Gesetz trat am 1. August 2018 in Kraft, der Spareffekt scheint eingetroffen zu sein. Denn seither sinken die durchschnittlichen Beiträge, die der Aargau jährlich an mittellose Studierende entrichtet. 2018 hatte der Kanton an 3399 Personen aller Stufen, davon 1154 Tertiär, im Durchschnitt rund 5700 Franken an Stipendien ausbezahlt.

2019 gab es noch Stipendien für 3299 Aargauerinnen und Aargauer, durchschnittlich waren es 4763 Franken. 2021 bezogen noch 3132 Personen ein Stipendium über durchschnittlich 4252 Franken. Das zeigt eine neue Untersuchung des Bundesamts für Statistik zu Stipendien und Darlehen durch die Kantone.

Dabei fällt weiter auf: Der Aargau ist der mit Abstand knausrigste aller Kantone, wenn es um Ausbildungsbeiträge geht. Unterdurchschnittlich waren 2021 die Stipendien zwar auch beispielsweise in Schaffhausen mit dem zweittiefsten Wert. Dort erhielten finanziell Schwache aber im Schnitt immer noch 5264 Franken.

Im Durchschnitt erhielten Schüler und Studentinnen in der Schweiz 7496 Franken. Das sind 3244 Franken mehr, als Aargauerinnen und Aargauer bekamen. 7,4 Prozent der Studierenden in der Schweiz erhielten Stipendien, im Aargau waren es nur 6,4 Prozent.

Etwas anders ist die Entwicklung bei den Darlehen. Die Beiträge für diese haben seit der Einführung des Splittingmodells zugenommen – schliesslich können nur noch zwei Drittel des Kantonsbeitrags als Stipendium bezogen werden. 2018 hatte der Kanton insgesamt 238 Personen ein Darlehen für die Ausbildung gewährt, durchschnittlich über 4632 Franken. 2021 waren die Darlehen im Schnitt 6347 Franken hoch, verteilt auf 319 Bezügerinnen und Bezüger. Auch hier liegt der Aargau aber nach wie vor deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt.

Die Ausbildungsbeiträge des Kantons setzten sich insgesamt zu 13 Prozent aus Darlehen und zu 87 Prozent aus Stipendien zusammen. Im schweizerischen Durchschnitt waren im letzten Jahr 95 Prozent der Beiträge Stipendien und nur fünf Prozent Darlehen. Auch bei dieser Quote belegt der Aargau den letzten Platz aller Kantone.

Leitch: Noch schlimmer als befürchtet

Für SP-Politiker Thomas Leitch sind die Zahlen alarmierend. Der Wohler sass während 25 Jahren im Grossen Rat, er stellte sich 2018 vehement gegen das revidierte Stipendiengesetz. Vier Jahre nach Einführung präsentiere sich die Lage noch schlimmer, als im Vorfeld befürchtet wurde, sagt er auf Anfrage. Damals ging man unter dem neuen Gesetz von durchschnittlichen Stipendien in der Höhe von 5200 Franken aus. Jetzt sind es 1000 Franken weniger.

Thomas Leitch ist Sekundarlehrer. Er war 25 Jahre für die SP im Grossen Rat. 2017 und 2018 hat er sich gegen das neue Stipendiengesetz gestellt. Valentin Hehli

Wer seine Ausbildung weder selber noch mit der Hilfe der Eltern finanzieren kann, reicht beim Kanton einen Antrag für einen Beitrag ein. Ob dieser gewährt wird und wie hoch er ausfällt, wird etwa anhand der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Eltern, aber auch der Art der Ausbildung, individuell festgelegt. Höchstens 16’000 Franken pro Jahr für ein Studium, gesplittet in Stipendium und Darlehen, können dann gewährt werden. Wer kein Darlehen aufnehmen will, erhält höchstens 10’667 Franken im Jahr.

Stipendien seien wichtige Beiträge für Bedürftige, die sich sonst eine Ausbildung nicht leisten können, ruft Leitch in Erinnerung. Diese halte man mit Sparmassnahmen bei den Kantonsbeiträgen in ihrer Laufbahn zurück, was auch volkswirtschaftlich keinen Sinn mache: «Studierende, die nebenbei für den Lebensunterhalt viel arbeiten müssen, studieren tendenziell länger. Das kostet den Kanton.»

Nicht nur müssten dann über einen längeren Zeitraum Beiträge an die Standortkantone bezahlt werden, dem Aargau entgingen zudem Steuergelder, wenn die Studierenden erst später voll ins Erwerbsleben eintreten. Leitch sagt:

«Ein Stipendium ist eine Investition, das darf man nicht vergessen.»

Mit diesen Argumenten hatten die Gegner auch 2018 gegen das Stipendiengesetz gekämpft.

Höherer Maximalbeitrag wurde abgelehnt

Mit dem Splittingmodell müsste zumindest der maximale Kantonsbeitrag erhöht werden, fand Leitch damals im Grossen Rat. Sein Antrag, diesen wenigstens bei 17'000 Franken festzusetzen, wurde vom Grossen Rat aber abgelehnt. Per Dekret legte er eine Reduktion auf 16'000 Franken fest. Dazu hatte die Stimmbevölkerung nichts zu sagen.

Erhält jemand den Maximalbeitrag und verzichtet auf das Darlehen, hat er oder sie also monatlich noch 889 Franken zur Verfügung – viel zu wenig für Lebensunterhalt, Studiengebühren und Lernmaterial. «Auf das Darlehen zu verzichten, macht einen enormen Unterschied», sagt Leitch. Studierende zögerten, ein solches aufzunehmen, glaubt er. Das zeige sich darin, dass die Beiträge für Darlehen insgesamt zwar zugenommen haben, jedoch nicht in dem Ausmass, wie man es mit Einführung des Splittingmodells habe erwarten können.

Auswertung wegen Corona-Effekt bisher nicht möglich

Das ist auch die Einschätzung von Olivier Dinichert, dem Leiter der Abteilung Hochschulen und Sport des kantonalen Bildungsdepartements. Er sagt:

«Es besteht eine gewisse Zurückhaltung der Studierenden, sich mit kleinen Darlehensbeiträgen zu verschulden.»

Olivier Dinichert, Leiter der Abteilung Hochschulen und Sport des kantonalen Bildungsdepartements. zvg

Dinichert hat den Überblick über die Entwicklung der kantonalen Ausbildungsbeiträge. Ob und inwiefern die Revision einen direkten Einfluss auf die Abbruchquote von Aargauer Studierenden hat, kann er aber noch nicht sagen. «Dafür brauchen wir zuerst ein paar Jahrgänge, die ein Studium in Angriff nehmen», erklärt er.

Zwar sind seit Einführung des revidierten Gesetzes schon vier Jahre vergangen, die ausserordentliche Zeit während der Pandemie würde das Ergebnis aber verzerren. Im Herbst 2020 nahmen erheblich mehr Aargauerinnen und Aargauer ein Studium in Angriff als in den Vorjahren, sagt Dinichert – andere Möglichkeiten, etwa für ein Auslandsjahr, fehlten. Am höchsten sei der Anstieg der Studierendenzahlen bei den Phil-I-Fächern (sprachlich/historisch) gewesen. Gegenüber anderen Jahren fing ein Viertel mehr ein solches Studium an.

Insgesamt sei die Eintrittsquote von Aargauerinnen und Aargauern an den Hochschulen aber stabil. Rund 14’000 Aargauerinnen und Aargauer sind derzeit an einer Universität, einer Fachhochschule, einer Höheren Fachschule oder einer Pädagogischen Hochschule immatrikuliert.

Dank neuem Gesetz gab es während der Pandemie Notdarlehen

Das revidierte Stipendiengesetz habe indes nicht nur negative Auswirkungen auf die Studierenden, weiss der Abteilungsleiter. «Das Gesetz hat es uns ermöglicht, dass wir während der Pandemie unkompliziert zinslose Notdarlehen sprechen konnten.» 300'000 Franken wurden vom Kanton bereitgestellt, insbesondere um jenen zu helfen, deren Nebenjobs wegen der Coronamassnahmen wegfielen.

Die kantonale Sektion Stipendien hat Studierenden, die auf Kantonsbeiträge angewiesen sind, per E-Mail darauf aufmerksam gemacht. «Wir wollten verhindern, dass jemand sein Studium unterbrechen oder abbrechen musste, weil er oder sie in dieser Zeit nicht arbeiten konnte», sagt Dinichert. Die Darlehen wurden jeweils innerhalb von zwei Wochen nach Gesuchseingang zur Zahlung freigegeben.

Dennoch: Auch beim Kanton weiss man, dass die Anpassungen von 2018 Auswirkungen auf die finanziell schwächeren Studierenden haben können. Auch, wie sehr das Gesetz die Kantonsfinanzen schont oder belastet, will man wissen. «Wir haben ein grosses Interesse daran, die Effekte aus der Stipendiengesetzesrevision zu untersuchen», so Dinichert. Er verspricht, das werde man zum richtigen Zeitpunkt, coronabereinigt, in Angriff nehmen.

