Der Kanton investiert 164 Millionen in die Strasseninfrastruktur

Bauprogramm 2023 Kanton verbaut 164 Millionen Franken für die Strasseninfrastruktur – deutlich weniger als noch im letzten Jahr 220 Millionen Franken umfasste das kantonale Strassenbauprogramm 2022, für das laufende Jahr sind rund ein Viertel deutlich tiefere Ausgaben geplant. Die Arbeiten an der «Pont Neuf» in Aarau und an der Ostumfahrung Bad Zurzach stehen vor dem Abschluss, Anfang Oktober soll die Sanierung der Nordumfahrung Bad Zurzach starten. 12.01.2023, 13.23 Uhr

Im Jahr 2023 sind rund 164 Millionen Franken an Gesamtinvestitionen in die Kantonsstrasseninfrastruktur im Aargau vorgesehen, für das Jahr 2022 waren es noch 220 Millionen Franken. Laut Mitteilung des Kantons entfallen davon 92 Millionen Franken auf den Neubau, die Umgestaltung und die Verbesserung der Verkehrssicherheit von Kantonsstrassen.

Für den Werterhalt von Strassen, Brücken und Tunnel werden 59 Millionen Franken eingesetzt. Für gesetzlich vorgeschriebene Lärmsanierungsmassnahmen sind sieben Millionen Franken geplant und der Ausbau des kantonalen Veloroutennetzes ist mit sechs Millionen Franken veranschlagt.

Der Bau der neuen Aarebrücke Pont Neuf soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Drei Grossprojekte werden abgeschlossen

Die Schlussarbeiten an der Ostumfahrung Bad Zurzach und an der Aarebrücke Aarau (Pont Neuf) können 2023 abgeschlossen werden. Die Sanierung der Kantonsstrasse im Bereich Schadenmühle in Baden kann, je nach Witterungsbedingungen, ebenfalls noch 2023 abgeschlossen werden.

Bei der Neugestaltung des Abschnitts Aarau–Buchs–Suhr können die Bauarbeiten im Teilprojekt 1 Buchserstrasse voraussichtlich im Herbst beendet und anschliessend die Arbeiten im Teilprojekt 2 Knoten Bavaria gestartet werden.

Anfang Oktober 2023 sollen zudem die Bauarbeiten zur Sanierung der Nordumfahrung Bad Zurzach starten.

Ostumfahrung Bad Zurzach soll ebenfalls noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. zvg

Mittlere und kleinere Projekte in allen Regionen

Mittlere und kleinere Bau- und Instandsetzungsprojekte werden in allen Regionen des Kantons umgesetzt. So beginnen zum Beispiel die Bauarbeiten in Gebenstorf an der Landstrasse/Vogelsangstrasse, in Zeiningen an der Juchgasse, zwischen Aettenschwil (Sins) und Abtwil an der Sinserstrasse sowie voraussichtlich in Seon an der Egliswilerstrasse inklusive Ersatz der Aabachbrücke.

Seon: Die marode Aabachbrücke an der Seoner Egliswilerstrasse soll ersetzt werden. Fritz Thut / WOZLZB

Im Rahmen der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes wird der Umbau von Bushaltestellen/-kanten an Kantonsstrassen für den barrierefreien Einstieg weiter vorangetrieben. 36 Prozent der Haltestellen aus dem definierten Grobnetz sind bereits angepasst; die restlichen befinden sich in der Projektierungsphase.

Auch 2023 werden rund zwei Dutzend Projekte mit der BIM-Methode (Building Information Modeling) geplant oder ausgeführt. Bei dieser Methode werden alle relevanten Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst. Zudem wird das Bauwerk auch als virtuelles Modell visualisiert. Ab 2025 soll BIM bei allen neu startenden Projekten standardmässig eingesetzt werden. (cwu)

In der Karte des Kantons finden Sie eine aktuelle Übersicht des Bauprogramms 2023:

Neubau und Ausbau – Baubeginn Aarau IO, K 108, Entfelderstrasse/Binzenhof, Fussgängerübergang

Aarau IO; K 109, Versuchbetrieb Bahnhofstrasse

Auenstein/Rupperswil AO, K 471, Lichtsignalanlage

Bad Zurzach AO, K 131, Sanierung Nordumfahrung

Dottikon IO, K 266 / K 385 / K 388, Sanierung Lichtsignalanlage 507

Erlinsbach IO/AO, K 243, Ausbau mit Trottoir und Belagsverstärkung

Hausen/Windisch IO/AO, K 118, Dosierstelle

Küttigen IO, K 470, Ausbau

Lenzburg–Villmergen, Medienrohr

Merenschwand IO, K 260, Sanierung Luzernstrasse

Sins/Abtwil AO, K 346, Sinserstrasse

Stetten IO, K 414, Ortsdurchfahrt

Windisch IO, K 117 / K 118, Busbeschleunigung

Zeiningen IO, K 493, Belagssanierung mit Ausbau Trottoir

Zofingen IO, K 104, Sanierung untere Grabenstrasse

Zofingen IO/AO, K 315, Ausbau Geiserstrasse

Kantonale Velorouten – Baubeginn Bremgarten AO, K 361, Veloweg Hermetschwil–Staffeln–Bremgarten

Brugg IO, Süssbach-Personenunterführung B-9218, R 595, Ausbau für Velofahrende

Werterhalt (baulicher Unterhalt) – Baubeginn Baubeginn Baden AO, K 119, Instandsetzung Personenunterführung Ländliweg, B-9252

Baden IO, K 117, Sanierung Bushaltestellen Schellenacker

Bettwil–Boswil–Buttwil AO, K 369, Belagssanierung

Bünzen IO, K 359; Belagssanierung

Densbüren AO, K 107, Ersatz Bachdurchlass Striehöfbach, B-7485

Effingen IO/AO, K 480, Belagssanierung Bahnhofstrasse

Frick IO, K 488, Instandsetzung und Teilersatz Bacheindolung Feihaltebach obere, B-7479A

Gebenstorf IO, K 117, Belagssanierung und Velostreifen

Hägglingen IO, K 384, Belagssanierung

Jonen AO, K 262, Belagssanierung

Kaiseraugst AO, K 292, Instandsetzung Brücke B-450 über Rinaustrasse

Laufenburg AO, K 456, Belagssanierung

Menziken/Burg AO, K 336, Belagssanierung

Mülligen IO, K 399, Belagssanierung

Mülligen IO/AO, K 399, Knoten Birrfeld

Murgenthal IO, K 101, Belagssanierung mit Veloweg und Sanierung Bushaltestellen

Muri IO, K 124, Belagssanierung

Neuenhof AO, K 119, Belagssanierung Webermühle

Niederrohrdorf/Mellingen IO/AO, K 417, Sanierung mit Ausbau

Oberlunkhofen/Jonen AO, K 262, Belagssanierung

Oberrüti AO, K 125, Belagssanierung

Rekingen AO, K 131, Belagssanierung

Rheinfelden AO, K 497, Belagssanierung

Safenwil AO, K 235, Belagssanierung

Schinznach AO, K 473, Sanierung Personenunterführung B-9275

Seengen AO, K 251, Belagssanierung

Seon AO, K 375, Belagssanierung Egliswilerstrasse

Seon IO, K 375, Belagssanierung und Ersatz Aabachbrücke

Tegerfelden AO, K 284, Sanierung Brücke B-235 über K 286

Uerkheim IO, K 317, Sanierung Bachdurchlass B-7120

Unterentfelden AO, K 108 / K 325, Instandsetzung Unterführung/Brücke N1-220A

Villigen IO, K 442, Parkinnovaare, Bushaltestellen und Fussgängerübergang

Vordemwald IO/AO, K 233, Belagssanierung mit Fuss-/Veloweg