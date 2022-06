Banken Wegen Leitzinserhöhung: Aargauische Kantonalbank passt Guthabengebühr an Die Aargauische Kantonalbank (AKB) reagiert auf den Entscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB), per 17. Juni 2022 ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf – 0,25% zu erhöhen. Bei Privatkundinnen und -kunden verzichetet die Bank per sofort auf die Erhebung der Guthabengebühr. 24.06.2022, 09.41 Uhr

Die AKB erhöht per 17. Juni 2022 ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt Aargauer zeitung

Entsprechend dem Leitzins-Entscheid der SNB passt die AKB die Guthabengebühr per sofort an. Dies schreibt die Bank in ihrer Mitteilung von heute Freitag.