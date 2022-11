Im Aargau gibt es so manchen Ort, an dem es spuken soll. Wäre es da nicht praktisch, wenn man genau wüsste, wo sich allenfalls Spukgestalten aufhalten? Testen Sie am besten jetzt gleich Ihr Wissen im Aargauer Sagenquiz.

Louis Fedier 06.11.2022, 05.00 Uhr