In diesen Aargauer Badis gibt es mehr als nur Pommes mit Ketchup

Badi-Serie (3/3) Crevetten, Quinoa-Burger, Thai-Food: In diesen Aargauer Badis gibt es mehr als nur Pommes und Wurst Wer Pommes frites mit Ketchup essen will, muss in Aargauer Badis nicht lange suchen. Einige setzen aber auf ein spezielleres Gastroangebot. Hier kommen auch Feinschmecker und Geniesser auf ihre Kosten. AZ-Redaktion Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Auf der Speisekarte des Arbeiter-Strandbads Tennwil stehen Klassiker wie Pizza, Pommes und Wurstsalat. Dort wird aber auch die Pinsa, die kleine Schwester der Pizza serviert. Wenn's deftiger sein soll, steht auch das Lammnierstück Provencale auf der Karte. Trutengeschnetzeltes süsssauer mit Reis liefert etwas für den exotischen Geschmack.

Das Restaurant der Badi Brugg bietet eine grössere Auswahl an asiatischen Menus: Dort stehen neben gebratenem Reis oder Nudeln auch Poulet-Curry nach «Lhasa Art» auf der Speisekarte. Teigtaschen wie Samosas oder Momos – mit vegetarischer oder Rindfleisch-Füllung – werden ebenfalls angeboten. In der Badi Villnachern wird an Einzeltagen thailändisches Essen serviert.

Asiatisches Essen ist beliebt. (Im Bild: Trutengeschnetzeltes süss-sauer und hausgemachte Frühlingsrolle im Strandbad Tennwil.) phh

Riesencrevetten und Gerstensuppe

Auch in der Badi Menziken wird auf asiatisch gesetzt. Dort können die Gäste jeweils zwischen asiatischen und westlichen Menus auswählen. So stehen neben Schnitzel und Fischknusperli etwa panierte Riesencrevetten oder Samosas zur Auswahl.

Ein Hauch von Asia liegt auch in der Badi Klingnau in der Luft. Hier können sich Gäste jeden Tag mit selbst gemachten Frühlingsrollen verköstigen. Am Wochenende steht zudem bei schönem Wetter ein alternierendes Thai-Menu im Angebot.

Menu am Wochenende: Mal gibt es rotes Thai-Curry oder Poulet süss sauer. zVg

Die Portion Raclette auf Brot wird im Schüwo-Park in Wohlen eher im Winter angeboten. Das wäre für einen Schwimmbad-Besuch wohl auch zu viel des Guten. Aber neben einem Teriyaki-Burger auf schwarzem Brötchen oder marinierten Pouletflügeli gibt es hier auch Leckeres aus dem Suppentopf: klassisches Gulasch, exotische Süsskartoffel-Limetten-Suppe oder Bündner Gerstensuppe.

Burger ist nicht gleich Burger

Die Betreiber des Badi-Bistros im Terrassenbad Baden sind die gleichen wie in der Badi Zofingen. Entsprechend ist dort auch das Gastro-Angebot mit ausgefallenen Burger-Varianten ähnlich. So gibt es dort beispielsweise einen Black-Angus-Burger auf dunklem Sesam-Brötchen oder einen hausgemachten Shrimp-Burger. Als vegetarische Variante wird ein Quinoa-Burger oder sogar ein fleischloser No-Meat-Burger angeboten. Falafel im Fladenbrot sind ebenfalls erhältlich.

Burger sind nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich sehr verschieden. (Im Bild: Ein Quinoa-Burger und ein Black-Angus-Burger im Terrassenbad Baden) phh

Das Badi-Restaurant im Freibad Schachen Aarau bietet neben Burgern und Hotdogs auch marinierte Rindssteak, Wraps mit Trutenschinken und Avocados oder Linsensalat mit vegetarischen Frühlingsrollen.

Die Mittagsmenus im Regibad Zurzach wechseln von Tag zu Tag. Mal gibt es Fleischvogel oder Bratwurst. An anderen Tagen gefüllte Zucchetti oder Gnocchi mit Spargel. So ist mit Sicherheit für Abwechslung gesorgt.

Wechselnde Wochenmenus, die «Wochenhits», mit Salat, Hauptgang und Dessert bietet das Restaurant in der Badi Laufenburg an, bei der es 2021 einen Pächterwechsel gegeben hat. Der «Badi-Burger mit rassiger hausgemachter Sauce» kostet 8,50 Franken. In Laufenburg gibt's die Verpflegung sogar mit Aussicht: Von der Restaurant-Terrasse bietet sich ein herrlicher Ausblick über den Rhein ins deutsche Laufenburg.

Salatteller mit einem Crevettenspiess gibt es im Badi-Restaurant in Laufenburg. zvg

Aushängeschild des Strandbad-Restaurants in Rheinfelden sind die rund zehn verschiedenen Fitnessteller mit Salat. Die können dann auch mal mit einer Blumenkohl-Vinaigrette angemacht sein oder Mungo-Sprossen, enthalten. Zucchinisalat mit Minze und Zitrone – auch das findet sich auf der Karte. Egliknusperli mit eigener Sauce Tartar und die hausgemachten vegetarischen Frühlingsrollen kommen bei den Gästen ebenso gut an.

Das Vitamare in Frick bietet neben Burgern, Nuggets, Hotdogs und Pizzas auch Gerichte, die einer guten Badi-Figur zuträglich sind, wie Salatteller mit Hüttenkäse oder Pouletstreifen darin. Mit Fish and Chips dürfte ein weiteres Gericht im Angebot sein, das es wohl nicht überall gibt.

In der Badi Bachtalen in Möhlin sind selbst gemachte Pizza mit Belag nach Wahl der Renner. Im 350 Grad heissen Pizzaofen gebacken, sind sie binnen fünf Minuten beim Gast. Es gibt auch vegane Chicken-Nuggets und der vegane Burger geht gerade in die Probephase.

Aargauer Badis im Vergleich:

Aargauer Frei-, Hallen- und Strandbäder in der Übersichtskarte:

