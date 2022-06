Bankenplatz Aargau CS-Regionalleiter Roberto Belci: «Wir leiden unter der aktuellen Situation, das kann man nicht wegdiskutieren» Die Credit Suisse ist in den letzten Wochen und Monaten kaum aus den Negativschlagzeilen gekommen. Das löst Fragen bei den Kunden aus, wie CS-Aargau-Chef Roberto Belci erzählt. Im Interview spricht er zudem über das Aufstiegsdrama des FC Aarau und seine Leidenschaft für den Skisport. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Roberto Belci, Leiter der Credit Suisse Aargau, wünscht sich ein selbstbewussteres Auftreten der CS-Regionen. Man mache in der Schweiz vieles hervorragend, leide aber unter den andauernden schlechten Neuigkeiten der Gruppe. Severin Bigler

Es ist kurz vor 8 Uhr am Freitagmorgen, als uns Janine Mori den Personaleingang zum Hauptsitz der Credit Suisse im Kanton Aargau öffnet. Sie führt uns durch die noch geschlossene Eingangshalle des Gebäudes, das 1912 von Allgemeinen Aargauischen Ersparniskasse errichtet wurde, zum grossen Sitzungszimmer im Erdgeschoss. Die Wände sind mit hölzernem Täfelwerk verkleidet, der Raum gut fünf Meter hoch.

Hier erwartet uns Roberto Belci, Leiter der Region Aargau der Credit Suisse. Die grau melierten Haare nach hinten gegelt, sonnengebräunter Teint und ein gewinnendes Lächeln im Gesicht. Er war zuvor stellvertretender Geschäftsführer der NAB und hat von Beginn weg den Aufbau der neuen Region der CS verantwortet. Just jener Schweizer Bank also, die derzeit am häufigsten für schlechte News sorgt.

Ein Milliardenverlust letztes Jahr und auch 2022 steht die CS in den roten Zahlen bisher. Es gibt Übernahmegerüchte, die Kommunikation der Führung wird kritisiert. Die CS hat ein Imageproblem. Wie stark kriegen Sie das im Aargau zu spüren?

Roberto Belci: Wir werden mit diesen Geschichten konfrontiert. Wir versuchen dem zu begegnen, in dem wir positive Irritation schaffen.

Was bedeutet das?

Kundinnen und Kunden kommen aufgrund der Vorkommnisse teilweise mit einer negativen Einstellung zu uns. Das ist durchaus verständlich. Viele Gespräche beginnen mit Fragen zu den Themen. Wir hören zu, zeigen Verständnis und können dabei helfen, Aspekte einzuordnen und Zusammenhänge aufzuzeigen. Es ist wichtig, dass die Leute loswerden können, was sie belastet. Dann können wir zum Tagesgeschäft übergehen und mit unserer Kompetenz, unseren Lösungen und unserem Engagement einen positiven Kontrast setzen und so positiv irritieren.

Man könnte auch von einer positiven Überraschung sprechen.

Egal, wie wir es nennen. Es geht darum, dass wir Nähe herstellen müssen und die Leute mit einem positiven Gefühl gehen, überzeugt sind von uns und deshalb bei uns bleiben.

Roberto Belci hat anstrengende Monate hinter sich: Erst die NAB-Integration in die Credit Suisse, jetzt viele schlechte Neugikeiten. Severin Bigler

Erst das Ende der NAB, dann die zahlreichen schlechten Neuigkeiten – wie viele Kunden haben Sie verloren?

Wir haben im letzten Jahr gemessen, wie viele Kunden uns in Folge der Integration der NAB in die CS verlassen haben. Es sind 6 Prozent Nettovolumen weggeflossen. Aktuell machen wir neue Geschäfte und Kunden verlassen uns, das gibt es beides.

Auch wegen der aktuellen Verfassung der Credit-Suisse-Gruppe?

Wir leiden auch unter der aktuellen Situation, das kann man nicht wegdiskutieren. Das Ganze erschwert hie und da auch neue Kundenabschlüsse. Aber wir sind immer noch sehr stark im Aargau und mit rund 25 Prozent Marktanteil die Nummer 2 knapp hinter der AKB.

Roberto Belci posiert vor dem Hauptsitz in Aarau. Quasi gegenüber des CS-Gebäudes hat die AKB ihren Hauptsitz. Severin Bigler

Wie ist eigentlich das Verhältnis zur AKB? Die haben ja ziemlich offensiv um Ihre Kundinnen und Kunden geworben als die NAB verschwand.

Die AKB ist ein kompetitiver Mitbewerber, daran hat sich nichts geändert. Man kann das mit Fussball vergleichen. Manchmal gibt es ein Foul, das manche als solches anerkennen und andere nicht. Entweder pfeift der Schiedsrichter oder er pfeift nicht. Der betroffene Spieler aber muss sich in erster Linie darauf konzentrieren, worauf er einen Einfluss hat, nämlich auf das Spiel und auf uns bezogen auf die Qualität im Kundenkontakt. Ob das, was die AKB gemacht hat, gut oder schlecht war, ist aus unserer Sicht unwichtig.

Wenn wir schon beim Fussball sind: Die CS ist Hauptsponsor des FC Aarau. Wie haben Sie das Aufstiegsdrama erlebt?

Ich war hautnah dabei, also im Stadion. Ich habe mitgefiebert, gehofft, dass es in der Verlängerung noch kippen könnte und mich letztlich geärgert, als es zum zweiten Mal innert kurzer Zeit wieder nicht geklappt hat. Aber manchmal ist Fussball so.

Enttäuschte Aarauer nach dem man im letzten Spiel den Aufstieg verspielte und gegen Vaduz 1:2 verlor. Keystone

Brutal, meinen sie.

Ja, absolut. Aber zugleich ist das ja auch das Schöne an diesem Sport. Gewinnen ist nur so schön, weil es eben nicht immer klappt. Je mehr man leidet, desto grösser die Freude, wenn es endlich klappt. Für uns als Hauptsponsor ist klar, dass wir dem FC Aarau trotz des verpassten Aufstiegs noch immer sehr verbunden sind. Wir haben bei uns in der Bank etliche Mitarbeitende, die Dauerkartenbesitzer sind. Und es geht auch darum etwas zurückzugeben, und gleichzeitig unsere Sichtbarkeit im Aargau zu steigern.

Brauchen Sie mehr Sichtbarkeit?

Mehr Sichtbarkeit schadet nie. Wir haben nämlich einiges zu bieten: Seit der Integration der NAB sind wir als Credit Suisse im Aargau als führende Bank unterwegs mit der Kompetenz einer Grossbank und zugleich mit der regionalen Verankerung einer Regionalbank. Wir sind beides: regional und global. Diese Positionierung kam leider in letztes Zeit zu wenig zum Ausdruck.

Warum?

Wir haben Zugang zu allen Märkten auf der Welt, verfügen über ein sehr breites Fachwissen, können alle Themenfelder bedienen. Und die Credit Suisse macht in der Schweiz einen ausgezeichneten Job. Wir sind sehr gut kapitalisiert, haben eine intakte Ertragsgrundlage. Aber thematisiert wird in der Öffentlichkeit oftmals nur die Gruppe. Das kommt bei Mitarbeitenden und Kunden nicht gut an.

Zur Person Roberto Belci – Leiter Region Aargau, Credit Suisse Er war stellvertretender Geschäftsfüher der NAB und wurde dann von der Credit Suisse mit der Aufgabe betraut, die neue Region der Credit Suisse im Aargau aufzubauen. Seither ist er Leiter der drittgrössten CS-Region. Bevor Belci 1999 zur NAB wechselte, arbeitete er schon mehrere Jahre bei der Schweizerischen Volksbank, die Anfang der 90er von der Schweizerischen Kreditanstalt gerettet und dann zur Credit Suisse fusioniert wurde. Belcis Eltern stammen aus Italien, er selbst ist im Aargau geboren. Seine grosse Leidenschaft ist das Skifahren, dazu will er auch mit tauchen beginnen. (sel)

Sie kritisieren die Kommunikation Ihres Unternehmens?

Das Regional unter dieser Fokussierung auf globale Themen. Aber wir müssen uns auf allen Ebenen weiterentwickeln, wenn wir besser werden wollen. Wir haben dieses Jahr in der Credit Suisse Aargau das Motto: Lernen von den Besten. Und wir können alle besser werden. Selbstverständlich auch ich selbst. Und das nehme ich ernst, ich gehe vorneweg.

Wie?

Ich habe verschiedene Regionenleiter der Credit Suisse in der Schweiz besucht, gefragt, wie sie sich organisieren, wie sie Dinge angehen.

Mit welchem Resultat?

Nur um ein Beispiel zu geben: Unsere Monatssitzung dauert jetzt nicht mehr vier, sondern nur noch zweieinhalb Stunden. Wir haben die Struktur angepasst und dabei einen Zeitgewinn erreicht, ohne dass darunter der Informationstransfer gelitten hätte.

Wir hatten es eben von der Kommunikation der CS. Draussen vor Ihrer Bank hängt ein Plakat auf dem folgendes steht: Die Lücke im Lebenslauf. Genau darum geht's. Auszeit finanzieren. Haben Sie sich je eine Auszeit gegönnt?

Eine Auszeit habe ich nicht genommen. Das Bedürfnis hatte ich bisher schlicht nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich in Balance lebe und arbeite, dann brauche ich keine Auszeit.

Und zuvor, haben Sie sich nie eine Pause gegönnt?

Vor 30 Jahren habe ich mir eine dreimonatige Reise gegönnt. Das könnte man durchaus als Pause verstehen. Seither habe ich nie mehr Urlaub gemacht als normal, da ich mich gut und ausgewogen fühle.

Was machen Sie um wieder in Balance zu kommen?

Roberto Belci lacht entspannt. Severin Bigler

Ich fahre sehr viel Ski. Im Winter bin ich fast jedes Wochenende in den Bergen. Manchmal auch nur für zwei Stunden oder einen halben Tag. Aber ich hatte im letzten Winter 29 Skitage.

Wo fahren Sie denn hin? Der Aargau ist ja kein Bergkanton.

Seit fünf Jahren ist es vor allem Arosa. Das ist fast zu einer zweiten Heimat geworden. In den Bergen, im Schnee, da finde ich den Ausgleich, den ich zum Berufsstress brauche.

Ist die Integration nun eigentlich abgeschlossen?

Die Integration ist abgeschlosssen, aber wir nehmen uns noch Zeit für Optimierungen und Verbesserungen der Abläufe. Wir haben eine viel breitere Produktpalette als früher und zusätzliche Dienstleistungen im Angebot. Persönlich habe ich in den letzten anderthalb Jahren auch sehr viel lernen können.

Erzählen Sie, bitte.

Ich war zuvor in der Geschäftsleitung, jetzt bin ich Regionenleiter. Ich habe eine andere Rolle im Gesamtgefüge und lerne auch stets dazu, wie das Beispiel mit den Sitzungen ja zeigt.

Am Donnerstag hat die Europäische Zentralbank (EZB) angekündet, dass sie den Leitzins im Juli erhöhen wird. Erste Banken verzichten schon auf Negativzinsen. Wie sieht es bei der Credit Suisse aus?

Die Freigrenze bei der Credit Suisse liegt derzeit bei 500'000 Franken, wobei Kunden, die bei uns auch Hypotheken haben oder Anlagegeschäfte machen diese bis zu maximal 2'000'000 Franken erhöhen können. Aber wir analysieren die Situation laufend. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass die Schweizerische Nationalbank normalerweise kurz nach der EZB nachzieht.

Roberto Belci im Gespräch mit Wirtschaftsredaktor Sébastian Lavoyer. Severin Bigler

Die steigenden Zinsen werden auch den Baumarkt etwas abkühlen.

Das stimmt, aber es gibt nicht das Gesamtbild wieder. Abgekühlt hat sich in erster Linie der Markt für Neubauten. Aber es gibt ja ähnlich wie die Occasionen bei den Autos auch auf dem Immobilienmarkt Häuser, die schon vor längerer Zeit gebaut wurden. Und die werden immer noch gut verkauft, dieser Markt ist nicht ins Stocken geraten. Und im langfristigen Vergleich werden wir auch Ende Jahr noch tiefe Zinsen haben.

Werden diese tiefen Zinsen die Preise weiteranheizen?

Ich habe leider keine Glaskugel. Wir sind aber der Meinung, dass man den Immobilienmarkt im Aargau immer noch als solid bezeichnen kann. Bei uns gibt es keine Hotspots wie in gewissen Tourismusregionen, die Preise für Einfamilienhäuser und auch für Wohneigentum sind im Aargau weniger stark gestiegen als im Schweizer Mittel. Aber ja, allzu viel Luft nach oben haben wir sicher nicht mehr.

Und wenn die Blase platzen sollte?

Die Banken haben aus den Fehlern der 90er-Jahre gelernt. Wir haben in der Schweiz im weltweiten Vergleich ein sehr vorsichtiges Kalkulationssystem bei der Hypothekenvergabe. Auch wenn es zu gewissen Korrekturen käme, wäre das kein grösseres Problem.

Was haben Sie eigentlich im Portemonnaie?

Ich habe nicht mehr wirklich ein Portemonnaie und ganz sicher keine Münzen. Vor allem meine Karten habe ich dabei, ein paar Franken- und ein paar Euro-Noten. Aber ja, Bargeld hat während der Pandemie sicherlich noch einmal an Bedeutung verloren.

Bedeutet das auch, dass Sie bald weitere Bancomaten schliessen werden? Zumal diese ja immer mal wieder gesprengt werden und ziemlich teuer im Betrieb sind.

Im Moment nicht, aber das kann sich immer ändern. Wir beurteilen laufend, wo wir stehen. Sicher ist, dass Transaktionen am Schalter oder am Bancomat schon seit längerem, aber auch während der Pandemie zwischen 5 und 10 Prozent pro Jahr zurückgingen, je nach Standort und Lage.

Sie haben gesagt, dass Sie im Winter Skifahren zum Ausgleich. Jetzt ist es warm, der Schnee geschmolzen. Wie kommen Sie in Balance?

Ich habe ein neues Projekt: Ich will tauchen lernen, den Open-Water-Kurs machen. Das heisst ich gehe ans Meer, aber das ist sowieso fast immer so, wenn nicht Winter ist. In Schweden, Dänemakr oder Norwegen war ich noch nie.

Credit Suisse Skandale, Köpferollen und Milliarden-Verlust – so heftig leidet das CS-Image Seit dem Beschattungsskandal, der im Februar 2020 den ehemaligen CS-Chef, Tidjane Thiam, den Kopf kostete, kam die Credit Suisse kaum mehr aus den Negativ-Schlagzeilen. Greensill, Archegos oder Moçambique – so die klingenden Namen der Skandale, welche die CS in der Folge erschütterten. Unter anderem musste Risikochefin Lara Warner ihre Sachen packen, Anfang 2022 auch Verwaltungsratspräsident Antonio Horta-Osorio. Dies nachdem er die Corona-Quarantäne-Regeln verletzt hat. Darüber hinaus hat die Credit Suisse 2021 einen Verlust von 1,6 Milliarden Franken eingefahren. Und auch in den ersten zwei Quartalen 2022 kommt die CS nicht aus den roten Zahlen heraus. Zuletzt verbreitete der Banken-Blog «Inside-Paradeplatz» Übernahmegerüchte. Als CS-CEO Thomas Gottstein am Donnerstag an einer Investorenkonferenz gefragt wird, was er dazu zu sagen habe, antwortet er, er habe von seinem Vater gelernt, dumme Fragen nicht zu beantworten. Gottstein gerät immer stärker unter Druck. Nicht zuletzt wegen seiner Kommunikation. (sel)

