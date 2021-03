Baden Autofahrer beachtet falsches Lichtsignal und kollidiert mit Linienbus – zwei Fahrgäste leicht verletzt Der 44-jährige Schweizer wurde bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. 31.03.2021, 11.59 Uhr

Ein Autolenker beachtete das falsche Lichtsignal und kollidierte seitlich mit einem Linienbus. Kapo AG Bei beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Kapo AG

(mgt) Am Dienstagabend, kurz nach 19 Uhr, kam es auf der Wettingerstrasse in Baden zu einem Unfall. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, kollidierte ein 44-jähriger Autolenker beim Abbiegen seitlich mit einem Linienbus, der auf der Busspur fuhr. Dieser musste eine Vollbremsung einleiten. Dabei haben sich zwei Fahrgäste leicht verletzt, wie die Polizei weiter schreibt. An beiden Fahrzeugen sei Sachschaden entstand.

Laut der Polizei habe sich herausgestellt, dass der Autolenker das Falsche Lichtsignal beachtet hat. Er sei bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht worden.