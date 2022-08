Die Aargauerin Debora kämpft um das Herz des Bachelors

Die Lenzburgerin Debora stellt sich vor. 3+

Kuppel-Show Diese junge Aargauerin will den Bachelor mit ihren sportlichen Reizen überzeugen Vierzehn junge Frauen kämpfen in den kommenden Wochen um das Herz des Junggesellen Kenny Leemann. Unter ihnen die 22-jährige Debora aus Lenzburg. Sie ist die einzige Kandidatin aus dem Aargau. 29.08.2022, 15.12 Uhr

Debora trifft man öfter im Fitnesscenter als an Partys an, denn Sport ist ihre grosse Leidenschaft, wie sie im Vorstellungsvideo erklärt. Doch im Mittelpunkt ihres Lebens steht ganz klar ihre Familie. Die Lenzburgerin ist charakterlich eher introvertiert und mag es, auch mal Zeit für sich zu haben. Ihre persönlichen Freiheiten sind der Fitnesskauffrau auch in einer Beziehung sehr wichtig.