Interview Aargauer Schriftsteller Pirmin Meier zu 1. August-Reden: «Ein Quäntchen Populismus ist besser als öde Langeweile»

Seit 45 Jahren gilt Schriftsteller Pirmin Meier als geschätzter Festredner an Bundesfeiern. Er liebt die Auftritte in der überschaubaren Provinz. Im Gespräch erzählt er, warum gute 1. August-Ansprachen wichtig bleiben und was er von Roger Federer als Festredner hält.