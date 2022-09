Aargau kritisiert Bahn-Pläne des Bundes

Bahnausbauschritt 2045 Der Aargau kritisiert den Bund - und verlangt 80 bis 100 Millionen Franken mehr für das Bahnangebot im Unteren Aaretal Der Bund will an den Plänen für den Bahn-Ausbauschritt 2035 Anpassungen vornehmen. Das löst im Aargau mehr als nur Stirnrunzeln aus. Mathias Küng 26.09.2022, 05.00 Uhr

Bahnkomposition an der Station Siggenthal. Die S19 soll mit dem Ausbauschritt 2035 in der Hauptverkehrszeit nicht mehr bis Koblenz, sondern nur bis Döttingen, offenbar gar sogar nur noch bis Siggenthal-Würenlingen fahren. Das wäre ein enormer Rückschritt. Der Regierungsrat wehrt sich heftig dagegen. Alex Spichale / BAD

Das Bahnangebot in der Schweiz wird in grösseren Ausbauschritten immer wieder angepasst und dabei meist verbessert. Der nächste grössere Schritt ist der «Step 2035». Bern will jetzt daran Anpassungen vornehmen. Die Kantone können dazu Stellung nehmen. Der Verpflichtungskredit dafür soll um 980 Millionen Franken erhöht werden. Da könnte man meinen, dass reihum Zustimmung kommt.