Grossrätin kritisiert Beleuchtung - Kanton überprüft Kandelaber

Beleuchtung Stromfresser haben bald ausgedient: Nur noch LED-Strassenlampen auf Kantonsstrassen ausserorts bis 2027 Grünen-Grossrätin Isabelle Schmid kritisiert, dass der Kanton die Bevölkerung zum Sparen aufrufe, selber aber Strassenlampen betreibt, die viel Strom brauchen. Die Regierung entgegnet, nur ein sehr kleiner Teil der Kandelaber gehöre dem Kanton. Fabian Hägler 05.12.2022

Rund ein Viertel der Kandelaber des Kantons werden noch mit Natriumdampf-Hochdrucklampen betrieben. Gaetan Bally / Keystone

«Jede Kilowattstunde zählt»: Das sagte der Aargauer Energiedirektor Stephan Attiger, als der Kanton im Herbst seine Massnahmen gegen die Strommangellage vorstellte. Attiger rief auch die Bevölkerung zum Sparen auf, seit einigen Wochen läuft dazu eine Kampagne. Vor diesem Hintergrund sei es verwunderlich, dass «viele Strassenleuchten an Kantonsstrassen noch nicht auf LED umgerüstet wurden», kritisiert Grünen-Grossrätin Isabelle Schmid.

Weiterhin würden nächtelang «Strassen und Kreisel wie Fussballstadien beleuchtet, auch wenn kaum ein Fahrzeug oder Fussgänger in der Nacht die Strasse benutzen», schreibt sie in einer Interpellation. Zudem würden Aussagen aus der Bevölkerung ignoriert, dass das Licht zu hell sei und störend auf den Schlaf wirke.

Stromfresser-Lampen ersetzen oder umrüsten?

Schmid wollte vom Regierungsrat unter anderem wissen, wie viele Strassenleuchten mit Natriumdampflampen noch auf Kantonsstrassen stehen und wie gross deren Anteil an allen kantonalen Strassenlampen sei. Weiter fragte sie in einer Interpellation, ob der Kanton diese alten Lampen, die viel Strom brauchen, entfernen oder auf die sparsame LED-Technologie umrüsten wolle.

Grünen-Grossrätin Isabelle Schmid kritisiert die Beleuchtung der Kantonsstrassen. Stefanie Garcia Lainez

Schmid regte auch an, dass Lampen auf Kantonsstrassen nachts abgeschaltet werden sollten, wie dies einige Gemeinden auf Innerortsstrecken jetzt schon praktizierten. Sie fragte, wie lange eine Abschaltung dauern könnte und wie gross das Sparpotenzial wäre.

Kanton ist nur für einen kleinen Teil der Strassenlampen verantwortlich

Die Regierung hält fest, der Kanton sei nur für die Beleuchtung der Ausserortsstrecken verantwortlich. Entsprechend klein ist die Zahl der Lampen im Besitz des Kantons: Derzeit sind an 101 Kreuzungen insgesamt 969 sogenannte Leuchtpunkte in­stalliert. 697 dieser Kandelaber, oder 72 Prozent aller Kantonsleuchten, sind bereits auf LED umgerüstet. 272 Strassenleuchten, oder 28 Prozent, werden noch mit Natriumdampf-Hochdrucklampen betrieben.

Demgegenüber stehen an Innerortsstrecken der Kantonsstrassen im Aargau geschätzte 15'000 Leuchtpunkte. Mehr als 90 Prozent aller Leuchten an Kantonsstrassen befinden sich damit in der Verantwortung der Gemeinden. Seit dem 1. Januar zahlt der Kanton eine Abgeltung für Lampen an Kantonsstrassen innerorts.

Im ersten Beitragsjahr für die Beleuchtungsentschädigung wurden laut Regierung rund 5'000 Lampen, also ein Drittel der Leuchtpunkte, mit LED gemeldet. Wie viele Lampen entlang von Gemeindestrassen stehen, und mit welcher Technologie sie betrieben werden, lässt sich laut Regierung nicht abschätzen.

Beleuchtung wird bei Sanierungen umgerüstet

Seine eigenen Beleuchtungsanlagen rüste der Kanton laufend auf LED um, heisst es in der Antwort auf Schmids Interpellation weiter. Das geschehe normalerweise im Zusammenhang mit Sanierungen an Kantonsstrassen. Dabei werde die aktuelle Beleuchtungssituation analysiert und gegebenenfalls angepasst. Wird dabei festgestellt, dass die Beleuchtung nach heutigen Normen nicht mehr nötig ist, werden die überflüssigen Strassenlampen entfernt.

Weil die Lampen zusammen mit Sanierungsprojekten ersetzt werden, «wird die komplette Umrüstung auf LED noch ein paar Jahre in Anspruch nehmen», schreibt der Regierungsrat. In fünf Jahren dürften auf den Kantonsstrassen ausserorts demnach fast nur noch LED-Leuchten in Betrieb sein.

In den nächsten zwei Jahren werden alle Ausserorts-Lampen überprüft

Die Regierung hält fest, Kantonsstrassen würden ausserorts nur dort beleuchtet, wo das für die Verkehrssicherheit nötig sei. Dort sorge ein Dimmstufenprofil für reduzierte Beleuchtung in verkehrsschwächeren Zeiten. Die Reduktion erfolgt in Abhängigkeit zum Verkehrsaufkommen, Fahrplan des öffentlichen Verkehrs und Wochentag.

In den nächsten zwei Jahren sollen alle Ausserortsleuchten an Kantonsstrassen auf ihre Notwendigkeit überprüft werden. Dabei will der Kanton «die Möglichkeiten zur Betriebsoptimierung bis zur Dunkelschaltung zu bestimmten Zeiten analysieren». Einzelne, nicht zwingend nötige Strassenlampen könnten auch entfernt werden.

Abschaltung würde bis zu 35 Megawattstunden sparen

Die 1'000 Kandelaber an Kantonsstrassen ausserorts verbrauchen 250 Megawattstunden (MWh) Strom pro Jahr. Wo eine Abschaltung möglich wäre, dürften es in der Regel etwa vier Stunden – von 1 Uhr nachts bis 5 Uhr morgens – sein. Eine vollständige Abschaltung in der verkehrsschwächsten Zeit brächte eine Einsparung von 10 bis 15 Prozent, oder 25 bis 35 MWh.

Bei der Schätzung ist gemäss Regierung berücksichtigt, dass nicht alle 1'000 Lampen abgeschaltet werden können, «weil zum Beispiel Autobahnanschlüsse immer ein gewisses Verkehrsaufkommen haben und eine komplette Dunkelschaltung aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht möglich ist».

