Messerstecher von Baden wehrt sich gegen U-Haft

Baden Blutiger Streit zwischen Kurde und Türken: Messerstecher wehrt sich gegen Verlängerung der U-Haft Bei einer Messerstecherei am Bahnhof Baden sind Mitte Mai zwei Männer verletzt worden. Die Polizei hat noch am selben Abend den mutmasslichen Täter verhaftet. Weil sich dieser gegen die Verlängerung der Untersuchungshaft wehrt, werden Details zum Streit bekannt. Noemi Lea Landolt 14.10.2022, 05.00 Uhr

Die Polizei musste am 17. Mai an den Bahnhof Baden ausrücken. Bei einem Streit wurden zwei Männer durch ein Messer verletzt. BRK News

Als die Polizei am 17. Mai 2022 vor Mitternacht bei einer Imbissbude am Bahnhof Baden eingetroffen ist, lag ein Mann mit stark blutenden Verletzungen am Boden. Ein zweiter war am Arm verletzt. Die Polizei nahm vor Ort einen 37-Jährigen fest und stellte auch die mutmassliche Tatwaffe, ein Messer, sicher.

Der mutmassliche Täter befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Baden führt eine Strafuntersuchung wegen des Vorwurfs der mehrfachen versuchten vorsätzlichen Tötung sowie der Drohung.

Am 5. August beantragte die Staatsanwaltschaft, die Untersuchungshaft um weitere drei Monate bis Ende November zu verlängern. Das Zwangsmassnahmengericht hiess den Antrag gut. Der Beschuldigte hingegen hat dagegen Beschwerde beim Obergericht eingereicht und verlangt, er sei umgehend auf freien Fuss zu setzen. Er blitzte ab.

Lebenspartnerin warnt: «Achtung, Messer!»

Durch den kürzlich publizierten Entscheid der Beschwerdekammer in Strafsachen werden erstmals Details zur Auseinandersetzung bekannt. Hintergrund des Streits war demnach der Hass zwischen Türken und Kurden. Laut einem Zeugen ging im Verlaufe der Auseinandersetzung der Beschuldigte, ein türkischstämmiger Kurde, mit den Geschädigten, zwei Türken, in den Kebabstand, um ein Messer zu holen.

Alarmiert hat die Polizei die Partnerin des Beschuldigten, die ebenfalls anwesend war. Sie warnte die späteren Opfer noch und schrie: «Achtung, Messer!»

Die beiden Opfer schwebten nach dem Messerangriff beide nicht in Lebensgefahr. Das sei jedoch bloss dem Zufall geschuldet, heisst es im Entscheid des Gerichts. Ein Mann konnte den Stich in Richtung Bauch mit seinem Arm abwehren. Beim anderen war die Stichverletzung am Brustkorb «nur» im Weichgewebe verlaufen und hat das Herz beziehungsweise die Körperhauptschlagader verfehlt.

Grundsätzlich, heisst es im Entscheid, könnten aber gerade bei Stichen gegen den Brustkorb schwerwiegende oder auch tödliche Verletzungen oder Komplikationen resultieren.

Kontakt- und Rayonverbot statt Untersuchungshaft

Der Beschuldigte argumentiert in seiner Beschwerde, er habe keine versuchte vorsätzliche Tötung begangen. Die Verletzungen der beiden Männer könnten auch im Rahmen einer Verteidigungshandlung während der Auseinandersetzung entstanden sein. Weiter bringt er vor, es bestehe keine Wiederholungsgefahr und seine Rückfallprognose sei gut. Er wolle sich in einer psychiatrischen Klinik behandeln lassen, was von einem «intakten Problembewusstsein» zeuge.

Sollte das Gericht zum Schluss kommen, dass trotzdem Haftgründe bestehen, dann sei ein Kontakt- oder Rayonverbot als Ersatzmassnahme möglich. Es deute nichts darauf hin, dass sich der Beschuldigte nicht an behördliche Vorgaben halten würde.

Gutachten attestiert eine hohe Rückfallgefahr

Die Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichts beurteilt die Sache anders. Sie stützt ihren Entscheid auf ein psychiatrisches Kurzgutachten, das dem Beschuldigten eine ungünstige Rückfallprognose stellt. Der Gutachter schätzte das Risiko für ähnliche Taten als mittel bis hoch ein, insbesondere bei ähnlichen Konfliktsituationen.

Der Beschuldigte sei Kurde, die beiden Opfer Türken. Er könne türkischstämmigen Nicht-Kurden hierzulande immer wieder begegnen und es sei nicht auszuschliessen, dass diese ihren Hass gegenüber Kurden äusserten und zu Beleidigungen griffen.

Es handle sich um einen Ausnahmefall, bei dem die Wiederholungsgefahr auch bei einem Ersttäter angenommen werden könne. Weil die Beschwerdekammer die Wiederholungsgefahr bejaht, hat sie weitere Haftgründe, etwa die Kollusionsgefahr, gar nicht mehr geprüft.

Ersatzmassnahmen wie ein Rayon- oder Kontaktverbot hält die Beschwerdekammer für ungenügend. Diese könnten vor dem Hintergrund einer möglichen Tötung der Geschädigten nicht verantwortet werden, heisst es im Entscheid.

Der Beschuldigte bleibt also vorerst bis am 30. November in Untersuchungshaft. Er kann den Entscheid aber noch ans Bundesgericht weiterziehen.

Entscheid SBK.2022.292 der Beschwerdekammer in Strafsachen des Aargauer Obergerichts vom 19. September 2022