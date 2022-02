Lieferung von Kriegsmaterial gestoppt: Aargauer Firma blitzt ab

Bundesverwaltungsgericht Auslieferung von Kriegsmaterial gestoppt: Aargauer Handelsfirma blitzt vor Gericht ab Ein Unternehmen mit Sitz in Bad Zurzach wollte Bauteile für Artilleriegeschütze nach Thailand liefern. Im Süden des Landes besteht jedoch seit Jahrzehnten ein interner bewaffneter Konflikt. Julian Spörri Jetzt kommentieren 08.02.2022, 12.00 Uhr

Darf man Waffen in ein Konfliktgebiet liefern? Über diese Frage diskutiert derzeit die Weltgemeinschaft im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. Während sich die USA zu diesem Schritt entschieden, lehnte die deutsche Bundesregierung Waffenlieferungen an das osteuropäische Land ab.

Auch in der Schweiz sorgte der Handel mit Kriegsmaterial in den letzten Jahren immer wieder für politische Diskussionen. Nun gibt ein aktuelles Gerichtsurteil Einblick in die Bewilligungspraxis der Behörden. Am Ursprung steht ein Gesuch der T & T Technology and Trading GmbH mit Sitz in Bad Zurzach. Die Handelsfirma musste eine Bewilligung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) einholen, weil sie zahlreiche Einzelteile für Haubitzen-Systeme nach Thailand liefern wollte. Bei den Haubitzen handelt es sich um Artilleriegeschütze mit einem Kaliber von 155 mm. Die Lieferung hatte den Wert von 493’827 Franken und sollte aus Österreich an die Royal Thai Navy erfolgen.

Haubitzen gelten als Kriegsmaterial. Im Bild: eine schwere Haubitze mit Kaliber 150 mm. Symbolbild: Hans Peter Schläfli

Behörde verweigerte die Bewilligung

Das Seco lehnte das Handelsgesuch im Oktober 2020 mit der Begründung ab, dass im Süden Thailands ein bewaffneter Konflikt bestehe. Gegen diese Verfügung reichte das Aargauer Unternehmen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein – jedoch ohne Erfolg, wie sich nun zeigt. Das Gericht mit Sitz in St.Gallen bestätigt den Entscheid der Vorinstanz.

In ihrer Beschwerde argumentierte die T & T Technology and Trading GmbH, dass gar kein Kriegsmaterial vorliege. Bei den Haubitzen sei nur die Waffe bestehend aus Rohr, Verschluss und Mündungsbremse als solches einzustufen. Bei der Lieferung handle es sich dagegen um Bauteile, welche auch für zivile Zwecke verwendbar seien, so die Beschwerdeführerin.

Diesem Einwand können die drei Richter nichts abgewinnen. Sie verweisen darauf, dass es die Beschwerdeführerin verpasst habe, die Lieferkomponenten näher zu beschreiben. Den Gesuchsbeilagen könne nicht entnommen werden, ob es sich um spezifisch für den Haubitzen konstruiertes Zubehör handle oder ob auch die Möglichkeit ziviler Verwendung bestehe, urteilt das Bundesverwaltungsgericht.

Lieferung dient der Reparatur

Weiter stellte sich die Aargauer Handelsfirma auf den Standpunkt, dass sie lediglich Ersatzteile für die Instandhaltung der Haubitzen-Systeme liefere. In diesem Fall käme nämlich eine Spezialregelung zur Anwendung. Laut dieser wird der Handel von Ersatzteilen für Kriegsmaterial, dessen Ausfuhr bewilligt worden ist, ebenfalls bewilligt, wenn in der Zwischenzeit keine «ausserordentlichen» Veränderungen eingetreten sind.

Die drei Richter halten es für unbestritten, dass die Lieferung der Instandhaltung von bereits früher nach Thailand gelieferten Haubitzen diene. Die Bewilligungen seien damals jedoch in der «irrtümlichen Annahme» erteilt worden, dass die Haubitzen aus der Schweiz ausgeführt würden, so das Bundesverwaltungsgericht. Laut Seco wurden die Artilleriegeschütze durch ein Unternehmen mit Sitz in Österreich hergestellt und von dort nach Thailand geliefert. Da es sich somit nicht um aus der Schweiz exportiertes Kriegsmaterial handelt, verneinte das Seco das Vorliegen einer Ersatzteillieferung. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt nun diese Beurteilung.

Bewaffnete Gruppen kämpfen gegen den Staat

In Bezug auf die sicherheitstechnische Lage in Thailand stützen sich die drei St.Galler Richter auf einen Fachbericht des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten. Dieser kommt zum Schluss, dass es im Süden des Landes seit den 1980er-Jahren einen internen bewaffneten Konflikt zwischen nach Unabhängigkeit strebenden Gruppen und dem Staat gibt. Laut dem Bericht schwelt der Konflikt mit wechselnder Intensität, wobei für den Zeitraum von 2017 bis 2019 zahlreiche Fälle von Gewalt seitens beider Parteien belegt wurden und 90 Prozent der beklagten Opfer Zivilisten waren.

Demgegenüber wendet die Beschwerdeführerin ein, dass die Haubitzen-Systeme im Konflikt «niemals» eingesetzt worden seien. Zudem betreffe die Lieferung die Royal Thai Navy und nicht die Royal Thai Army. Nur letztere sei in «schwere Verletzungen des humanitären Völkerrechts» involviert, so die Aargauer Firma.

Mit dieser Argumentation vermag sie das Bundesverwaltungsgericht indes nicht zu überzeugen. Die dargelegten Einwände würden nicht in Frage stellen, dass im Süden Thailands ein interner bewaffneter Konflikt vorliege. Dabei handle es sich um einen «absoluten Ausschlussgrund», der einer Bewilligung zwingend entgegenstehe, heisst es im Urteil.

Als Folge der gerichtlichen Niederlage muss die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten von 6000 Franken übernehmen. Es steht ihr frei, gegen das Urteil Beschwerde beim Bundesgericht einzureichen.

Hinweis: Urteil A-6036/2020

