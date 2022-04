AKB baut Bankomaten ab - nicht nur wegen Sprengungen

Bargeld Gesprengt, zu teuer, immer unwichtiger: Was nun mit den Bancomaten im Aargau passiert Die Aargauer Kantonalbank verzichtet künftig auf drei Bankautomaten – als Schutz für die Bevölkerung. Bei der Bundesanwaltschaft steigen schweizweit die Fälle von Bancomaten-Sprengungen. Dass diese künftig weniger werden dürften, hat aber noch andere Gründe. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Nacht auf Dienstag, 29. März wurde in Oberentfelden ein Bancomat gesprengt. Kapo Aargau

Das letzte Mal passierte es vor knapp einem Monat, in den frühen Morgenstunden vom 29. März. Um 3.30 Uhr gingen bei der Kantonspolizei mehrere Meldungen über laute Knallgeräusche ein, die ausgerückte Patrouille traf bei der bei der Coop-Pronto-Tankstelle in Oberentfelden auf einen gesprengten Bancomaten. Die Täter konnten mit einer unbekannten Menge Bargeld flüchten.

Im jüngsten Fall traf es die Aargauer Kantonalbank (AKB), wie bereits im Mai 2021, als in Nussbaumen ein Bancomat gesprengt wurde. Im November war die Clientis Bank in Küttigen betroffen, im Oktober 2020 machten in Rothrist Passanten die Polizei auf maskierte Personen aufmerksam, weshalb eine Sprengung verhindert werden konnte.

Nun zieht die Aargauer Kantonalbank (AKB) Konsequenzen und nimmt drei Bancomaten ausser Betrieb. Der durch die Sprengung völlig zerstörte, freistehende Bancomat in Oberentfelden wird nicht mehr ersetzt, schreibt die AKB in einer Medienmitteilung.

Zudem werden zwei Bancomaten, die in Hausfassaden angebracht sind und bei einer möglichen Sprengung hohen Sachschaden verursachen sowie Personen gefährden könnten, entfernt: Dies betrifft den Bancomaten am Hauptsitz in Aarau, an der Ecke Bahnhofstrasse/Bankstrasse sowie den Bancomaten in der Hausfassade der AKB in Bremgarten.

Dominic Kobelt Dominic Kobelt Links der Standort in Aarau, rechts der Standort in Bremgarten: Diese Bankomaten werden entfernt. Dominic Kobelt

«Die Sprengungen stellen für die in der Nähe lebende Bevölkerung eine potenzielle Gefahr dar», begründet die Bank den Entscheid. Hinzu kommen die hohen Sachschäden. An beiden betroffenen Standorten können Kundinnen und Kunden weiterhin am Bancomaten im Innern der Geschäftsstelle Bargeld beziehen oder einzahlen, heisst es in der Mitteilung. Die Massnahme stelle deshalb keinen Dienstleistungsabbau dar. Die AKB betreibt 66 Bancomaten, die über den ganzen Kanton verteilt sind.

Banken sind mit Sicherheitsfirmen in Kontakt

Andere Banken haben ebenfalls schon Bancomaten aus Sicherheitsgründen ausser Betrieb genommen, im Aargau ist die AKB allerdings die erste Bank, die diesen Schritt macht. Andere warten vorerst ab. So sagt etwa Peter Schöpp von der Hypothekarbank Lenzburg: «Wir halten unsere Bancomaten, wann immer es möglich ist, im Betrieb und zugänglich für unsere Kundschaft. Die Geräte halten wir auf dem neusten Stand der Technik und wir stehen im regelmässigen Kontakt mit unseren Sicherheitspartnern.»

Ähnlich tönt es bei der Bank Cler. Mediensprecherin Natalie Waltmann: «Wir nutzen verschiedene Schutzmassnahmen und die Bancomaten werden gemäss den aktuellen Entwicklungen laufend aufgerüstet.» Aus Sicherheitsgründen gebe man keine genaueren Informationen preis.

Die Clientis, die bereits zwei Mal Opfer von Bancomaten-Sprengungen wurde, verzichtet ebenfalls darauf, Bancomaten ausser Betrieb zu nehmen. «Seither haben die Clientis Banken aber umfangreiche Präventionsmassnahmen umgesetzt», sagt Mediensprecher Lars Geiser. Dies auch mit dem Ziel, potenzielle Täter abzuschrecken. Und auch bei Raiffeisen heisst es, man stehe in regelmässigem Kontakt mit der Polizei und Bancomat-Lieferanten, um zusätzliche Sicherheitsmassnahmen umzusetzen, wie Mediensprecher Joël Grandchamp sagt.

Bundesanwaltschaft ermittelt in rund 40 Fällen

Die Bundesanwaltschaft stellt seit rund zwei bis drei Jahren eine Zunahme von Fällen fest, bei welchen Bancomaten in der Schweiz mit Sprengstoff aufgebrochen worden sind, wie Mediensprecherin Andrea König bestätigt. «Insgesamt führt die Bundesanwaltschaft in diesem Zusammenhang mehrere Strafverfahren zu rund 40 Fällen.» Es gebe Hinweise, dass es Verbindungen zwischen verschiedenen Fällen gibt, so König. «Diesen Hinweisen wird im Rahmen der laufenden Ermittlungen zusammen mit Fedpol und weiteren Partnern im In- und Ausland nachgegangen.»

Die Verfahrensführung in diesem Bereich sei anspruchsvoll und die Ermittlungen gestalteten sich zeit- und ressourcenaufwendig, insbesondere weil die Täterschaft meist Kantons- und Landesgrenzen überschreiten würde, sagt König. Der Aargau mit seiner günstigen Verkehrslage und der Nähe zum angrenzenden Ausland könnte für die Kriminellen also besonders attraktiv sein.

«Bei den Tätern handelt es sich meist um kleine Gruppen von zwei bis vier Personen», sagt König. Die Täter machen regelmässig Beute, es gibt aber auch Fälle, bei denen sie die Tat abbrechen mussten. «In Bezug auf die Wucht der Explosionen ist zu betonen, dass diese ein grosses Schadenspotenzial beinhalten, sowohl für die Täterschaft als auch für mögliche Unbeteiligte», sagt König. An den Tatorten zeige sich regelmässig ein Bild massiver Zerstörung, was auf eine hohe kriminelle Energie der Täterschaft hinweise. Glücklicherweise sei in der Schweiz bisher noch niemand ernsthaft verletzt worden.

Bancomaten-Rückgang hat auch andere Gründe

In Bellikon hat die Raiffeisen ebenfalls einen Bancomaten zurückgebaut, allerdings nicht aus Sicherheitsgründen: «Er wird schlichtweg viel zu wenig genutzt», begründete Daniel With, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Raiffeisenbank Rohrdorferberg-Fislisbach gegenüber «Argovia Today». «In den letzten fünf Jahren haben sich die Bargeldbezüge in Bellikon halbiert.» In der Coronapandemie habe das Bargeld weiter an Bedeutung verloren, die Zahlung per Karte oder Twint hätte weiter zugenommen.

Und auch wenn die Bancomaten nicht Ziel eines Angriffs werden, verursachen sie den Banken hohe Kosten. Zu den Beschaffungskosten kommen IT-Kosten, Lizenzkosten und Kosten für die Befüllung der Automaten. Zudem müssen die Bancomaten mitsamt Bargeld versichert werden. «Ein Bancomat kostet schnell 50’000 Franken im Jahr», so With gegenüber «Argovia Today».

Die Raiffeisen rechnet insgesamt in den kommenden Jahren mit einer «langsamen, aber stetigen Reduktion der Bancomaten-Population», wie Mediensprecher Joël Grandchamp erklärt. 2020 sank die Zahl der Bancomaten der Raiffeisen-Gruppe erstmals überhaupt.

Über die letzten fünf Jahre gesehen hat sie aber zugenommen: Ende 2016 gab es schweizweit 1670 Raiffeisen-Bancomaten, per Ende 2021 waren es 1732 Bancomaten. Wie ist das zu erklären? «Das Wachstum ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Geschäftsstellen der Raiffeisenbanken aufgrund der Digitalisierung und sich verändernder Kundenbedürfnisse vermehrt als Beratungsbanken ohne Schalter operieren», erklärt Grandchamp. Entsprechend wurden an diesen Standorten vermehrt Kombi-Bancomaten mit Ein- und Auszahlungsfunktion für Bargeldtransaktionen installiert.

Es gibt also mehrere Gründe, die dafür sprechen, dass in den kommenden Monaten und Jahren noch weitere Bancomaten verschwinden. So wagte etwa Jos Dijsselhof, Chef der SIX Group, gegenüber dem «Sonntags-Blick» die Prognose, in fünf Jahren werde es nur noch halb so viele Bancomaten geben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen