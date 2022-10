CEO der Oel-Pool und Ruedi-Rüssel-Tankstellen über Benzinpreise

Benzinpreis Chef des grössten Tankstellenbetreibers der Schweiz: «Ich habe in meiner Laufbahn noch nie eine solche Instabilität erlebt» Ramon Werner ist CEO der Oel-Pool AG in Suhr, welche die Ruedi-Rüssel-Tankstellen betreibt. Wenn einer weiss, was Benzinpreise beeinflusst, dann er. Doch die Volatilität der vergangenen Monate erstaunt sogar ihn. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Ramon Werner ist CEO der Oel-Pool AG, welche die Ruedi-Rüssel-Tankstellen betreibt. Alex Spichale

Ramon Werner braucht am Telefon nur einen Anlauf, um sämtliche Fragen zu beantworten, die ihm die AZ per E-Mail zukommen liess. «Hören Sie: Benzinpreise sind, abgesehen von der Mineralölsteuer und der Mehrwertsteuer, von vier bis fünf Faktoren abhängig», sagt er.

Der CEO der Oel-Pool AG in Suhr betreibt die Ruedi-Rüssel-Tankstellen mit dem lachenden Elefanten. Seiner Einschätzung nach entwickeln sich Benzinpreise in diesem Jahr so volatil wie noch nie: «Das habe ich in meiner langjährigen Laufbahn noch nie erlebt», sagt er.

Tatsächlich werden Säulenschwankungen zu einem Teil vom Ölpreis bestimmt. Dieser ist abhängig von der Produktionsmenge, die grösstenteils von der Organisation der erdölexportierenden Länder (Opec) entschieden wird.

Tiefer Wasserstand hat die Preise im Sommer nach oben getrieben

Der zweite Faktor ist der Dollarkurs: Steigt der Dollar an, wird Benzin teurer, weil die meisten Schweizer Händler Treibstoff in Dollars einkaufen. Preise sind zudem von Frachtkosten und Produktionskosten abhängig. Beide sind in jüngster Zeit stark angestiegen: Die Schifffahrt auf dem Rhein war im Dürresommer wegen des tiefen Wasserstandes des Flusses stark eingeschränkt. Schiffe konnten nicht mehr vollgeladen werden, die Bahn war mit dem Transport von Rohöl zu den Raffinerien völlig überfordert.

Frachtkosten sind entsprechend auf bis zu 20 Rappen pro Liter gestiegen. Darüber hinaus handeln indes auch Raffinerien, die Rohöl zu Benzin und Diesel verarbeiten, mit gestiegenen Preisen: «Im tiefen Markt betrugen Produktionskosten 6 Rappen pro Liter. Mittlerweile sind es bis zu 34 Rappen», sagt Ramon Werner.

Diese Schwankungen, schätzt er, lassen sich mit der Energiewende erklären: Raffinerien in Europa investieren schon längst nicht mehr langfristig in ihre Infrastrukturen, weil sie damit rechnen, dass ihre Kapazitäten langfristig reduziert oder gar ganz eingestellt werden, weil die europäische Gesellschaft langsam, aber sicher aus den fossilen Energien aussteigt.

Regionale Unterschiede: Wettbewerb, aber auch Fixkosten

Regional kommen die Preisdifferenzen an der Säule vom Wettbewerb: Jede Firma hat unterschiedliche Rabattsysteme, um ihre Kunden anzubinden. So bieten einige Benzin zu Billigpreisen an, um mehr Kunden anzulocken.

Die regionalen Preisunterschiede haben aber auch mit den unterschiedlichen Fixkosten zu tun: In Städten und auf Autobahnen kostet Benzin generell mehr, in Städten beispielsweise aufgrund teurerer Mieten, bei Autobahnraststätten wegen der kantonalen Abgaben.

Und dann kommt vergangene Woche die Keule der Opec: Die erdölexportierenden Länder haben entschieden, die Produktion zu drosseln. Zwei Millionen Barrel pro Tag weniger, zwei Prozent der Gesamtproduktion. «Das wird auch zu höheren Säulenpreisen führen», sagt Ramon Werner. Allerdings könne er angesichts der Volatilität des vergangenen Dreivierteljahres keine Prognose für den November abgeben. «Mit dieser Unberechenbarkeit werden wir umgehen müssen.»

