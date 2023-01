Konkurswelle fegt durch Aargauer Gastrobranche

Beizensterben Konkurswelle fegt durch die Aargauer Gastro-Branche – doch es gibt auch positive Zeichen Die Beizenlandschaft schrumpft im Aargau so stark wie in fast keinem anderen Kanton. Dennoch sagt der oberste Aargauer Wirt, der Gastronomie in der Region gehe es gut. Wie er sich die vielen Konkurse erklärt – und was ihn zuversichtlich stimmt. Mark Walther, Tim Naef und Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Die Trattoria-Pizzeria Warteck in Klingnau verzeichnete innerhalb eines Jahres gleich zwei Konkurse. Philipp Zimmermann

Seit fast drei Jahren fürchtete sich die Schweiz vor ihr, nun ist sie da: die Konkurswelle bei Restaurants, Bars und Clubs. Im letzten Jahr wurden in der Schweiz erstmals weniger Gastronomiebetriebe gegründet, als Konkurs gingen. Im Aargau war das Defizit besonders gross: Die Gastro-Szene ist um 106 Betriebe ärmer geworden. Nur das Tessin weist eine negativere Bilanz aus (minus 126 Betriebe).

Die Branche schrumpfte in allen Landesteilen. Die Ausnahme bildet eine Gruppe von fünf Kantonen, in denen die Neugründungen die Konkurse überwogen. Dazu gehören die beiden Aargauer Nachbarn Baselland (plus sechs Betriebe) und Zürich (plus 38).

50 Prozent mehr Konkurse als im Vorjahr

Der Aargau verzeichnete bereits 2021 mehr Konkurse als Neugründungen. Die Zahl der Konkurse lag auf dem Niveau von 2007. Damals nahm die Finanzkrise ihren Lauf. 2022 nahmen die Schliessungen aber nochmals um fast 50 Prozent zu. Die Neugründungen gingen um 15 Prozent zurück. Letztlich standen 240 Konkurse 134 Gründungen gegenüber. Das geht aus Handelsregisterdaten hervor, die das Institut Crif gesammelt und die diese Zeitung ausgewertet hat.

Der Präsident des Verbandes der Aargauer Hotellerie und Gastronomie, Bruno Lustenberger, sieht sich durch die Zahlen bestätigt: «Wir haben immer gesagt, dass die Konkurse kommen werden.» Dass es den Aargau härter trifft als andere Kantone, führt er auf die Unterstützung durch die Aargauer Regierung während der Hochphase der Pandemie zurück. Diese sei sehr gut gewesen – besser als in praktisch allen anderen Kantonen.

Die Finanzhilfen hatten aber zur Folge, dass auch Betriebe überlebten, die nicht rentabel waren. Manch einer konnte den Konkurs hinauszögern. Doch damit ist es seit dem 30. Juni 2022 vorbei. Hilfsgelder kann man seit dann im Aargau nicht mehr beantragen. «Jeder muss sein Geld wieder selber verdienen», sagt Lustenberger.

Die Teuerung macht aber genau das schwierig. Nicht alle Betriebe können die Preise ohne weiteres erhöhen. Die Grenze ist laut Lustenberger dann erreicht, wenn die Gäste aus diesem Grund nicht mehr kommen. Mitarbeiterintensive Betriebe hätten es doppelt schwierig. Sie müssen höhere Löhne bezahlen – «weit über dem Mindestlohn» – sonst finden sie im anhaltenden Fachkräftemangel kein Personal.

Die Krisen kumulieren sich

Zu den personalintensiven Bereichen gehört die gehobene Gastronomie. Mit dem «Rosmarin» in Lenzburg und dem «Loohof» in Oftringen kündigten letztes Jahr zwei Betriebe mit 15 «Gault-Millau»-Punkten die Schliessung an. Weniger mit diesem Problem konfrontiert sehen sich neuere Gastro-Angebote wie Pop-up-Restaurants. «Bei neueren Konzepten schaut man eher, dass man weniger Mitarbeiteraufwand hat», sagt Lustenberger.

Mit einem weiteren Problem kämpfen die Beizen auf dem Land. Laut Lustenberger brechen ihnen Umsätze durch Vereine weg, die weniger einkehrten. In den Städten und Agglomerationen seien die Betriebe hingegen kaum abhängig von dieser Einnahmequelle.

Bruno Lustenberger: Die Aargauer Gastronomie ist gesund. Mathias Förster

Zahlen schlimmer als die Realität

Mehrere Krisen zur gleichen Zeit, rekordmässig viele Konkurse – man könnte ein düsteres Bild der Gastro-Szene malen. Offensichtlich haben sich die meisten Betriebe aber schnell von der Coronamisere erholt. Lustenberger sagt: «Der Aargauer Gastronomie geht es gut.» Die Betriebe seien extrem gut frequentiert und es fänden wieder Anlässe statt.

In der Spitzengastronomie befindet sich der Aargau zudem im Aufwind. Das «Skin’s» in Lenzburg erhielt auf Anhieb 15 «Gault-Millau»-Punkte und als erstes Restaurant im Aargau zwei Michelin-Sterne. Wobei man dieses Beispiel laut Lustenberger betriebswirtschaftlich nicht verallgemeinern darf, weil der Gourmettempel der Skinmed-Klinik angegliedert ist. «Rosmarin»-Wirt Philipp Audolensky will nach der Schliessung Ende April weitermachen und sucht ein geeignetes Objekt, in dem er seine Pläne realisieren kann.

«Die Wirte können heute rechnen»

Lustenberger geht davon aus, dass der Höhepunkt der Konkurswelle erreicht ist. Die Entwicklung hänge aber natürlich davon ab, was weltpolitisch passiere. Die Betriebe machten sich fit und seien bedacht, jeden Franken sinnvoll einzusetzen. «Die Wirte können heute rechnen», sagt er. Hebel seien vorhanden, um auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren: die Öffnungszeiten verkürzen, das Angebot überdenken. Man müsse kreativ sein und das sei vielleicht gar nicht so schlecht.

Von der Politik erwartet Lustenberger kein Eingreifen. «Wir haben wieder Courant normal. Wir müssen selber schauen, wie wir über die Runden kommen.» Den Fachkräftemangel könne die Politik nicht beheben, dieser betreffe auch andere Branchen.

Die tiefe Zahl der Gründungen alarmiert den Gastro-Aargau-Präsidenten nicht. «In zwei, drei Jahren haben wir wieder mehr Neueröffnungen.» Derzeit wirke Corona noch im Hintergrund und auch wegen des Kriegs sei die allgemeine Einstellung eher negativ. Dazu kommt der anhaltend starke Franken. Aber: «Irgendwann gewöhnt man sich daran», ist sich Lustenberger sicher.

Positiv stimmen ihn ausserdem die Lehrlingszahlen. Bei den Köchinnen und Köchen sei es das beste Jahr seit langem gewesen. Für das aktuelle Jahr sehe es ebenfalls gut aus.

Corona, Fachkräftemangel, neue Projekte: Die Gründe für die Schliessungen

Im letzten Jahr mussten viele Aargauer Restaurants schliessen, nicht immer handelte es sich um einen Konkurs. Die Gründe, warum Betriebe geschlossen wurden, sind unterschiedlich. Fünf Beispiele aus dem Aargau zeigen, wie es dazu kam:

Die Firma Marco Polo, der bereits verschiedene Lokalitäten im Aargau gehörten, übernahm Ende 2020 das Restaurant Schützenstube in Buchs. Dann änderte sich die Lage wegen Corona: In den ersten Monaten durfte das Lokal gar nicht öffnen. Als die Betreiber dann loslegen konnten, verhielten sich viele Gäste zögerlich. Das Virus verängstige sie, besonders die älteren Gäste blieben fern. Auf Anfrage im Oktober erklärte Managing Director René Holenweger: Der erwartete Umsatz wurde nicht erreicht, man gebe Buchs nun auf, weil es zu weit von den anderen Gaststätten der Firma im Freiamt entfernt sei. Für den Betrieb sei dies zu aufwendig.

Am 19. März 2023 beendet Christophe «Kiki» Martin seine 13-jährige Tätigkeit als Betreiber der Speisewirtschaft Zum Blauen Engel in Rüfenach. Hauptgrund sei, dass er in der schwierigen Situation rund um den Fachkräftemangel kein neues Team mehr aufbauen möchte, erklärt der 59-Jährige damals gegenüber dieser Zeitung.

Anfang April hat Maya Lukas mit «Maya’s Holiday Flavours» ihr eigenes Lokal in Brugg eröffnet. Knapp acht Monate später schloss es bereits wieder. Nicht etwa, weil die Gäste fehlten. Lukas widmete sich einem neuen Projekt. Die Geschäftsführerin und Küchenchefin erklärte damals: «Ich wurde von den Eigentümern des ‹Surbtal Bistro› angesprochen, ob ich das Lokal in Endingen nicht übernehmen möchte.» Diese Chance habe sie gepackt – das neue Restaurant biete einige Vorteile gegenüber dem Brugger Standort, beispielsweise mehr Aussenplätze.

Aus auch für das Restaurant Du Nord in Baden. Das Wirtepaar wusste, dass das Haus, in dem sich das Restaurant befindet, verkauft werden soll. Weil es die Unsicherheit nicht mehr länger aushielt, kündigte es selbst. Jedoch mit der leisen Hoffnung, das Gebäude an der Haselstrasse selbst kaufen zu können. Anfang Mai war endgültig klar, dass sie den Zuschlag für den Kauf nicht erhalten. Das Restaurant wurde im Oktober wieder eröffnet – als Pizzeria il Peperone.

Das Bezirksgericht Zurzach hatte Mitte Jahr das Konkursverfahren für die «Warteck» mangels fehlender finanzieller Mittel eingestellt. Die Trattoria-Pizzeria im Klingnauer Städtchen musste so innerhalb von einem Jahr zwei Konkurse verzeichnen. Der Wirt hatte mit seinem Bruder den Betrieb erst Anfang 2022 wiedereröffnet.

