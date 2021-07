Verregneter Sommer: So war der Badi-Saisonstart im Aargau

Badisaison «Noch nie hatten wir so schöne Blumen»: Das sagen die Badmeister zum verschifften Sommerstart Der Mai ging komplett in die Hose, der Juni war okay bis gut, der Juli beginnt wieder sehr nass: Die Aargauer Badmeister hatten einen schwierigen Saisonstart. Trotzdem haben sie den Sommer nicht abgeschrieben, wie unsere Umfrage zeigt. Ann-Kathrin Amstutz 08.07.2021, 05.00 Uhr

Der verregnete Saisonstart kann Georges Hächler nicht schocken: Es ist seine 40. und letzte Saison als Badmeister der Badi Rupperswil-Auenstein. Britta Gut

Wasser hat es genug in der Badi Rupperswil-Auenstein – nicht nur in den Becken. Auch vom Himmel strömt es – und lässt die Blumen am Beckenrand prächtig gedeihen. «Noch nie hatten wir so schöne Blumen», sagt Badmeister Georges Hächler. Schon lange sei der Saisonstart nicht mehr so nass gewesen.

Es sind nur einzelne Badegäste, die sich an diesem verregneten, 17 Grad kalten Mittwochmorgen in der Badi eingefunden haben. Doch die Allwetterschwimmer ziehen stoisch ihre Bahnen – immerhin bei einladenden Wassertemperaturen von 25 Grad Celsius. Geheizt mit der Abwärme vom nahe gelegenen Wasserkraftwerk.

Der Start in die Badisaison fällt dieses Jahr ins Wasser. Britta Gut

Georges Hächler schaut über die leere Badi – «eine grüne Oase ab vom Schuss», wie er sagt. Seit 40 Jahren ist die grüne Oase sein Reich. Der Ort, wo er mehr als sein halbes Leben verbracht hat, zumindest im Sommer. 12 bis 13 Stunden täglich wachte er hier über das Geschehen, bis er vor einigen Jahren etwas kürzertrat.

Und nun heisst es bald Abschied nehmen: Die Saison 2021 ist Hächlers letzte als Badmeister. Nach so vielen Jahren gibt es nicht vieles, was ihn schocken kann – ein verregneter Saisonstart gehört sicher nicht dazu. Hächler kommentiert nur:

«Es gibt gute Saisons, es gibt nicht so gute Saisons – und dann gibt es schlechte Saisons.»

In den 40 Jahren als Badmeister hat Hächler viele «ganz verrückte Sachen» erlebt. Er denkt an den Sommer 1991, als ein Junge vom Sprungturm sprang und nicht mehr auftauchte. Sie zogen ihn aus dem Becken, Hächler konnte ihn mit Reanimation zurückholen. Oder 2003, als ein Badegast einen Herzstillstand erlitt: Hächlers Aufmerksamkeit und der Defibrillator retteten ihm das Leben.

Badmeister Georges Hächler Britta Gut

Es sind diese Momente, in denen sich das Los eines Badmeisters zeigt. Seine Wachsamkeit kann über Leben und Tod entscheiden. Doch die Badi, Sehnsuchtsort der Kindheit, schreibt nicht nur dramatische, sondern auch viele schöne Geschichten. Hächler erzählt:

«Ich sehe die Kleinen aufwachsen, und Jahrzehnte später kommen sie mit ihren eigenen Kindern zurück.»

Die Badi Rupperswil-Auenstein trägt Hächlers Handschrift. Beim grossen Umbau vor 15 Jahren brachte er viele Ideen ein: Der Anschluss der Heizung an die Fernwärme, die Sonnenkollektoren auf dem Schuppen-Dach oder der Wasserfall gehen auf ihn zurück.

Im nächsten März übergibt Hächler die Hauptverantwortung an seine jetzige Stellvertreterin Christine Schuster. «Der Kontakt mit den Menschen wird mir am meisten fehlen», meint Hächler. Des Lobes voll über ihren Badmeister sind auch die Stammgäste: Er sei ein Badmeister, wie man ihn sich nur wünschen könne, heisst es von allen Seiten. Immerhin müssen sie nicht ganz auf Hächler verzichten: Er wird sicher ab und zu am Badi-Stammtisch anzutreffen sein.

Im Schwimmbad Muri blieben die Besucherzahlen im Keller. (Archivbild)

Vincenz Brunner

Wie in Rupperswil-Auenstein ist die Badi-Saison bisher im ganzen Kanton ins Wasser gefallen. So auch in Muri: Temperaturen und Besucherzahlen im Keller, lautet Martin Burkarts Bilanz zum Sommerstart. Der Betriebsleiter der Badi Muri schätzt, dass bisher etwa halb so viele Gäste in die Badi gekommen sind wie in einem normalen Jahr. Burkart mag aber nicht jammern:

«Ich habe den Sommer sicher noch nicht abgeschrieben.»

Er sieht auch nicht alles negativ: Mit dem Verkauf der Saisonabos ist Burkart «sogar sehr zufrieden». Dank grossem Andrang Anfang Juni würden sich die Abo-Zahlen auf dem Vor-Pandemie-Niveau bewegen.

Das hilft über den schlechten Saisonstart hinweg. Nun hofft Burkart auf einen richtig heissen Juli und August und übt sich in Zweckoptimismus: «Es ist fast nicht möglich, dass es den ganzen Sommer lang schifft.»

Das frisch sanierte Tägi öffnete erst letztes Jahr wieder seine Tore. Zvg

Auch Marco Baumann, CEO des Tägi Wettingen, bricht nicht in Lobeshymnen über den Badi-Start aus. Nach dem sehr kalten Mai sei der Juni okay gelaufen – «kein Spitzenmonat, aber etwa im Schnitt der beiden Vorjahre», erklärt er. Die eine heisse Juni-Woche habe aber stark geholfen. Am 16. Juni, einem Mittwoch, seien über 2700 Gäste gekommen: «Für einen Mittwoch ist das sehr gut – ja gar rekordverdächtig», freut sich Baumann.

Durch den nasskalten Ferienstart bringt sich das Tägi mit Event-Angeboten. Aktuell mit dem Summer-Festival inklusive Lunapark und diversen Foodtrucks oder mit Zeltnächten im Gartenbad. Offenbar reissen sich die Leute darum: «Im August sind wir mit 100 Zelten schon ausgebucht», sagt Baumann. Und fügt an:

«Jetzt hoffen wir auf eine Traumnacht.»

Das Tägi zeigt, was mit Flexibilität und kreativen Ideen möglich ist. Doch Corona hat auch hier Spuren hinterlassen: Man habe diverse Abos verlängert – als Kompensation für jene Zeit, in der Hallenbad und Sauna geschlossen waren. Entsprechend tiefer fallen nun die Abo-Einnahmen aus: «Auch beim Gartenbad liegen sie aufgrund des Wetters noch unter den Erwartungen», erklärt Baumann.

Die Badi Bachtalen in Möhlin sieht die Saison bisher positiv. (Archivbild)

Zvg

Nach einem garstigen Mai sei mit dem Juni ein sehr guter Monat gefolgt, bilanziert Badmeister Christian Herzog vom Schwimmbad Bachtalen in Möhlin: «Da hat man gesehen: Die Leute wollen ins Bad und nutzen die schönen Tage umso mehr aus.» Am Rekordtag im Juni seien fast 1500 Leute gekommen.

Deshalb sieht Herzog die Saison bisher positiv: «Der Mai ist immer ein Risikomonat», erklärt er, «mal mehr Frühling, mal mehr Sommer.» Auch die Saisonabo-Verkäufe seien in den letzten Jahren stetig gestiegen. Nun hofft Herzog auf ein paar Sommerhochs und mehrere Wochen schönes Wetter: «Dann kann es noch eine ganz gute Saison werden.»

In der Badi Rütimatten schwimmen momentan vor allem Schwimmschulen. (Archivbild)

Donatella Bettinelli

In der Schöftler Badi Rütimatten ist die Saison «sehr zögerlich» angelaufen, wie Badmeister Roger Thut erklärt. Gross waren die Erwartungen im Vorfeld, doch das schlechte Wetter hat sie mächtig durchkreuzt. «Eigentlich dachten wir, es werde eine sehr gute Saison», blickt Thut zurück: «Die Leute haben ungeduldig auf die Öffnung der Badi gewartet.» Aber niemand habe voraussehen können, wie schlimm das Wetter wirklich werde. So sagt der Schöftler Badmeister:

«Der Mai ging komplett in die Hose.»

Im Juni habe man ein paar Tage lang sehr viele Leute gehabt. Nun sind es vor allem die Schwimmschulen, die das Bad bevölkern. «Mit diesem Wetter macht es halt nicht viel Freude», so Thut. Er ist aber weit davon entfernt, den Kopf in den Sand zu stecken: «Wir schauen voraus und hoffen, dass es bald kehrt.»

In der Badi Brugg ist man nicht zufrieden mit der Saison. (Archivbild)

Janine Müller

Eine durchzogene Bilanz zieht auch Pius Huber, Teamleiter des Brugger Frei- und Hallenbades. «Wir hatten bisher bedeutend weniger Eintritte als in anderen Jahren», konstatiert er. Auch die besten Tage im Juni seien nicht an die Spitzentage aus anderen Jahren herangekommen.

Das Hallenbad habe die wegfallenden Eintritte vom Freibad nicht auffangen können – unter anderem wegen der Corona-Einschränkungen. «Wir sind mit der Saison bisher gar nicht zufrieden», lautet Hubers Zwischenbilanz. Aber auch er hofft auf Besserung: «Wir bleiben immer zuversichtlich.»