Die günstigsten Badis im Aargau – und wo Sie am meisten erleben

Badi-Serie (1/3) In welchen Aargauer Badis Sie richtig viel erleben können – und wo Sie am wenigsten zahlen Sprungturm, Wassertrampolin, Piratenschiff oder «Flirtzone»: Eine Gesamtübersicht über knapp 70 Badi-Angebote im Kanton – mit Tipps für jede Region. Philipp Herrgen 18.06.2022, 05.00 Uhr

Hier baden Sie am günstigsten: Im Schwimmbad Wührimatt in Küttigen kostet der Einzeleintritt für Erwachsene 5.50 Franken, schulpflichtige Kinder zahlen 3 Franken.

Hier gibt’s richtig viel zu erleben: Das Freibad Schachen in Aarau bietet ein sowohl 50-Meter-Schwimmbecken als auch ein Nichtschwimmer- und Sprungbecken – mit bis zu fünf Meter hohem Sprungturm. Für die Kleinen gibt es ein Planschbecken mit Wasserspielen und Spielplatz. Zudem stehen den Besuchern drei Beachvolleyballfelder und ein grosses Beachsoccerfeld zur Verfügung.

Eine Luftaufnahme zeigt das Angebot der Badi Aarau. Michael Küng

In der Badi Entfelden erwartet die Badenden die wohl speziellste Wasserrutsche im Kanton: Der «Änte Flizzer» ist eine sogenannte Racer-Slide, eine Rutsche mit drei Spuren. Lichtsignale zum Start und Zeitmessung im Ziel sorgen für perfektes Rennvergnügen.

Der «Änte Flizzer» ist eine Rennwasserrutsche mit drei Bahnen. Lukas Scherrer

Für ganz anderes Badegefühl sorgt die Biobadi Biberstein. Das erste Ökobad der Schweiz ist wie ein natürlicher Schwimmteich angelegt, das Wasser wird ökologisch und chemiefrei gereinigt.

In der Biobadi Biberstein reinigt sich das Wasser ökologisch. Britta Gut

Hier baden Sie am günstigsten: Im Schwimmbad Wiemel in Würenlos kostet der Einzeleintritt für Erwachsene 6 Franken, Kinder ab sechs Jahren zahlen 3 Franken.

Hier gibt's richtig viel zu erleben: Das rund 58 Meter lange Wellenbecken im Terrassenbad Baden ist frisch saniert und wartet neu mit einer Unterwasserbeleuchtung und einer Beleuchtung im Beckenumgang auf. Für die Sportlichen gibt es ein 50-Meter-Schwimmbecken und den einzigen Zehn-Meter-Sprungturm im Aargau. Die 100 Meter lange Wasserrutsche ist die längste der Region. Zudem stehen Beach- und Rasenvolleyballfelder zur Verfügung.

Auch für die Kinder gibt es Neuigkeiten: Neben dem Wellenbecken wurde auch das Planschbecken saniert. Dort gibt es neu Minirutschen für die Kleinsten. Daneben wartet das neue Piratenschiff «Badensia» darauf, geentert zu werden.

Das Wellenbecken ist frisch renoviert. Archivbild: Sandra Ardizzone Der Zehn-Meter-Turm ist der höchste Sprungturm im Aargau. Alex Spichale Neu lädt ein Piratenschiff beim Planschbecken zum Spielen ein. Zvg / Stadt Baden Wellenbecken und Planschbecken im Terrassenbad Baden sind frisch renoviert. Archivbild: Sandra Ardizzone Alex Spichale Zvg / Stadt Baden

Für ein ganz anderes Badeerlebnis sorgt der Egelsee bei Bergdietikon. Der Zutritt ist gratis, aber nichts für Bequeme: Den Natursee erreicht man nur zu Fuss oder mit dem Velo. Von Kindhausen aus ist der Egelsee in zirka 45 Minuten zu erreichen, die Wanderung vom Bahnhof Berikon-Widen dauert rund 90 Minuten. Endlich angekommen, warten mehrere Grillplätze und ein kleiner Sprungturm auf die Erholungssuchenden.

Der Egelsee in Bergdietikon bietet im Sommer erfrischende Abkühlung. Florian Schmitz

Hier baden Sie am günstigsten: Im Schwimmbad in Schinznach-Dorf kostet der Einzeleintritt für Erwachsene 5 Franken, Kinder ab sechs Jahren zahlen 3 Franken.

Hier gibt’s richtig viel zu erleben: Im Freibad Brugg warten eine 66 Meter lange Rutschbahn und zwei kurze Rutschen auf die Besuchenden. Für das Schwimmvergnügen stehen ein 50-Meter-Schwimmbecken, ein Nichtschwimmer- und ein separates Planschbecken für die Kleinsten zur Verfügung. Ein Fünf-Meter-Sprungturm und ein Beachvolleyballfeld runden das Angebot ab.

Claudia Meier Flavia Rüdiger Flavia Rüdiger Flavia Rüdiger Im Freibad Brugg kommen Wasserratten auf ihre Kosten. Claudia Meier Flavia Rüdiger

Wenn’s mal etwas kleiner sein darf, dann bietet sich die Badi in Villigen an. Dort gibt es ein 25-Meter-Schwimmbecken mit Nichtschwimmerbereich und ein Kinderplanschbecken mit Sonnensegel. Für die Feuerstelle zum Bräteln steht ausreichend Holz zur Verfügung.

Die Badi Villigen bietet Schatten über dem Kinderbecken. Michael Hunziker

Hier baden Sie am günstigsten: Im Schwimmbad Dietwil kostet der Einzeleintritt für Erwachsene 4.50 Franken, schulpflichtige Kinder zahlen 2.50 Franken.

Hier gibt’s richtig viel zu erleben: Im Freibad des Schüwo-Parks in Wohlen gibt es die längste Wasserrutsche im Freiamt: Ganze 96 Meter warten darauf, gerutscht zu werden. Ein 50-Meter-Schwimm-, ein Nichtschwimmerbecken, ein Sprungturm, zwei Spielplätze und drei Beachvolleyballfelder ergänzen das Angebot der Badi. Eine Minigolfanlage nebenan bietet sogar sportliche Abwechslung abseits des Wassers.

In der Badi Wohlen gibt es die längste Wasserrutsche im Freiamt. Lukas Scherrer

Mit 86 Metern nur wenige Meter kürzer ist die Wasserrutsche in der Badi Muri. Auch dort gibt es ein 50-Meter-Schwimm- und ein Nichtschwimmerbecken, Sprunganlage, Beachvolleyballfeld und sogar grosse Hüpfkissen.

Hier baden Sie am günstigsten: Im Schwimmbad Schibelacher in Magden kostet der Einzeleintritt für Erwachsene 1.50 Franken, Kinder ab sechs Jahren zahlen 50 Rappen.

Hier gibt’s richtig viel zu erleben: Das Vitamare Frick bietet ein Schwimmbecken mit 50 und 25 Meter langen Bahnen. Neben einem Sprungbecken mit Drei- und Ein-Meter-Sprunganlage, Familien- und Kinderbecken gibt es auch ein Erlebnis- und Spassbecken mit Strömungskanal, Whirlpool und einer 70 Meter langen Rutschbahn. Abseits des Wassers stehen auch Beachvolleyballfelder zur Verfügung.

Nadine Böni Nadine Böni Lukas Scherrer Das Fricker Freibad bietet Wasserspass für Gross und Klein. Nadine Böni Lukas Scherrer

Im Strandbad Rheinfelden können sich die Schwimmenden entscheiden: In das beheizte Schwimmbecken oder doch lieber in den wahrscheinlich kühleren Rhein? Für den Sprung in den Grenzfluss steht ein fünf Meter Sprungturm zur Verfügung. Im Schwimmbecken wartet ein Strömungskanal, eine 60 Meter Röhrenrutsche und eine sogenannte Speedrutsche, die mit über 36 Grad Gefälle für ordentlich Geschwindigkeit sorgt. Für die Kleinsten sorgt neu auch ein Piratenschiff aus Holz für Begeisterung.

In der Badi Rheinfelden sind die Rutschen und der Rheinzugang speziell. Hans Christof Wagner

Hier baden Sie am günstigsten: Rund um den Hallwilersee gibt es mehrere Strandbäder mit Umkleiden und WCs, zu denen der Zutritt gratis ist, beispielsweise in Birrwil, Boniswil oder Seengen.

Hier gibt’s richtig viel zu erleben: Das Strandbad Seerose in Meisterschwanden bietet direkten Zugang zum Hallwilersee. Wassertrampolin und Sprungturm in dem See sorgen für Badevergnügen. Wer etwas Neues ausprobieren will, kann sich bei der angrenzenden SUP-Station ein Stand-up-Paddle ausleihen – oder sogar einen Kurs besuchen. Der Baumhaus-Spielplatz bietet den Kleinen Unterhaltung abseits des Wassers.

Am Strandbad Seerose geht’s zum Baden direkt in den Hallwilersee. Michael Küng

Aussergewöhnliches bietet die Badi Walkematt in Lenzburg: Im Schwimmbecken ist eine Bahn als sogenannte «Flirtzone» reserviert. Dort darf man nach Lust und Laune dümpeln, plaudern und flirten. Falls sich tatsächlich ein Paar gefunden hat, steht sogar ein Maschendrahtzaun für Liebesschlösser zur Verfügung. Zudem steigt in Lenzburg jeden Mittwoch die beliebte Schaumparty in der Badi.

Schaumpartys gibt's in der Badi Lenzburg. Fabio Baranzini

Hier baden Sie am günstigsten: Im Schwimmbad Schmiedrued-Walde kostet der Einzeleintritt für Erwachsene 5 Franken, Kinder zahlen 2.50 Franken.

Hier gibt’s richtig viel zu erleben: Auf dem 23’000 Quadratmeter grossen Areal des Schwimmbads Mittleres Wynental in Unterkulm gibt es neben einer Liegewiese auch Beachvolleyballfelder und Fussballtore. Für Badespass sorgen ein 50-Meter-Schwimmbecken, ein Nichtschwimmerbecken, ein Sprungbecken und ein Planschbecken. Die Wasserrutsche ist 45 Meter lang.

Pascal Meier / WYS Archivbild vor der Sanierung Thomas Röthlin Archivbild vor der Sanierung Peter Siegrist Das Schwimmbad Mittleres Wynental bietet Spass und Erholung auf 23'000 Quadratmetern. Pascal Meier / WYS Thomas Röthlin Peter Siegrist

Mit 40 Metern nur unwesentlich kürzer ist die Wasserrutsche im Schwimmbad Rütimatten in Schöftland. Neben dem 50-Meter-Schwimmbecken, Nichtschwimmerbecken, Sprungbecken und dem Planschbecken gibt es dort auch ein sogenanntes Tummelbecken mit Strömungskanal und Luftsprudel. Eine grosse Liegewiese und zwei Beachvolleyballfelder ergänzen das Angebot.

Die Badi Rütimatten hat auch ein sogenanntes Tummelbecken. Archivbild dbe

Hier baden Sie am günstigsten: Im Schwimmbad Aarburg kostet der Einzeleintritt für Erwachsene 4 Franken, Kinder ab sieben Jahren zahlen 2.50 Franken. Die älteste Badeanlage im Aargau wird derzeit noch renoviert. Voraussichtlicher Eröffnungstermin ist der 16. Juli 2022.

Die Aarburger Badi wird seit letztem Juli total saniert. Philipp Muntwiler

Hier gibt’s richtig viel zu erleben: Im Schwimmbad Zofingen können die Badenden zwischen zwei längeren Rutschen auswählen. Für das Schwimmvergnügen steht ein 50-Meter-Becken zur Verfügung. Neben dem Nichtschwimmer- und Planschbecken gibt es auch Beachvolleyballfeld und eine Fussballwiese mit Toren.

In der Badi Kölliken gibt es neu eine 27 Meter lange Rutschbahn mit sogenanntem Fakemodul, das dem Badegast vor einer Kurve das Gefühl vermitteln soll, ins Nichts zu rutschen. Spielplatz und Garderoben wurden erst dieses Jahr renoviert. Das Schwimmbecken ist 50 Meter lang. Zudem gibt es ein Nichtschwimmer-, Sprung- und Planschbecken.

Die neue Rutschbahn in Kölliken hat ein sogenanntes Fakemodul. Kim Wyttenbach

Hier baden Sie am günstigsten: Die Badi Fisibach ist für Einheimische gratis. Ansonsten sind die Schwimmbäder in Full und Endingen die günstigsten der Region. Dort kostet der Einzeleintritt für Erwachsene jeweils 5 Franken, schulpflichtige Kinder zahlen 2.50 Franken.

Hier gibt’s richtig viel zu erleben: Das Regibad in Bad Zurzach bietet ein Familienbecken mit geringer Wassertiefe, ein Kinderplanschbecken mit Wasserspielen und ein Sprungbecken. Das Schwimmbecken ist 50 Meter lang. Eine 78 Meter lange Wasserrutsche ergänzt den Badespass. Abseits des Wassers stehen Beachvolleyballfeld und Grillplatz mit Feuerholz zur Verfügung. Für die Kinder gibt es einen Spielplatz und ein grosses Trampolin.

Lukas Scherrer Michael Hunziker Im Regibad bieten eine 78 Meter lange Rutsche und ein Familienbecken Badespass. Lukas Scherrer Michael Hunziker

Redaktioneller Hinweis: In einigen Badis im Aargau gibt es günstigere Konditionen für Einheimische. Die genannten Preise in der Auflistung gelten daher für Auswärtige. Im Aargau gibt es zahlreiche Badeplätze an Flüssen und Seen, die ohne Eintritt zu erreichen sind und daher günstiger als die oben genannten wären. Die Auswahlliste beschränkt sich auf Orte, an denen ein Mindestmass an Infrastruktur vorhanden ist.

