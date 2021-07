Beizen Nach Boykott-Drohung von Gastro-Aargau-Präsident: Covid-Zertifikat spaltet Aargauer Wirte Eine Umfrage unter Aargauer Wirtinnen und Gastrounternehmern zeigt: Die Ansichten zum Zertifikat gehen weit auseinander, einen Boykott – wie dies Gastropräsident Bruno Lustenberger angekündigt hatte – würde aber niemand unter den Befragten mittragen. Ann-Kathrin Amstutz 31.07.2021, 05.00 Uhr

Wie stehen die Aargauer Beizer zu einer Covid-Zertifikatspflicht? Sehr unterschiedlich, wie die Umfrage der AZ zeigt. Ein Boykott geht aber fast allen zu weit. Christian Beutler / KEYSTONE

Mit einer Boykott-Drohung erregte Gastro-Aargau-Präsident Bruno Lustenberger diese Woche Aufsehen: «Ein Grossteil der Aargauer Wirtinnen und Wirte werden das Covid-Zertifikat nicht einführen», sagte er gegenüber Tele M1. Nicht einmal dann, wenn die Politik eine Zertifikats-Pflicht für Restaurantbesuche verordnen würde.

Die AZ-Umfrage zeigt: Längst nicht alle Beizer unterstützen ein Boykott

Sind die Aargauer Beizer wirklich so klar gegen das Covid-Zertifikat? Eine Umfrage der AZ zeigt: Längst nicht alle sind mit Lustenberger einverstanden. Zum Beispiel Robin Deb Jensen, der gemeinsam mit seiner Frau das Restaurant Müli in Mülligen führt. Er sagt: «Einen Boykott lehnen wir grundsätzlich ab.» Wenn sie das Restaurant sonst schliessen müssten, würden sie eine Zertifikatspflicht bevorzugen: «Da müssen wir ganz klar unser Geschäft schützen.»

Gastro-Unternehmer Robin Deb Jensen von der Müli in Mülligen. Britta Gut

Vorbehaltlos für die Pflicht aussprechen mag sich Jensen aber auch nicht. Persönlich befürwortet er die Impfung und hält sie für einen Akt der Solidarität. Gleichzeitig hat er Bedenken, ob der Aufwand für die Zertifikatskontrolle tragbar ist: «Es kommt darauf an, ob es schlaue digitale Lösungen gibt – etwa, dass schon bei der Reservation ersichtlich ist, ob jemand ein Zertifikat hat oder nicht.»

Für manche ist das Zertifikat die ultimative Lösung

Mittlerweile bekommt Jensen wieder sehr viele Anfragen für Caterings oder Hochzeiten. Da beobachtet er eine Polarisierung bei den Gästen: «Die einen wollen nur kommen, wenn alle im Restaurant ein Zertifikat haben. Für die anderen dagegen ist Bedingung, dass es kein Obligatorium gibt.»

Ebenso weit gehen die Meinungen unter den Wirtinnen und Wirten auseinander, wie Jensen sagt: «Manche sind sicher, dass das Zertifikat die absolute Lösung ist. Andere sind hin- und hergerissen wie ich, und die Dritten tendieren zum Boykott.»

«Aus wirtschaftlicher Sicht dafür, aus menschlicher Sicht dagegen»

Gault-Millau-Koch Manuel Steigmeier vom Restaurant Fahr. Severin Bigler

Zur Gruppe der Zwiegespaltenen gehört Manuel Steigmeier. Der Gault-Millau-Koch führt zusammen mit seiner Partnerin das Restaurant Fahr in Künten-Sulz. Aus betrieblicher Sicht wäre eine Zertifikat-Pflicht klar vorteilhaft, so Steigmeier: «Jeder Wirt wünscht sich, nur gesunde Gäste zu haben und langfristig planen zu können.» Das gelte auch im Hinblick auf das Wintergeschäft: «Dass Weihnachtsessen stattfinden können, wäre für uns wichtig», so Steigmeier.

Aus menschlicher Sicht sieht er das Zutrittsverbot für Gäste ohne Zertifikat aber kritisch: «Können wir die Gesellschaft in zwei Teile spalten? Können wir jemandem den Zutritt zum Restaurant verweigern, weil er eine andere Ansicht zur Impfung hat?» Mit dieser Vorstellung hat Steigmeier grosse Mühe. Letztlich komme es auf die pandemische Situation an und darauf, wie viele Menschen das Zertifikat wirklich nutzen würden, meint Steigmeier.

«Ich glaube nicht, dass bei einem Boykott alle mitziehen würden»

Denise und Gian Riederer vom Restaurant Schartenfels.

Walter Schwager

Auch Denise und Gian Riederer vom Restaurant Schloss Schartenfels in Wettingen wollen nicht, dass sie nur noch Gäste mit Zertifikat empfangen dürfen. Gian Riederer fände eine Zertifikatspflicht unfair, und Denise Riederer sagt: «Die Menschen sollen selbst entscheiden.» Sie selbst sieht allerdings nur Vorteile im Zertifikat – solange es freiwillig ist.

Doch Lustenbergers Ansage geht für Riederers zu weit: «Ich sehe nicht, was ein Boykott bringen würde», sagt Gian Riederer. «Es müssten alle mitziehen. Ich glaube nicht, dass sich alle dazu bewegen lassen würden.» Auch die Schartenfels-Wirte nicht: Als Alternative zu einer Schliessung, oder wenn der Grossteil der Leute geimpft ist, können sie sich eine Zertifikatspflicht vorstellen.

René Holenweger, Geschäftsführer der Gastrogruppe «Marco Polo».

Nora Güdemann

Dem schliesst sich René Holenweger an. Für den Geschäftsführer der Gastrogruppe Marco Polo mit Betrieben in Bremgarten und Wohlen wäre die Zertifikatspflicht das letzte Mittel, um eine erneute Schliessung zu verhindern. Für den Moment sagt er aber klipp und klar: «Ich sehe keine Vorteile in einer Zertifikatspflicht.» Die Kundschaft zu limitieren, würde jetzt alles noch schwieriger machen.

Alle Befragten würden Zertifikatspflicht einer Schliessung vorziehen

Die Ansichten zu Sinn und Unsinn des Covid-Zertifikats divergieren stark, auch bei den Aargauer Beizern. Doch müssten sie zwischen Schliessung und Zertifikatspflicht wählen, würden sich alle Befragten für das Zertifikat entscheiden. Auch jene, die mit Lustenbergers Position sympathisieren.