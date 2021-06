Corona-Graben im Aargau: Tiefe Einkommen, hohe Infektionszahl

AZ-Analyse Der Spreitenbach-Würenlos-Graben: Aargauer Gemeinden mit tiefem Pro-Kopf-Einkommen haben mehr Corona-Fälle Forscherteams haben nachgewiesen, dass Menschen mit tieferem Einkommen und geringerer Bildung ein höheres Risiko haben, sich mit Corona anzustecken. Das dürfte auch im Aargau der Fall sein, wie eine AZ-Analyse zeigt. Mark Walther 12.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer von einem tiefen Einkommen leben muss, ist dem Coronavirus stärker ausgesetzt – das gilt auch im Aargau. (Symbolbild) Getty Images

Spreitenbach und Würenlos sind Nachbargemeinden – in der Corona-Statistik liegen sie aber weit auseinander. Spreitenbach hat mit 9,8 Fällen pro 100 Einwohner die dritthöchste Inzidenz im Aargau. Würenlos liegt mit 5,9 unter dem Durchschnitt. Das Departement Gesundheit und Soziales hat diese Zahlen am Montag erstmals veröffentlicht (zur interaktiven Karte).

Die nackte Corona-Fallzahl mag interessant sein. Sie verrät aber nicht, warum sich die Infektionen in gewissen Gemeinden häufen. Inzwischen gibt es mehrere Studien, die diese Lücke füllen. Eine Arbeit stammt von Forschenden um den Berner Epidemiologen Matthias Egger. Sie haben anhand von Daten des Bundesamts für Gesundheit die Corona-Ansteckungen den Quartieren zugeordnet und kommen zum Schluss: «Menschen, die in Nachbarschaften mit tiefem sozioökonomischen Status leben, hatten die grössere Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests, einer Spitaleinweisung oder zu sterben.»

Mehr Infektionen, wo wenig Einkommen

Zwischen sozialer Situation und Infektion scheint auch im Aargau ein Zusammenhang zu bestehen. Das zeigt eine Analyse der AZ nach dem Vorbild einer «NZZ»-Auswertung. Dazu wurden das Pro-Kopf-Einkommen, der Anteil Grosshaushalte (sechs Personen und mehr), die Sozialhilfequote und der Ausländeranteil mit den Corona-Infektionen pro Gemeinde verglichen. Berücksichtigt wurden nur die 35 Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern. Kleinere Orte werden schon durch wenige Ansteckungen zum Ausreisser, dies würde die Statistik verfälschen.

Die folgende Grafik zeigt, dass Aargauer Gemeinden tendenziell mehr Infektionen aufweisen, wenn die Menschen wenig verdienen. Zwischen Spreitenbach und Würenlos liegt hier mehr als nur die Limmat:

Auch die anderen Indikatoren scheinen mit der Corona-Inzidenz zusammenzuhängen. In Gemeinden mit überdurchschnittlicher Corona-Fallzahl leben mehr Ausländer, dort ist die Sozialhilfequote leicht höher und auch die Haushalte sind etwas grösser:

Bei den Einkommen ist der Aargau ausgeglichener als Zürich

Die Aargauer Werte bewegen sich in einem ähnlichen Spektrum wie jene des Kantons Zürich. Einzig beim Einkommen ist die Differenz in Zürich grösser als im Aargau. Das bedeutet: Im Aargau verteilen sich die Corona-Fälle etwas gleichmässiger zwischen Gemeinden mit hohen und tiefen Einkommen als in Zürich.

Bei der Interpretation der Werte ist indes Vorsicht geboten. Besonders wichtig zu beachten: Korrelation heisst nicht Kausalität. Spreitenbach hat einen hohen Ausländeranteil und viele Corona-Fälle. Es darf aber nicht geschlossen werden, dass Spreitenbach wegen des hohen Ausländeranteils viele Corona-Fälle hat. Unklar bleibt auch, ob die Infektionsgefahr in Spreitenbach grösser ist als in Würenlos, denn: Die Daten beziehen sich auf den Wohnort einer infizierten Person, nicht auf den Ansteckungsort.

Tatsache ist, dass Ausländerinnen und Ausländer häufiger im Niedriglohnsektor arbeiten, wo die Ansteckungsgefahr grösser und Homeoffice weniger möglich ist. Ausserdem leben sie eher in beengten Wohnverhältnissen, was die Virusweitergabe begünstigen kann. So kommt der Zusammenhang zwischen Ausländeranteil und Corona zustande, der mit der Farbe des Passes eigentlich nichts zu tun hat. Die wichtigeren Einflussfaktoren sind das Einkommen und die Arbeits- und Wohnverhältnisse.

Dass sich die Spreitenbacher häufiger testen lassen als die Würenloser, ist unwahrscheinlich. Eggers Studie zeigt, dass Menschen mit besserem sozioökonomischem Status mehr Corona-Tests machen.

Fislisbach reisst nach oben aus

Das obige Schema taugt aber nicht für alle Gemeinden als Erklärung. Fislisbach weicht am stärksten ab. Das Dorf hat das höhere Pro-Kopf-Einkommen und die tiefere Sozialhilfequote als Spreitenbach – und dennoch die höhere Inzidenz.

Grund dafür sind wohl zwei grössere Corona-Ausbrüche: Im Alterszentrum erwischte es 50 Bewohner und 20 Angestellte. Im März mussten wegen mehrerer Infektionen über 300 Primarschüler und Kindergärtler in Quarantäne. Kantonsärztin Yvonne Hummel forderte die ersten bis vierten Klassen zum Testen auf.

Epidemiologe Tanner: Fälle verteilen sich nie zufällig

Marcel Tanner. bz

Das Gesundheitsdepartement kommentiert die Corona-Zahlen auf Gemeindeebene nicht. Eine Mediensprecherin bezeichnete die Verteilung der Infektionszahlen über die Gemeinden in einem früheren Mailwechsel als zufällig. Die Analyse widerlegt diese Aussage – und auch der Basler Epidemiologe Marcel Tanner sagt: «Es gibt keine Infektionskrankheit, bei der sich Fälle zufällig verteilen. Wir beobachten immer gehäufte, aggregierte Verteilungsmuster.» Die Verbreitung sei von mehreren Faktoren abhängig. Entscheidend sei aber vor allem die Ansteckungssituation, die wiederum vom Verhalten der Menschen bestimmt werde. Zu beidem fehlen aber meistens belastbare Daten.

Schliessung von Parks «barer Unsinn»

Gemäss dem Gesundheitssoziologen Thomas Abel von der Universität Bern fügen sich die Ergebnisse der Analyse gut in das Bild der wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema ein. Die Zusammenhänge zwischen sozialer Lage und Ansteckungsrisiko bei Infektionskrankheiten seien schon länger bekannt. Er stellt allerdings fest, dass man in der Schweiz lange nicht nach diesem Wissen gehandelt hat: «Es wurde verpasst, die besonders Risikoexponierten frühzeitig zu schützen.» Es sei immer nur reagiert worden. Als Beispiel nennt er die Schutzmassnahmen für Risikogruppen am Arbeitsplatz, die der Bundesrat in der zweiten Welle erst spät verbindlich machte.

Hätte Parks nicht geschlossen: Gesundheitssoziologe Thomas Abel. zvg

Abel nimmt auch die Wissenschaft in die Pflicht: «Die Politik war zu spät dran, die Wissenschaft aber auch.» Die Gesundheitsforschung hätte sich früher damit beschäftigen sollen, wen die Massnahmen wie hart treffen. Das sei erst nach und nach zum Thema geworden.

So hätte man dank dieses Wissens gewisse Massnahmen anders gestalten oder weglassen können – zum Beispiel die Schliessung von Parks in Städten. Abel sagt: «Für mich war das barer Unsinn.» Dort hätten sich Menschen treffen können, die in engen Verhältnissen wohnen – mit Masken und Abstand. «Das hätte verhindern können, dass die psychische Belastung in gewissen Bevölkerungsteilen ansteigt», sagt er.

Die detaillierten Berechnungen finden Sie auf der Entwickler-Plattform Github.