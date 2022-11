Peer-Beratung für Menschen mit Hirnverletzungen im Aargau

Beratungsangebot Wenn plötzlich die Bilder an der Wand stören: Peer-Beratung bietet Menschen mit Hirnverletzungen einen Austausch an Cindy Koch aus Boswil erlitt mit 33 Jahren einen Hirninfarkt, der ihr Leben radikal veränderte. Gemeinsam mit der Vereinigung Fragile Aargau/Solothurn Ost bietet sie Betroffenen Gespräche an, die ihr selber damals gefehlt haben. Livia Häberling Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Cindy Koch (links) selbst von einer Hirnverletzung betroffen, ist eine von acht Beraterinnen. Ineke Irniger koordiniert das Angebot. Andrea Zahler

Das Gespräch ist fast geschafft, und dann diese listige Frage.

«Wie alt sind Sie?»

Cindy Koch stutzt. Geboren ist sie im April 1981, man schreibt November 2022. Laut wiederholt sie die Frage, «wie alt bin ich?», dann sagt sie: «Ich glaube, im April werde ich Zweiundvierzig.» Koch erlitt im Jahr 2014, bei der Geburt ihrer Tochter, einen Hirninfarkt. Seither ist ihr so manche Gewissheit abhandengekommen.

Vorbei sind die Zeiten, in denen sie zur Arbeit ging, einen Kuchen buk oder die Familienbuchhaltung erledigte. Heute bezieht Cindy Koch eine IV-Rente, versteht Backrezepte nicht mehr, und wenn sie sich zu einer Onlineüberweisung durchringt, kostet sie das zwei Stunden.

Und während sie davon erzählt, wird hörbar, dass für die Sprache dasselbe gilt. Koch lebt nicht mehr mit der Sicherheit, präzisen Ausdruck für ihre Gedanken zu finden. Ihre Formulierungen holpern. Es fehlen Worte. Manchmal stockt sie beim Reden – oder sie traut sich gar keine Antwort zu. «Wettsch du erkläre?», sagt sie einmal zu Ineke Irniger, die neben ihr im Café sitzt.

130'000 Betroffene leben in der Schweiz

Eine Hirnverletzung kann verschiedene Auslöser haben, Schlaganfälle, Hirnblutungen, Tumore oder Schädel-Hirn-Traumata gehören dazu. In der Schweiz leben 130’000 Menschen mit einer solchen Diagnose. Ineke Irniger gehört nicht zu ihnen, doch sie gehört zum Kreis der rund 300’000 Personen, die gemäss Fragile Suisse als direkte Angehörige mitbetroffen sind.

Irnigers Ehemann erlitt bei einem Unfall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Im Jahr 2017 wurde sie Mitglied bei Fragile Aargau/Solothurn Ost, einer Regionalvereinigung. Seit 2019 ist sie im Vorstand und lancierte die sogenannte Peer-Beratung mit. Nach dem Konzept, wie Fragile Suisse es ausgearbeitet hatte. Dabei erhalten Betroffene die Gelegenheit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Dasselbe gilt für Angehörige. Das Angebot existiert seit Herbst 2020.

Einzelaustausch statt Gruppengespräche

Fragile Aargau/Solothurn Ost bietet auch Selbsthilfegruppen an. Die Peer-Beratung richte sich dagegen an Personen, die sich einen geschlosseneren Rahmen wünschten, sagt Irniger. Grund dafür kann die Themenwahl sein, aber nicht nur, wie Cindy Koch erklärt. Zu jener Zeit, als sie sich ein offenes Ohr gewünscht habe, seien Gruppensitzungen nicht in Frage gekommen: «So viele Menschen und Geräusche, die ich nicht mehr filtern kann. Ich hätte den Gesprächen gar nicht folgen können.» Sie habe damals die Möglichkeit vermisst, sich mit einer Person auszutauschen, die ebenfalls eine Hirnverletzung erlitten hat und die Herausforderungen aus eigener Erfahrung kennt.

Jetzt gehört Cindy Koch zum Peer-Beratungsteam, und mit ihr sieben weitere Frauen und Männer. Zugeteilt erhalten sie die Ratsuchenden durch Ineke Irniger, die je nach Thema entscheidet, wer am passendsten scheint.

Bis anhin ist die Nachfrage überschaubar geblieben: Seit der Einführung des Angebots baten rund 15 Betroffene und eine Angehörige nach einem Austausch. Dies liege daran, dass das Angebot – während der Pandemie lanciert – noch zu wenige bekannt sei, vermutet Irniger.

Der Grossteil der Folgen bleibt verborgen

Cindy Koch sagt, der Austausch helfe auch ihr: «Ich habe mich verstanden gefühlt, weniger allein.» Menschen ohne Hirnverletzung könnten es «vermutlich kaum nachvollziehen», wie Betroffene sich fühlten.

Teilweise sind die Auswirkungen für Aussenstehende zumindest wahrnehmbar: etwa Lähmungen, Schluckstörungen, Sprach- und Sprechstörungen, Gleichgewichtsstörungen oder Zittern. Doch wenn Aufmerksamkeit, Belastbarkeit oder Orientierung fehlen, wenn das Gedächtnis eingeschränkt ist, der Antrieb fehlt oder Sinne und Wahrnehmung gestört sind, ist das von aussen nicht sichtbar. Von einem Berg an Folgen ist nur die Spitze zu erkennen.

Um eine dieser unsichtbaren Auswirkungen drehte sich der erste Austausch, den Cindy Koch im Rahmen der Peer-Beratung hatte. Eine Frau suchte Rat, weil sie sich nach der Rückkehr aus der Klinik zu Hause nicht mehr wohlfühlte. Koch sagt, sie habe dieses Gefühl gekannt: Sie habe damals ein ähnliches diffuses Unbehagen gespürt, bis sie das Problem erkannt habe: Bilder an den Wänden, ein Windrädchen in Garten: In ihrem Zuhause gab es zu viele Reize. Als sie entfernt waren, ging es besser.

Mit ihrer Erfahrung kann Cindy Koch anderen Betroffenen helfen. Und ein bisschen auch sich selbst.

Informationen zur Peer-Beratung von Fragile Aargau/Solothurn Ost sind hier zu finden oder per E-Mail an aargau@fragile.ch oder Telefon (056 442 02 60) erhältlich.

