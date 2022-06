Bausektor Holcim will Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit werden: Wie die Firma in Siggenthal am Zement der Zukunft arbeitet Nur gerade sechs Zementwerke zählt die Schweiz. Diese aber sind für über 6 Prozent der CO 2 -Emissionen des Landes verantwortlich. Holcim zeigt nun erstmals auf, wie man bis 2050 klimaneutrale und vollständig rezyklierbare Baustoffe herstellen will. Das Werk in Siggenthal spielt dabei eine zentrale Rolle. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Holcim-Werk in Siggenthal ist eines der Vorreiterwerke von Holcim. Hier wird intensiv darauf hingearbeitet, dass man bis 2050 klimaneutral Zement produzieren kann. Valentin Hehli

Die Zementindustrie muss nachhaltiger werden, denn sie gehört zu den grössten CO 2 -Verursachern des Landes. Rund 6,5 Prozent des gesamten CO 2 -Ausstosses, der hierzulande auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist, verantwortet die Zementindustrie. Nehmen wir die Zahlen von 2019, so verursachten die drei Zementhersteller (insgesamt sechs Werke) rund 2,4 Millionen Tonnen CO 2 (das Landestotal lag bei rund 37 Millionen Tonnen).

Simon Kronenberg, CEO Holcim Schweiz. Valentin Hehli

Holcim ist als Betreiber von drei Werken der grösste Player im nationalen Zementmarkt und stellt in diesen jährlich rund 2,5 Millionen Tonnen Zement her (Marktanteil rund 50 Prozent). Die Ziele, die der Weltkonzern verfolgt, sind so hochgesteckt wie eindeutig: «Wir wollen bis 2050 klimaneutrale und vollständig rezyklierbare Baustoffe verkaufen», sagt Simon Kronenberg, Geschäftsführer von Holcim Schweiz.

Die Branche habe schon viel gemacht, um nachhaltiger zu werden. So habe sie ihren CO 2 -Ausstoss seit 1990 schon um rund 40 Prozent oder 1,6 Millionen Tonnen reduziert. Aber Kronenberg geht weiter und sagt: «Wir sind der Ansicht, dass wir relativ kurzfristig noch einmal rund 20 Prozent unserer Emissionen einsparen können.»

Reduktion des Klinkeranteils ist von grosser Bedeutung

Dafür setzt Holcim auf drei Säulen: energieeffiziente Anlagen, erneuerbare Energien und klimafreundliche Logistik. Um die Energieeffizienz zu erhöhen, ist die Reduktion des Klinkeranteils von grosser Bedeutung. Um das zu verstehen, gibt Thomas Brühlmann, Werkleiter in Siggenthal, eine kleine Einführung in die Zementproduktion und ihre Eigenheiten. Und zwar genau dort, wo einer der wichtigsten Prozesse in einem Zementwerk abläuft, in unmittelbarer Nähe des Drehrohrofens.

Thomas Brühlmann, Werkleiter in Siggenthal, erklärt, wie Zement einst gemacht wurde und wie man heute arbeitet. Valentin Hehli

Gut zu wissen Was ist der Unterschied zwischen Zement und Beton? Bei über 1450 Grad werden in den Drehrohröfen Kalkstein und Mergel erhitzt. Dabei löst sich CO 2 aus dem Gestein und es entsteht der sogenannte Klinker. In der klassischen Zementproduktion wird der Klinker mit Gips aufgemahlen und zu Zement verarbeitet. Mischt man sodann den Zement mit Sand, Kies und Wasser, entsteht Beton. Pro Jahr werden in der Schweiz fast 40 Millionen Tonnen Beton verbaut. (sel)

Im Herzstück einer jeden Zementfabrik wird der wichtigste Bestandteil des Zements, der Klinker, bei Temperaturen von über 1450 Grad gebrannt. Auch in mehreren Metern Entfernung ist die Hitze deutlich spürbar und der Schweiss drückt aus den Poren. Allerdings ist nur etwa ein Drittel des freigesetzten Kohlendioxids auf die für die Heizung des Ofens verwendeten Brennstoffe zurückzuführen.

Der Drehrohrofen ist das Herzstück eines jeden Zementwerks. In diesen wird Kalkstein gebrannt und es entsteht der Grundstoff des Zements: der Klinker. Valentin Hehli

Brühlmann erklärt: «Beim Brennprozess wird das im Kalkstein gebundene CO 2 freigesetzt. Es ist für rund zwei Drittel der Emissionen verantwortlich.» Anders gesagt: Selbst wenn der Ofen dereinst mit Wasserstoff befeuert würde, wäre der grösste CO 2 -Treiber damit immer noch nicht eliminiert. Und wenn man die Menge von 520 Kilogramm CO 2 , die bei der Produktion von einer Tonne Zement freigesetzt werden, substanziell reduzieren will, so ist klar, dass es sich lohnt, beim Klinker anzusetzen.

Vorgespannte Carbonfasern anstelle Klinker

Nun ist es Holcim als erstem Zementhersteller gelungen, einen komplett klinkerfreien Zement zu fertigen, der mittels vorgespannter Carbonfasern gleiche, wenn nicht noch bessere Eigenschaften aufweist als traditioneller Zement. Schon heute aber wird in fast allen von Holcim angebotenen Zementsorten Klinker teilweise substituiert.

Etwa durch Hüttensande, die bei der Produktion von Roheisen als Abfallprodukt anfallen. Oder Flugasche, die moderne Kohlekraftwerke beim Verbrennen von Steinkohle aus den Rauchgasen filtern. So sei es Holcim gelungen, dass man, über sämtliche Produkte betrachtet, den tiefsten Klinkeranteil aller Zementhersteller in der Schweiz ausweise, wie CEO Kronenberg ausführt.

Tausende Tonnen Plastikabfälle werden jährlich bei der Neuen Plastrec AG aufbereitet, um sie dann zu verfeuern. Valentin Hehli

Zur Erhöhung der Energieeffizienz werden aber auch alternative Brennstoffe für das Aufheizen des Drehrohrofens verwendet. Der Bedarf ist riesig. Allein in Siggenthal verfeuern sie pro Tag 360 Tonnen Brennstoff. Aber statt Braunkohle und Schweröl braucht man heute bereits zu rund 50 Prozent Trockenklärschlamm oder Industrie- und Gewerbeabfälle für das Befeuern.

Nachholbedarf bei alternativen Brennstoffen

Diesbezüglich hat Holcim in Siggenthal mit Sicherheit Nachholbedarf, wie ein Blick nach Wildegg zur Konkurrenz zeigt. Dort hat Jura-Cement bereits über 80 Prozent auf alternative Brennstoffe umgestellt. Bis 2035 will Holcim in seinen drei Werken in der Schweiz den Anteil alternativer Brennstoffe denn auch auf über 85 Prozent erhöhen.

Gerade einmal fünf Mitarbeitende sind für die Aufbereitung des Plastikabfalls zuständig. Valentin Hehli

Dafür hat man in Siggenthal hinter dem eigentlichen Zementwerk eine Art Recyclingstrasse aufgebaut. Dort wird zum Beispiel der Klärschlamm aus der Abwasseraufbereitungsanlage Würenlingen getrocknet. Oder weiter hinten, unweit der nicht mehr gebrauchten Schweröltanks, bereitet die Neue Plastrec AG, eine Tochtergesellschaft von Holcim, Industrieabfälle auf.

Die Schweröltanks im Hintergrund werden nicht mehr gebraucht. Wird konventionell gefeuert, dann mit Braunkohle. Valentin Hehli

Ebenfalls in den Bereich Energieeffizienz fällt zudem die Umstellung auf erneuerbare Energien. So hat man in Siggenthal 2019 die damals grösste Fotovoltaikanlage im Kanton in Betrieb genommen, die jährlich über 2,3 Gigawattstunden Strom produziert und damit rund 5 Prozent des Energiebedarfs des Werks deckt. Auch die Wärmerückgewinnung spielt in dem Bereich eine wichtige Rolle. Damit werden etwa der Klärschlamm getrocknet oder rund 100 Haushalte in der Gemeinde Würenlingen versorgt.

Drei elektrische Betonmischfahrzeuge

Zu guter Letzt kann auch im Bereich Logistik gespart werden. «Schon heute transportieren wir über 40 Prozent des Zements mit der Bahn», sagt Kronenberg. Und man sei intensiv dabei, diesen Anteil noch weiter zu erhöhen. Ausserdem sei Holcim der erste Baustoffhersteller, der drei elektrische Betonmischfahrzeuge im Einsatz habe.

Im Kontrollzentrum wird die ganze Anlage überwacht. Mike Suter (rechts) überwacht die ersten Tests mit den kleinen E-Kippern. Valentin Hehli

Darüber hinaus werden in naher Zukunft die zwei gigantischen Kipper im Steinbruch durch 13 elektrische Fahrzeuge ersetzt. Diese werden das Gestein dann autonom zum Vorbrecher fahren, wo die Gesteinsbrocken ein erstes Mal verkleinert werden.

Um die Batterielast möglichst gering zu halten, setzt man auf kontinuierliches Aufladen während des Entladens der E-Kipper. So sind die Distanzen zwar klein, die mit einer Ladung zurückgelegt werden können, zugleich aber das Batteriegewicht gering. «Ein Tesla hat viermal mehr Strom an Bord als unsere E-Kipper», sagt Mike Suter, der das Projekt leitet. So werden jährlich 300’000 Liter Diesel eingespart.

«Wir sind so etwas wie das Testlabor für die ganze Gruppe»

Holcim macht zwar nur rund 3 Prozent seines Umsatzes von fast 27 Milliarden Franken (2021) in der Schweiz. Die Bedeutung des Standortes ist für den Weltkonzern aber fast nicht zu überschätzen. CEO Kronenberg sagt: «Wir sind so etwas wie das Testlabor für die ganze Gruppe und Siggenthal steht exemplarisch für die Innovationskraft des Schweizer Markts.»

Um die Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit halten zu können und den Standort Schweiz trotz hoher Produktionskosten weiter zu stärken, plant das Unternehmen, in den nächsten zehn Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag zu investieren. Natürlich auch in Siggenthal, dem grössten Werk von Holcim Schweiz.

Wieso die Schweiz in Sachen Kreislaufwirtschaft weiter ist als die meisten anderen Länder

Grosse Bedeutung im Bereich Nachhaltigkeit hat auch für die Baubranche die Kreislaufwirtschaft, das heisst das Recycling. Alleine im Schweizer Bausektor fallen jährlich über 70 Millionen Tonnen Bauabfälle an. Damit ist der Bausektor der mit Abstand grösste Abfallverursacher, klar vor Siedlungsabfällen (rund 6 Millionen Tonnen) und biogenen Abfällen (rund 5 Millionen Tonnen).

Zugleich eröffnet sich dadurch ein riesiges Potenzial für Einsparungen, wenn man dieses Material wiederverwenden kann. Bereits heute wird in der Schweiz zum Beispiel 85 Prozent des Betons recycelt. Damit ist die Recyclingquote höher als bei Papier (82 Prozent) oder PET (81 Prozent).

Essenziell wichtig ist dabei das regulatorische Umfeld, wie Simon Kronenberg, CEO Holcim Schweiz, sagt. Die Schweiz hat auch hier vieles richtig gemacht: Während früher vorgeschrieben wurde, welche Komponenten verwendet werden müssen, steht heute die Leistung bezüglich Dauerhaftigkeit und Festigkeit im Vordergrund.

Dass die Schweiz auch im Bereich Baustoffrecycling eine Vorreiterrolle einnimmt, liegt auch an ihrer Kleinheit. An der Nähe und dem Zusammenspiel von Wissenschaft, Industrie und Behörden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen