Corona-Testzentrum beim Grand Casino schliesst vorübergehend

Baden Ausgerechnet günstigstes Angebot: Testzentrum beim Grand Casino muss vorläufig schliessen Nach verstärkten Kontrollen des Kantons muss das Testzentrum beim Grand Casino Baden schliessen. Das Departement Gesundheit und Soziales hatte insbesondere bemängelt, die Zuständigkeiten seien unklar gewesen. Dominic Kobelt 01.11.2021, 16.57 Uhr

Das Grand Casino Baden betreibt für seine Gäste ein Testcenter – dieses muss nun vorläufig schliessen. Henry Muchenberger

Nachdem die Abteilung Gesundheit in den letzten zwei Wochen die Kontrollen von Testanbietern intensiviert hat, wurde am vergangenen Samstag ein Testzentrum in Baden geschlossen, wie es in einer Mitteilung des Kantons heisst. Welches Testzentrum betroffen ist, möchte man nicht sagen. «Wir wollen keinen Anbieter an den Pranger stellen», sagt Andreas Obrecht, Leiter Covid-19-Programm beim Departement für Gesundheit und Soziales.