Vermisst: Wo ist Joray André Henri aus Baden?

Baden Vermisst: Wo ist Joray André Henri? Seit Freitag wird der 86-jährige Joray André Henri aus Baden vermisst. Die Kantonspolizei Aargau sucht nach Hinweisen. 21.01.2022, 18.11 Uhr

Seit Freitag Mittag wird Joray André Henri vermisst. Kapo Aargau

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, verliess Joray André Henri am Freitag kurz nach 13 Uhr die Notfallpraxis des Kantonsspitals Baden und wird seither vermisst. Der 86-jährige ist dement und nicht ortskundig. Sämtliche Ermittlungen und Suchmassnahmen der Polizei haben bislang keine Erkenntnisse über seinen Verbleib ergeben.

Joray André Henri ist 176cm gross, hat eine gebückte Haltung, weisse kurze Haare und trug vor seinem Verschwinden eine braune Hose und einen bordeauxroten Pullover. Personen, die Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich an die Kantonspolizei in Baden (Tel. 056 200 11 11) oder an jeden anderen Polizeistützpunkt zu wenden. (zen)