Flüsse, Seen, Bäche: Was wissen Sie über die Gewässer im Kanton Aargau?

Im Aargau vereinen sich die grossen Schweizer Flüsse, welche schlussendlich über den Rhein in die Nordsee gelangen. Aber nicht nur Flüsse hat unser Kanton zu bieten, sondern auch zahlreiche Bäche und einige Seen. Testen Sie in diesem Quiz, wie gut Sie die Gewässer des Aargaus kennen!